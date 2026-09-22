Tisza-kormány: élesedik a konfliktus Baka András és a Tisza-frakció között Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi jelölése miatt

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke mielőbbi tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Gémesi György arra reagált kedden az MTI-nek, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek minősítette a közteher alkalmazásának egyes szabályait.

A mai alkotmánybírósági döntés felhívja a figyelmet arra, hogy a szolidaritási adó a mostani formájában mekkora problémákat okozhat,

ezért fontos lenne, hogy a kormányzat mielőbb kezdjen el tárgyalni az önkormányzatokkal arról, hogy milyen formában lehet a hozzájárulást csökkenteni

- mondta a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.

Gémesi György úgy fogalmazott, tisztában voltak azzal, hogy a törvény egyes részei alaptörvény-ellenesek, és örülnek annak, hogy "győzött végre az igazság".

Ettől függetlenül ebből még nem lesz pénze az önkormányzatoknak,

hiszen ez nem azt jelenti, hogy a kormányzatnál visszafizetési kötelezettség jelenne meg - jelentette ki. Hozzáfűzte: nem gondolták az önkormányzatok, hogy egyik pillanatról a másikra vissza fogják kapni a szolidaritási hozzájárulás egy részét, bármennyire is szeretnék.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 22. Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált

(Forrás: MTI)