Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált
Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. Az indoklás szerint a rendszer sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot, ezért a testület 2026. december 31-i hatállyal megsemmisítette a kapcsolódó költségvetési és rendeleti előírásokat - írta meg az Alkotmánybíróság, amire Karácsony Gergely főpolgármester is reagált Facebook-oldalán.
Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről és a legfőbb ügyészről, újabb korrupciógyanús eljárás indult
A hazai belpolitikai élet és a Tisza-kormány számára ismét mozgalmas nap következik: az Országgyűlés a tervek szerint ma dönt a Médiatanács új elnökének és tagjainak személyéről, és az is eldőlhet, hogy Baka András köztársasági elnök jelöltje, Szathmáry Zoltán lesz-e az új legfőbb ügyész.
Mindeközben hétfőn tovább mélyült a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének nevezett M6-os autópálya-koncesszió botránya, Magyar Péter miniszterelnök pedig hosszan beszélt a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseiről.
A hét legfontosabb aktuális eseményei a következők:
- A művelődési bizottság hétfői támogatása után ma a plenáris ülés is szavazhat arról, hogy Polyák Gábor médiajogász legyen a Médiatanács új elnöke - a testület elnöki posztjára még hétfő délelőtt tett javaslatot az Országgyűlés szakbizottsága, a kormánypárti és ellenzéki frakciók által jelölt hat új tag személyét is támogatta a testület.
- Kérdéses ugyanakkor, hogy a másik nagy személyi döntés is le tud-e zajlani: Baka András köztársasági elnök hétfőn Szathmáry Zoltánt javasolta legfőbb ügyésznek - a korábban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát vezető, kiberbűnözésre és a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdéseire szakosodott jogászról a parlament a tervek szerint szintén ma döntene, Magyar Péter azonban hétfő délutáni sajtótájékoztatóján jelezte:
nem biztos, hogy a Tisza-frakció támogatja majd a jelölést.
- Tovább mélyült közben a hazai autópálya-koncessziók körüli botrány: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést, amelyet szerinte "a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének" lehet nevezni. A tárca számításai szerint a teljes futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége 23 196 milliárd forintra rúgna, miközben a Magyar Közút saját kivitelezésben 53-61 százalékkal olcsóbban látná el ugyanezt a feladatot. Az ügyben nyomozás is indult: a Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja az M6-os autópálya üzemeltetését.
- A parlament hétfő délutáni plenáris ülésén Magyar Péter hosszan sorolta, a gazdasági élet mely területeit - a távközlést, a hazai hadiipart, az ingatlanpiacot, a felsőoktatást, a könyvkiadást és a reklámipart is beleértve - szállták meg szerinte az előző kormányhoz köthető üzleti körök, és nemzeti minimumnak nevezte, hogy a jogtalanul megszerzett vagyont vissza kell adni a magyaroknak. A miniszterelnök az állítólagos ukrán üzemanyagtárolók ügyében is megszólalt: mint mondta,
ilyen tároló a Tisza-kormány alatt sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol nem fog épülni, a Mol viselkedését pedig elfogadhatatlannak nevezte.
- A kormány emellett alapjaiban átírja a hazai sportrendezvények szervezésének szabályait is, hogy követhetőbb legyen a közpénzek útja, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe pedig megszűnik.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követjük.
A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Történelmi lépés Ukrajnában: a világon először vetettek be levegőből indított szárazföldi robotokat
Kijátszották az orosz védelmet.
Mi legyen a felesleges napenergiával? Egy szokatlan megoldást tesztelnek Magyarországon
Új fejezet nyílhat az energiatárolásban.
Félelmetes fegyverekkel szerelik fel a lopakodó bombázókat Amerikában: utolsó szakaszába lépett a B61-13 nukleáris fegyver fejlesztése
Azt is tudni, mennyi készül ezekből.
Magas helyről jött a figyelmeztetés: egy dolgot nem szabad csinálni az oroszokkal szemben, mégis ezt látni
Máshogy kell értékelni Moszkva lépéseit.
Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről és a legfőbb ügyészről, újabb korrupciógyanús eljárás indult
Ma is felszólal a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök.
Ez a technológia mentette meg a magyar áramellátást, de most komoly figyelmeztetés érkezett
A céges napelemek viszont csúcsot dönthetnek.
Ukrajna keményen odaszólt a Tisza-kormánynak
Több dolgot is sérelmezett az ukrán külügy.
Módosítják a szerződéseket: hatalmas összeget költ a kormány két hazai autópályára
2037-ig szóló tervről döntött a kormány.
Elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia? A számok valami egészen mást mutatnak
Az elmúlt években arról szóltak a hírek, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkánk. Mostanra azonban szintlépés történt, ugyanis több kutató szerint az AI fejlődése már az emberis
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Pánik tört ki a török tőzsdén, ahogy a hatóságok lecsaptak a piaci manipulációra
Török alapkezelők illikvid részvények manipulálásával értek el extra hozamot, befektetők tömegét becsalogatva az alapjaikba. A mesterségesen felhajtott árfolyamokból hatósági beavatkozás
DICK'S Sporting Goods, Inc. - elemzés
A 12 éves osztalékemelési múltja miatt nem került fel a Top 10-es listámra, de szoktam keresgélni ígéretes célpontokat, és a Dick's-en megakadt a szemem.CégismertetőA DICK'S Sporting Goods (
Hogyan lett a zene a robotoké, hogyan emelt a zenészek és a hallgatók közé új falakat a digitalizáció?
Fájdalmas realitás: a digitalizáció nem váltotta valóra azt a reményt, hogy a zenész könnyebben jut majd el a hallgatóhoz, a gyártó a fogyasztóhoz. A zenészek elvesznek a digitalizáció vég
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.
EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Szokatlanul sok pénzt halmozott fel a költségvetés.