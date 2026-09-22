Rendkívüli riasztás a magyar repülőtéren: az utolsó pillanatban állították meg a felszállni készülő gépet

Kedden 16 óra 30 perckor tolták ki állóhelyéről a légitársaság W6 2413-as járatát teljesítő Airbus A321neo típusú repülőgépet. A gép már a 2-es futópálya egyik várakozóöblében tartózkodott, amikor

a hatóságoktól kapott információk alapján a személyzet megszakította a műveletet, és visszafordult a terminál felé.

Az incidens miatt az érintett futópályát átmenetileg lezárták, így az induló és érkező forgalmat a repülőtér másik pályájára irányították át.

A Wizz Air megerősítette, hogy hatósági biztonsági figyelmeztetés nyomán intézkedett, és a személyzet mindenben együttműködik az illetékes szervekkel. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a légiforgalmi irányítás és a hatóságok jelenleg is vizsgálják a felszállás előtt történt eseményt. A járat utasait visszaszállították az épületbe, jelenleg a tranzitváróban tartózkodnak. A repülőtér üzemeltetője jelezte, hogy a légikikötő a történtek ellenére folyamatosan működik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images