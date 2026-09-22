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Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is
Gazdaság

Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is

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Baka András köztársasági elnök kitart legfőbbügyész-jelöltje, Szathmáry Zoltán mellett, annak ellenére is, hogy a kormánypárt új személy megnevezését kérte. A Magyar Péter vezette Tisza Párt frakciója egyhangúlag elutasítja a jelöltet, a Sándor-palota azonban közölte, hogy a javaslattétel megtörtént, így a döntés immár az Országgyűlés feladata és felelőssége - írja a Telex.

Baka András hétfőn javasolta a posztra Szathmáry Zoltánt, aki korábban a Legfőbb Ügyészség informatikai főosztályvezetőjeként, valamint a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyetteseként dolgozott. Miután a kormánypárt jelezte, hogy nem támogatja a kinevezést,

a Sándor-palota kedden egyértelművé tette, hogy az államfő fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, és nem vonja vissza a jelölést.

A kormánypárti ellenállást Magyar Péter jelentette be, miután a Tisza Párt frakciója egyhangúlag Szathmáry elutasítása mellett döntött, és új jelölt állítását kérte az államfőtől. Sajtóértesülések szerint a döntés hátterében az áll, hogy a jelölt testvére érintett az úgynevezett aranykonvoj-ügyben, ami politikailag vállalhatatlanná tette a személyét a kormánypárt számára.

Magyar Péter egy videóüzenetben hangsúlyozta, hogy bár tiszteletben tartják az államfő alkotmányos jogkörét és megfontolják a parlamentben elhangzott érveit, új jelöltet várnak a tisztségre. Elvárásaik szerint a leendő legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie a szervezet iránti közbizalom helyreállítására és a politikai függetlenség garantálására, emellett hiteles megoldásokat kell találnia az ügyészségen az elmúlt években felhalmozódott működési problémákra.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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