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Rendkívüli riasztás a magyar repülőtéren: az utolsó pillanatban állították meg a felszállni készülő gépet
Gazdaság

Rendkívüli riasztás a magyar repülőtéren: az utolsó pillanatban állították meg a felszállni készülő gépet

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Biztonsági figyelmeztetés miatt megszakította a felszállás előtti gurulást a Wizz Air Budapestről Bilbaóba tartó járata kedd délután. Az utasokat leszállították a repülőgépről, a hatóságok pedig megkezdték az eset vizsgálatát; a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma továbbra is zavartalan - jelentette az AirPortal.hu.

Kedden 16 óra 30 perckor tolták ki állóhelyéről a légitársaság W6 2413-as járatát teljesítő Airbus A321neo típusú repülőgépet. A gép már a 2-es futópálya egyik várakozóöblében tartózkodott, amikor

a hatóságoktól kapott információk alapján a személyzet megszakította a műveletet, és visszafordult a terminál felé.

Az incidens miatt az érintett futópályát átmenetileg lezárták, így az induló és érkező forgalmat a repülőtér másik pályájára irányították át.

A Wizz Air megerősítette, hogy hatósági biztonsági figyelmeztetés nyomán intézkedett, és a személyzet mindenben együttműködik az illetékes szervekkel. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a légiforgalmi irányítás és a hatóságok jelenleg is vizsgálják a felszállás előtt történt eseményt. A járat utasait visszaszállították az épületbe, jelenleg a tranzitváróban tartózkodnak. A repülőtér üzemeltetője jelezte, hogy a légikikötő a történtek ellenére folyamatosan működik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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