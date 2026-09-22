Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is

Baka András hétfőn javasolta a posztra Szathmáry Zoltánt, aki korábban a Legfőbb Ügyészség informatikai főosztályvezetőjeként, valamint a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség büntetőjogi főügyészhelyetteseként dolgozott. Miután a kormánypárt jelezte, hogy nem támogatja a kinevezést,
a Sándor-palota kedden egyértelművé tette, hogy az államfő fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, és nem vonja vissza a jelölést.
A kormánypárti ellenállást Magyar Péter jelentette be, miután a Tisza Párt frakciója egyhangúlag Szathmáry elutasítása mellett döntött, és új jelölt állítását kérte az államfőtől. Sajtóértesülések szerint a döntés hátterében az áll, hogy a jelölt testvére érintett az úgynevezett aranykonvoj-ügyben, ami politikailag vállalhatatlanná tette a személyét a kormánypárt számára.
Magyar Péter egy videóüzenetben hangsúlyozta, hogy bár tiszteletben tartják az államfő alkotmányos jogkörét és megfontolják a parlamentben elhangzott érveit, új jelöltet várnak a tisztségre. Elvárásaik szerint a leendő legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie a szervezet iránti közbizalom helyreállítására és a politikai függetlenség garantálására, emellett hiteles megoldásokat kell találnia az ügyészségen az elmúlt években felhalmozódott működési problémákra.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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