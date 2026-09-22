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Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter

Portfolio
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A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt állítására kérte fel az államfőt. A háttérben vélhetően az áll, hogy Szathmáry testvére gyanúsítottként érintett az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. Török Gábor politikai elemző úgy értékelte a helyzetet, hogy máris "eljött Baka András első szuverenitási tesztje", az államfő pedig úgy tűnik, hogy felvette a kesztyűt, ugyanis délután megerősítette, hogy ragaszkodik korábbi jelöléséhez. A keddi napon az Országgyűlés is több fontos törvénymódosítást fogadott el.
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HVG: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és hat további személyt. A büntetőeljárás a jegybank feljelentése nyomán indult el, miután kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetése hatósági eljárásokkal zsarolhatta meg az Erste Bankot - írta meg a HVG.

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HVG: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt
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Bejelentést ígér Magyar Péter

Rövidesen rendkívüli bejelentést teszek

- írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter, aki azt kéri a követőitől, hogy tartsanak vele.

A bejelentésről a Portfolio is beszámol.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

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Ügyvédjén keresztül üzent Seszták Miklós

A 24.hu-nak reagált Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, miután a volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését kérte kedden a Legfőbb Ügyészség.

Az egykori fejlesztési miniszter a mentelmi joga felfüggesztésére tett indítvány kapcsán közölte: "semmilyen bűncselekményt nem követtem el és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom. Az ellenem megfogalmazott ügyészségi »megalapozott gyanú« minden eleme alaptalan".

Védője, Papp Gábor hozzátette, a volt fejlesztési miniszter bármely időpontban készen áll bármelyik hatóság előtt megjelenni, nyilatkozatot tenni és megvédeni az igazát.

Az adott ügyekben további nyilatkozatot kizárólag a hatósági eljárás keretében kíván tenni - zárult a nyilatkozat.

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Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség

Nyolc gyanúsítottja van a Volánbuszhoz köthető, tízmilliárdos korrupciós ügynek

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Orbán Anita New Yorkban

A hatórás időeltolódás miatt, amikor Budapesten már javában tart a munkanap, delegációnk számára New Yorkban még csak most kezdődik az ENSZ-hét következő napja. Mutatjuk, mivel telt a hétfő - írja hivatalos Facebook-oldalán a magyar külügy.

A nap a Nyugat-Balkán Barátai csoport partnereinek munkareggelijével indult. A Magyarország csatlakozásával immár nyolc EU-tagállamot összefogó informális csoport célja, hogy nyugat-balkáni partnereivel együtt segítse a térség európai integrációjának előmozdítását. Magyarország az érdemalapú bővítés mellett áll: szakértőt delegáltunk valamennyi nyugat-balkáni országba, a Külügyminisztérium pedig különmegbízottat nevezett ki a térséggel való együttműködés erősítésére.

Ezt követte a V4+India külügyminiszteri találkozó, ahol Orbán Anita a szorosabb gazdasági, kereskedelmi és technológiai együttműködés mellett állt ki. Az egyeztetés konkrét következő lépést is hozott: meghívást kapott a 2027 márciusában, Újdelhiben megrendezendő Raisina Dialogue-ra.

A nap kétoldalú diplomáciában is sűrű volt: India mellett Marokkó, Moldova és Algéria külügyminisztereivel is tárgyalt a miniszteri delegáció.

A nap programját az EU külügyminisztereinek informális ülése zárta, ahol a multilaterális rendszer jövője, a feltörekvő technológiák biztonsági hatásai, valamint a gazdasági biztonság és az ellátási láncok védelme került napirendre.

Magyarország olyan multilaterális rendszerben érdekelt, amely nemcsak reagál a válságokra, hanem azok megelőzésére is képes. Ennek részeként támogatjuk az ENSZ hatékonyabb és költségtakarékosabb működését, valamint az intézményi párhuzamosságok csökkentését célzó UN80 kezdeményezést.

Ma pedig folytatódnak a tárgyalások New Yorkban.

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Kiderült, miért nem szavazták meg a Tisza Párt képviselői a Fidesz és a KDNP tagjelöltjeit a Médiatanácsba

Az Országgyűlés a keddi ülésén megválasztotta a Médiatanács új elnökét és tagjait. Míg a kormánypárti Tisza Párt és a Mi Hazánk jelöltjei bizalmat kaptak, a parlamenti többség elutasította a Fidesz–KDNP delegáltjait. A kormánypárti frakció megosztott szavazása éles vitát váltott ki, ugyanis az ellenzék a korábbi politikai megállapodások felrúgásával és az utolsó pillanatban kiadott miniszterelnöki utasítással vádolja a kormánypártot, míg a Tisza Párt szerint a képviselőik központi iránymutatás hiányában, saját meggyőződésük alapján döntöttek - jelentette a Telex.

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Kiderült, miért nem szavazták meg a Tisza Párt képviselői a Fidesz és a KDNP tagjelöltjeit a Médiatanácsba
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Vagyonadó: már csak néhány hetet kell várni

A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét - mondta Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, a Magyar gazdaság 2030 - Versenyképesség beindítva elnevezésű konferencián tartott előadásában.

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Vagyonadó: már csak néhány hetet kell várni
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Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség

Három országgyűlési képviselő – Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs – mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettese. Amennyiben az Országgyűlés jóváhagyja az ügyészségi kérelmeket, a politikusok ellen lopás, hivatali vesztegetés, illetve hűtlen kezelés miatt indulhat vagy folytatódhat büntetőeljárás - számolt be a Telex.

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Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség
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Váratlan fordulat az MNB-alapítványok ügyében: kutatásokat tartott, bizonyítékokat foglalt le az ügyészség

Házkutatásokat és lefoglalásokat tartott a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében. Bár hivatalosan gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor, az ATV értesülései szerint a nyomozók a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél léptek fel a mintegy 300 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt.

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Váratlan fordulat az MNB-alapítványok ügyében: kutatásokat tartott, bizonyítékokat foglalt le az ügyészség
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Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is

Baka András köztársasági elnök kitart legfőbbügyész-jelöltje, Szathmáry Zoltán mellett, annak ellenére is, hogy a kormánypárt új személy megnevezését kérte. A Magyar Péter vezette Tisza Párt frakciója egyhangúlag elutasítja a jelöltet, a Sándor-palota azonban közölte, hogy a javaslattétel megtörtént, így a döntés immár az Országgyűlés feladata és felelőssége - írja a Telex.

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Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is
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Szolidaritási hozzájárulás: Gémesi György mielőbbi tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között a közteher csökkentéséről

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke mielőbbi tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Gémesi György arra reagált kedden az MTI-nek, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek minősítette a közteher alkalmazásának egyes szabályait.

A mai alkotmánybírósági döntés felhívja a figyelmet arra, hogy a szolidaritási adó a mostani formájában mekkora problémákat okozhat,

ezért fontos lenne, hogy a kormányzat mielőbb kezdjen el tárgyalni az önkormányzatokkal arról, hogy milyen formában lehet a hozzájárulást csökkenteni

- mondta a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.

Gémesi György úgy fogalmazott, tisztában voltak azzal, hogy a törvény egyes részei alaptörvény-ellenesek, és örülnek annak, hogy "győzött végre az igazság".

Ettől függetlenül ebből még nem lesz pénze az önkormányzatoknak,

hiszen ez nem azt jelenti, hogy a kormányzatnál visszafizetési kötelezettség jelenne meg - jelentette ki. Hozzáfűzte: nem gondolták az önkormányzatok, hogy egyik pillanatról a másikra vissza fogják kapni a szolidaritási hozzájárulás egy részét, bármennyire is szeretnék.

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Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált

(Forrás: MTI)

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Magyar Péter: "Tisztelettel arra kérjük Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi pozícióra!"

Több jelentős döntést hozott az Országgyűlés és a kormányzó Tisza-frakció a legutóbbi parlamenti ülésen. A kormánypárt nem támogatta a köztársasági elnök legfőbb ügyész-jelöltjét, emellett határozat született a Magyar Orvosi Kamara jogköreinek visszaállításáról, a környezetvédelmi szabályokat sértő beruházások szigorúbb szankcionálásáról, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újraalapításáról, a Médiatanács új vezetésének megválasztásáról, valamint három fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről - mondta el Magyar Péter miniszterelnök egy keddi Facebook-videóban.

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Magyar Péter:
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Matolcsy György: Hamis mese az Erste Bank megzsarolásáról szóló történet

Hamis mesének és elképzelhetetlennek nevezte Matolcsy György volt jegybankelnök, hogy az MNB pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke megfenyegette volna az Erste magyarországi elnök-vezérigazgatóját arra az esetre, ha nem hívják vissza az Erste bécsi igazgatóságából elődjét, Simor Andrást.

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Matolcsy György: Hamis mese az Erste Bank megzsarolásáról szóló történet
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Az Egyesült Államokba utazik Baka András köztársasági elnök

Az államfő Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ New York-i közgyűlésén, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt - közölte a Sándor-palota.

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Kiderült, miért nem támogatta a Tisza-frakció Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi jelölését

A kormányzó Tisza Párt elutasította Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyész-jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt megnevezését kérte az államfőtől. A gyors döntés hátterében az állhat, hogy a jelölt testvérét a napokban közokirat-hamisítással gyanúsították meg az úgynevezett aranykonvoj-ügyben - számolt be a Telex.

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Kiderült, miért nem támogatta a Tisza-frakció Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi jelölését
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Török Gábor: "Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön Baka András első szuverenitási tesztje."

A politikai elemző szerint Baka András köztársasági elnök nehéz helyzetbe került, hiszen ha visszavonja Szathmáry Zoltán jelölését és a Tiszának kedvező jelöltet nevez meg, akkor

már az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.

Török Gábor szerint ugyanakkor a "sólyomi" út követése sem kockázatmentes, hiszen ebben az esetben (azaz Szathmáry jelöltsége melletti kitartással) épp megválasztóival kerülhet konfliktusba.

A döntésnek mindenképpen komoly politikai következménye lesz

- véli az elemző.

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Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét

Rendkívüli bejelentés: a Tisza valószínűleg nem szavazza meg a legfőbb ügyész jelöltet

Magyar Péter: nem biztos, hogy Szathmáry Zoltán lesz a legfőbb ügyész

Kiderült, kit javasol legfőbb ügyésznek Baka András

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Megalakult a Médiatanács, a Fidesz-KDNP képviselői kivonultak a parlamentből a szavazás után

Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé kedden az Országgyűlés öt évre. A parlament megválasztotta a testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját négy évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.

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Megalakult a Médiatanács, a Fidesz-KDNP képviselői kivonultak a parlamentből a szavazás után
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Döntött az Országgyűlés: felfüggesztették Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát is

Megszüntette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) koncessziós jogköreit az Országgyűlés kedden, valamint felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát.

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Döntött az Országgyűlés: felfüggesztették Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát is
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Megbecsülték, mennyi magyar fizetheti a Tisza-kormány vagyonadóját

A tervezett vagyonadó hosszú távon jelentősen visszavetheti a gazdasági növekedést és a beruházásokat, miközben a költségvetési bevételek maximalizálása helyett célszerűbb lenne a tőke visszaforgatását ösztönözni – mutatott rá Csorbai Hajnalka, a Joint Venture Szövetség (JVSZ) elnöke a szervezet háttérbeszélgetésén. Az is elhangzott az eseményen, hogy a becsült modellszámítások szerint a költségvetésbe éves szinten akár 300 + 300 milliárd forint plusz bevétel érkezhet.

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Megbecsülték, mennyi magyar fizetheti a Tisza-kormány vagyonadóját
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Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak

Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az Országgyűlés az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szólójogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére.

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Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak
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Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök

Nagyon úgy néz ki, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant a Budapest-Kijev közti diplomáciai kapcsolatok tervezésében: X-kommentben tette helyre az ukrán külügyminisztert Magyar Péter miniszterelnök, miután az ukrán vezető a Tisza-kormányt bírálta.

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Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök
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Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét

A TISZA-frakció egyhangúlag elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, és új jelölt állítására kérte fel az államfőt - derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.

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Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét
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Bejelentette a Mol: októberben újra teljes kapacitásra kapcsol a Dunai Finomító

Befejezte a Mol a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 nyersolaj-desztilláló üzem helyreállításának építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A 18 milliárd forintos beruházást követően most az üzem tesztelése és fokozatos újraindítása következik, a termelés pedig a tervek szerint októberben indulhat újra. Az AV3 visszatérésével a százhalombattai finomító ismét teljes kapacitáson működhet.

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Bejelentette a Mol: októberben újra teljes kapacitásra kapcsol a Dunai Finomító
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Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. Az indoklás szerint a rendszer sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot, ezért a testület 2026. december 31-i hatállyal megsemmisítette a kapcsolódó költségvetési és rendeleti előírásokat - hirdette ki az Alkotmánybíróság, amire Karácsony Gergely főpolgármester  a Facebook-oldalán reagált is.

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Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált
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Szabálytalanságokat találtak a szombathelyi azbesztmentesítésen

Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi platón végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az azbeszttartalmú útburkolatról. A hivatal arról is tájékoztatta hétfőn az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz eddig 720 Vas vármegyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna.

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Szabálytalanságokat találtak a szombathelyi azbesztmentesítésen
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Kirívóan nagy szponzorációt vállalt a Start Garancia

A nagyobb hitelek állami kezességvállalásáért felelős Start Garancia Zrt. összesen 700 millió forinttal támogatta a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatát a 2024/25-ös és a 2025/26-os versenyszezonban. A kirívóan magas, a szakértőket is meglepő szponzorációs összeg jóval meghaladja a névadó szponzor és a város hozzájárulását is, miközben az állami cég üzletileg aligha profitálhat a reklámmegjelenésekből - szúrta ki a Telex.

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Kirívóan nagy szponzorációt vállalt a Start Garancia
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Mi legyen a felesleges napenergiával? Egy szokatlan megoldást tesztelnek Magyarországon

Már a magyar áramrendszer kiegyensúlyozásában is részt vesz a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) kardoskúti pilotprojektre: az idén részben üzembe állított két elektrolizáló a többletáramból hidrogént állít elő, így segít hasznosítani a megújulók "felesleges" termelését. Bár a technológia egyelőre költséges, a fejlesztés folytatódik, és hamarosan egy új üzemanyagcellás kiserőművel a tárolt hidrogénből már áramot is termelhetnek.

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Mi legyen a felesleges napenergiával? Egy szokatlan megoldást tesztelnek Magyarországon
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Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről, újabb korrupciógyanús eljárás indult

A hazai belpolitikai élet és a Tisza-kormány számára ismét mozgalmas nap következik: az Országgyűlés a tervek szerint ma dönt a Médiatanács új elnökének és tagjainak személyéről, és az is eldőlhet, hogy Baka András köztársasági elnök jelöltje, Szathmáry Zoltán lesz-e az új legfőbb ügyész.

Mindeközben hétfőn tovább mélyült a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének nevezett M6-os autópálya-koncesszió botránya, Magyar Péter miniszterelnök pedig hosszan beszélt a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseiről.

A hét legfontosabb aktuális eseményei a következők:

  • A művelődési bizottság hétfői támogatása után ma a plenáris ülés is szavazhat arról, hogy Polyák Gábor médiajogász legyen a Médiatanács új elnöke - a testület elnöki posztjára még hétfő délelőtt tett javaslatot az Országgyűlés szakbizottsága, a kormánypárti és ellenzéki frakciók által jelölt hat új tag személyét is támogatta a testület.
  • Kérdéses ugyanakkor, hogy a másik nagy személyi döntés is le tud-e zajlani: Baka András köztársasági elnök hétfőn Szathmáry Zoltánt javasolta legfőbb ügyésznek - a korábban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát vezető, kiberbűnözésre és a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdéseire szakosodott jogászról a parlament a tervek szerint szintén ma döntene, Magyar Péter azonban hétfő délutáni sajtótájékoztatóján jelezte:

    nem biztos, hogy a Tisza-frakció támogatja majd a jelölést.

  • Tovább mélyült közben a hazai autópálya-koncessziók körüli botrány: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést, amelyet szerinte "a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének" lehet nevezni. A tárca számításai szerint a teljes futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége 23 196 milliárd forintra rúgna, miközben a Magyar Közút saját kivitelezésben 53-61 százalékkal olcsóbban látná el ugyanezt a feladatot. Az ügyben nyomozás is indult: a Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja az M6-os autópálya üzemeltetését.
  • A parlament hétfő délutáni plenáris ülésén Magyar Péter hosszan sorolta, a gazdasági élet mely területeit - a távközlést, a hazai hadiipart, az ingatlanpiacot, a felsőoktatást, a könyvkiadást és a reklámipart is beleértve - szállták meg szerinte az előző kormányhoz köthető üzleti körök, és nemzeti minimumnak nevezte, hogy a jogtalanul megszerzett vagyont vissza kell adni a magyaroknak. A miniszterelnök az állítólagos ukrán üzemanyagtárolók ügyében is megszólalt: mint mondta,

    ilyen tároló a Tisza-kormány alatt sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol nem fog épülni, a Mol viselkedését pedig elfogadhatatlannak nevezte.

  • A kormány emellett alapjaiban átírja a hazai sportrendezvények szervezésének szabályait is, hogy követhetőbb legyen a közpénzek útja, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe pedig megszűnik.

A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követjük.

A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:

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Tisza-kormány: Magyar Péter a magyar érdekről beszélt, alakul az új Médiatanács

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Ez a technológia mentette meg a magyar áramellátást, de most komoly figyelmeztetés érkezett

A legutóbb az előző évtized végén látott tempóra lassult a hazai napelemes kapacitás bővülése. A lassulás nem most kezdődött, hanem már 2024-ben, és több egyidejű hatása okozza, amelyek ugyanakkor visszavezethetőek egyetlen közös tényezőre. Ez pedig az, hogy a magyar fotovoltaikus erőművek összesített beépített teljesítőképessége egész egyszerűen olyan nagyra nőtt az elmúlt években, amit a villamosenergia-rendszer és hálózat fejlődése nem követett le. A magyarországi napelemes kapacitás növekedésének lassulása a fenti tényezők ellenére nem visszafordíthatatlan, és ha az új kormány tervei megvalósulnak, újabb lendületet vehet a következő években.

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