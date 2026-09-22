Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök

A hatórás időeltolódás miatt, amikor Budapesten már javában tart a munkanap, delegációnk számára New Yorkban még csak most kezdődik az ENSZ-hét következő napja. Mutatjuk, mivel telt a hétfő - írja hivatalos Facebook-oldalán a magyar külügy.

A nap a Nyugat-Balkán Barátai csoport partnereinek munkareggelijével indult. A Magyarország csatlakozásával immár nyolc EU-tagállamot összefogó informális csoport célja, hogy nyugat-balkáni partnereivel együtt segítse a térség európai integrációjának előmozdítását. Magyarország az érdemalapú bővítés mellett áll: szakértőt delegáltunk valamennyi nyugat-balkáni országba, a Külügyminisztérium pedig különmegbízottat nevezett ki a térséggel való együttműködés erősítésére.

Ezt követte a V4+India külügyminiszteri találkozó, ahol Orbán Anita a szorosabb gazdasági, kereskedelmi és technológiai együttműködés mellett állt ki. Az egyeztetés konkrét következő lépést is hozott: meghívást kapott a 2027 márciusában, Újdelhiben megrendezendő Raisina Dialogue-ra.

A nap kétoldalú diplomáciában is sűrű volt: India mellett Marokkó, Moldova és Algéria külügyminisztereivel is tárgyalt a miniszteri delegáció.

A nap programját az EU külügyminisztereinek informális ülése zárta, ahol a multilaterális rendszer jövője, a feltörekvő technológiák biztonsági hatásai, valamint a gazdasági biztonság és az ellátási láncok védelme került napirendre.

Magyarország olyan multilaterális rendszerben érdekelt, amely nemcsak reagál a válságokra, hanem azok megelőzésére is képes. Ennek részeként támogatjuk az ENSZ hatékonyabb és költségtakarékosabb működését, valamint az intézményi párhuzamosságok csökkentését célzó UN80 kezdeményezést.

Ma pedig folytatódnak a tárgyalások New Yorkban.