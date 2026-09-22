Tisza-kormány: nem támogatja Baka András legfőbb ügyészi jelöltjét a Tisza-frakció, az is kiderült, miért

A politikai elemző szerint Baka András köztársasági elnök nehéz helyzetbe került, hiszen ha visszavonja Szathmáry Zoltán jelölését és a Tiszának kedvező jelöltet nevez meg, akkor

már az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.

Török Gábor szerint ugyanakkor a "sólyomi" út követése sem kockázatmentes, hiszen ebben az esetben (azaz Szathmáry jelöltsége melletti kitartással) épp megválasztóival kerülhet konfliktusba.

A döntésnek mindenképpen komoly politikai következménye lesz

- véli az elemző.