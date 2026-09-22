Rendkívüli lépésre szánta el magát Macron: azonnali könnyítéseket kér Ursula von der Leyentől

Kibővíti a célzott támogatási intézkedéseket a francia kormány az üzemanyagárak emelkedése által súlyosan érintett szektorok dolgozói számára, hogy elejét vegye az egyre növekvő társadalmi elégedetlenségnek.

Az év végéig meghosszabbított támogatás potenciális kedvezményezettjeinek száma 5,5 millióra nő - jelentette be kedden Maud Bregeon kormányszóvivő, aki egyúttal az energiaügyi miniszter. A kedvezményezettek számára a 100 eurós támogatás "átlagosan két hónapra literenként 40 centnyi üzemanyagnak felel meg" - mondta a szóvivő, emlékeztetve arra, hogy eddig csak 3 millió ember volt jogosult a támogatásra.

A vállalatokat illetően a benzinpótlék plafonja, amely egy adómentes támogatás, és amelyet a munkáltatók nyújthatnak alkalmazottaiknak, 600 euróról 1000 euróra emelkedik - jelentette be Serge Papin, a kis és középvállalatokért felelős tárcavezető.

A kedden bejelentett támogatások 450 millió euró többletkiadást jelentenek - tette hozzá David Amiel, a költségvetésért felelős kormánytag.

"Tudatában vagyunk annak, hogy a helyzet nagyon nehéz honfitársaink számára" - mondta Roland Lescure gazdasági és pénzügyminiszter, kiemelve, hogy külföldi tényezők következménye a kialakult helyzet, amely kényszerhelyzetet teremtett a kormány számára.

A kormány első körben már a múlt héten meghosszabbította a halászoknak, az építőipari vállalkozóknak, valamint a mezőgazdasági termelők javára meghozott intézkedéseket, mert ők nagy üzemanyag-fogyasztóknak számítanak.

Emmanuel Macron államfő korábban levelet írt az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek, és ebben olyan intézkedéseket javasolt, amelyekhez európai jóváhagyás szükséges: a benzin- és dízelmotorok minőségi normáinak enyhítését az olajfinomítók termelékenységének javítása érdekében, több biogázolajat a dízelmotorokba, valamint az EU metánszabályozási tervének - amely elvileg január 1-jén lép életbe -, az elhalasztását.

Kedden a gázolaj átlagos ára meghaladta a 2,41 eurót, megdöntve a korábbi 2,38 körüli rekordot a kormányzati adatok szerint. Az autópályák melletti kutakon az ár ennél lényegesen magasabb is lehet, megközelítheti a 3 eurót, míg a nagy bevásárlóközpontok saját kútjainál valamivel olcsóbban lehet tankolni.