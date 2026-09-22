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Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről és a legfőbb ügyészről, újabb korrupciógyanús eljárás indult
Gazdaság

Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről és a legfőbb ügyészről, újabb korrupciógyanús eljárás indult

Portfolio
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Az Országgyűlés kedden több sorsdöntő személyi kérdésben is szavazhat: a képviselők döntenek Polyák Gábor médiajogász Médiatanács-elnöki jelöléséről, és napirendre kerülhet Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi kinevezése is, bár Magyar Péter miniszterelnök jelezte, a Tisza-frakció támogatása nem garantált. Közben tovább dagad az M6-os autópálya-koncesszió ügye: a kormány felülvizsgálja a 2022-ben kötött, 35 éves szerződést, amelyet a magyar történelem legsúlyosabb korrupciós ügyének neveztek, a rendőrség pedig hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz. Magyar Péter a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseit is részletesen ismertette, és nemzeti minimumnak nevezte a jogtalanul megszerzett vagyon visszaszerzését.
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Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. Az indoklás szerint a rendszer sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot, ezért a testület 2026. december 31-i hatállyal megsemmisítette a kapcsolódó költségvetési és rendeleti előírásokat - írta meg az Alkotmánybíróság, amire Karácsony Gergely főpolgármester is reagált Facebook-oldalán.

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Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált
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Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről és a legfőbb ügyészről, újabb korrupciógyanús eljárás indult

A hazai belpolitikai élet és a Tisza-kormány számára ismét mozgalmas nap következik: az Országgyűlés a tervek szerint ma dönt a Médiatanács új elnökének és tagjainak személyéről, és az is eldőlhet, hogy Baka András köztársasági elnök jelöltje, Szathmáry Zoltán lesz-e az új legfőbb ügyész.

Mindeközben hétfőn tovább mélyült a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének nevezett M6-os autópálya-koncesszió botránya, Magyar Péter miniszterelnök pedig hosszan beszélt a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseiről.

A hét legfontosabb aktuális eseményei a következők:

  • A művelődési bizottság hétfői támogatása után ma a plenáris ülés is szavazhat arról, hogy Polyák Gábor médiajogász legyen a Médiatanács új elnöke - a testület elnöki posztjára még hétfő délelőtt tett javaslatot az Országgyűlés szakbizottsága, a kormánypárti és ellenzéki frakciók által jelölt hat új tag személyét is támogatta a testület.
  • Kérdéses ugyanakkor, hogy a másik nagy személyi döntés is le tud-e zajlani: Baka András köztársasági elnök hétfőn Szathmáry Zoltánt javasolta legfőbb ügyésznek - a korábban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát vezető, kiberbűnözésre és a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdéseire szakosodott jogászról a parlament a tervek szerint szintén ma döntene, Magyar Péter azonban hétfő délutáni sajtótájékoztatóján jelezte:

    nem biztos, hogy a Tisza-frakció támogatja majd a jelölést.

  • Tovább mélyült közben a hazai autópálya-koncessziók körüli botrány: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést, amelyet szerinte "a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének" lehet nevezni. A tárca számításai szerint a teljes futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége 23 196 milliárd forintra rúgna, miközben a Magyar Közút saját kivitelezésben 53-61 százalékkal olcsóbban látná el ugyanezt a feladatot. Az ügyben nyomozás is indult: a Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja az M6-os autópálya üzemeltetését.
  • A parlament hétfő délutáni plenáris ülésén Magyar Péter hosszan sorolta, a gazdasági élet mely területeit - a távközlést, a hazai hadiipart, az ingatlanpiacot, a felsőoktatást, a könyvkiadást és a reklámipart is beleértve - szállták meg szerinte az előző kormányhoz köthető üzleti körök, és nemzeti minimumnak nevezte, hogy a jogtalanul megszerzett vagyont vissza kell adni a magyaroknak. A miniszterelnök az állítólagos ukrán üzemanyagtárolók ügyében is megszólalt: mint mondta,

    ilyen tároló a Tisza-kormány alatt sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol nem fog épülni, a Mol viselkedését pedig elfogadhatatlannak nevezte.

  • A kormány emellett alapjaiban átírja a hazai sportrendezvények szervezésének szabályait is, hogy követhetőbb legyen a közpénzek útja, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe pedig megszűnik.

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követjük.

A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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