Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök

Magyar Péter kéri az Országgyűléstől: haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát
Magyar Péter kedd este videóüzenetben jelentkezett, és fogalmazott meg határozott állításokat az ügyészség mai bejelentéseivel kapcsolatban.
Megszólalt a miniszter Matolcsy György kihallgatásáról
Eljött a felelősségre vonás ideje, senki sem állhat a törvények felett! A magyar embereknek joguk van tudni az igazságot, és minden közpénzzel, illetve hatáskörrel való visszaélésnek következménye kell, hogy legyen - írta Facebook-oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azon hír kapcsán, hogy gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt.
HVG: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt
Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és hat további személyt. A büntetőeljárás a jegybank feljelentése nyomán indult el, miután kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetése hatósági eljárásokkal zsarolhatta meg az Erste Bankot - írta meg a HVG.
Bejelentést ígér Magyar Péter
Rövidesen rendkívüli bejelentést teszek
- írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter, aki azt kéri a követőitől, hogy tartsanak vele.
A bejelentésről a Portfolio is beszámol.
Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert
Ügyvédjén keresztül üzent Seszták Miklós
A 24.hu-nak reagált Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, miután a volt fejlesztési miniszter mentelmi jogának felfüggesztését kérte kedden a Legfőbb Ügyészség.
Az egykori fejlesztési miniszter a mentelmi joga felfüggesztésére tett indítvány kapcsán közölte: "semmilyen bűncselekményt nem követtem el és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomásom. Az ellenem megfogalmazott ügyészségi »megalapozott gyanú« minden eleme alaptalan".
Védője, Papp Gábor hozzátette, a volt fejlesztési miniszter bármely időpontban készen áll bármelyik hatóság előtt megjelenni, nyilatkozatot tenni és megvédeni az igazát.
Az adott ügyekben további nyilatkozatot kizárólag a hatósági eljárás keretében kíván tenni - zárult a nyilatkozat.
Orbán Anita New Yorkban
A hatórás időeltolódás miatt, amikor Budapesten már javában tart a munkanap, delegációnk számára New Yorkban még csak most kezdődik az ENSZ-hét következő napja. Mutatjuk, mivel telt a hétfő - írja hivatalos Facebook-oldalán a magyar külügy.
A nap a Nyugat-Balkán Barátai csoport partnereinek munkareggelijével indult. A Magyarország csatlakozásával immár nyolc EU-tagállamot összefogó informális csoport célja, hogy nyugat-balkáni partnereivel együtt segítse a térség európai integrációjának előmozdítását. Magyarország az érdemalapú bővítés mellett áll: szakértőt delegáltunk valamennyi nyugat-balkáni országba, a Külügyminisztérium pedig különmegbízottat nevezett ki a térséggel való együttműködés erősítésére.
Ezt követte a V4+India külügyminiszteri találkozó, ahol Orbán Anita a szorosabb gazdasági, kereskedelmi és technológiai együttműködés mellett állt ki. Az egyeztetés konkrét következő lépést is hozott: meghívást kapott a 2027 márciusában, Újdelhiben megrendezendő Raisina Dialogue-ra.
A nap kétoldalú diplomáciában is sűrű volt: India mellett Marokkó, Moldova és Algéria külügyminisztereivel is tárgyalt a miniszteri delegáció.
A nap programját az EU külügyminisztereinek informális ülése zárta, ahol a multilaterális rendszer jövője, a feltörekvő technológiák biztonsági hatásai, valamint a gazdasági biztonság és az ellátási láncok védelme került napirendre.
Magyarország olyan multilaterális rendszerben érdekelt, amely nemcsak reagál a válságokra, hanem azok megelőzésére is képes. Ennek részeként támogatjuk az ENSZ hatékonyabb és költségtakarékosabb működését, valamint az intézményi párhuzamosságok csökkentését célzó UN80 kezdeményezést.
Ma pedig folytatódnak a tárgyalások New Yorkban.
Kiderült, miért nem szavazták meg a Tisza Párt képviselői a Fidesz és a KDNP tagjelöltjeit a Médiatanácsba
Az Országgyűlés a keddi ülésén megválasztotta a Médiatanács új elnökét és tagjait. Míg a kormánypárti Tisza Párt és a Mi Hazánk jelöltjei bizalmat kaptak, a parlamenti többség elutasította a Fidesz–KDNP delegáltjait. A kormánypárti frakció megosztott szavazása éles vitát váltott ki, ugyanis az ellenzék a korábbi politikai megállapodások felrúgásával és az utolsó pillanatban kiadott miniszterelnöki utasítással vádolja a kormánypártot, míg a Tisza Párt szerint a képviselőik központi iránymutatás hiányában, saját meggyőződésük alapján döntöttek - jelentette a Telex.
Vagyonadó: már csak néhány hetet kell várni
A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét - mondta Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, a Magyar gazdaság 2030 - Versenyképesség beindítva elnevezésű konferencián tartott előadásában.
Három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az ügyészség
Három országgyűlési képviselő – Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs – mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettese. Amennyiben az Országgyűlés jóváhagyja az ügyészségi kérelmeket, a politikusok ellen lopás, hivatali vesztegetés, illetve hűtlen kezelés miatt indulhat vagy folytatódhat büntetőeljárás - számolt be a Telex.
Váratlan fordulat az MNB-alapítványok ügyében: kutatásokat tartott, bizonyítékokat foglalt le az ügyészség
Házkutatásokat és lefoglalásokat tartott a Központi Nyomozó Főügyészség a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyében. Bár hivatalosan gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor, az ATV értesülései szerint a nyomozók a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél léptek fel a mintegy 300 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt.
Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is
Baka András köztársasági elnök kitart legfőbbügyész-jelöltje, Szathmáry Zoltán mellett, annak ellenére is, hogy a kormánypárt új személy megnevezését kérte. A Magyar Péter vezette Tisza Párt frakciója egyhangúlag elutasítja a jelöltet, a Sándor-palota azonban közölte, hogy a javaslattétel megtörtént, így a döntés immár az Országgyűlés feladata és felelőssége - írja a Telex.
Szolidaritási hozzájárulás: Gémesi György mielőbbi tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között a közteher csökkentéséről
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke mielőbbi tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Gémesi György arra reagált kedden az MTI-nek, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek minősítette a közteher alkalmazásának egyes szabályait.
A mai alkotmánybírósági döntés felhívja a figyelmet arra, hogy a szolidaritási adó a mostani formájában mekkora problémákat okozhat,
ezért fontos lenne, hogy a kormányzat mielőbb kezdjen el tárgyalni az önkormányzatokkal arról, hogy milyen formában lehet a hozzájárulást csökkenteni
- mondta a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.
Gémesi György úgy fogalmazott, tisztában voltak azzal, hogy a törvény egyes részei alaptörvény-ellenesek, és örülnek annak, hogy "győzött végre az igazság".
Ettől függetlenül ebből még nem lesz pénze az önkormányzatoknak,
hiszen ez nem azt jelenti, hogy a kormányzatnál visszafizetési kötelezettség jelenne meg - jelentette ki. Hozzáfűzte: nem gondolták az önkormányzatok, hogy egyik pillanatról a másikra vissza fogják kapni a szolidaritási hozzájárulás egy részét, bármennyire is szeretnék.
(Forrás: MTI)
Magyar Péter: "Tisztelettel arra kérjük Baka Andrást, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi pozícióra!"
Több jelentős döntést hozott az Országgyűlés és a kormányzó Tisza-frakció a legutóbbi parlamenti ülésen. A kormánypárt nem támogatta a köztársasági elnök legfőbb ügyész-jelöltjét, emellett határozat született a Magyar Orvosi Kamara jogköreinek visszaállításáról, a környezetvédelmi szabályokat sértő beruházások szigorúbb szankcionálásáról, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újraalapításáról, a Médiatanács új vezetésének megválasztásáról, valamint három fideszes képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről - mondta el Magyar Péter miniszterelnök egy keddi Facebook-videóban.
Matolcsy György: Hamis mese az Erste Bank megzsarolásáról szóló történet
Hamis mesének és elképzelhetetlennek nevezte Matolcsy György volt jegybankelnök, hogy az MNB pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke megfenyegette volna az Erste magyarországi elnök-vezérigazgatóját arra az esetre, ha nem hívják vissza az Erste bécsi igazgatóságából elődjét, Simor Andrást.
Az Egyesült Államokba utazik Baka András köztársasági elnök
Az államfő Magyarországot képviselve szólal fel az ENSZ New York-i közgyűlésén, ahol a világszervezet főtitkárával és több állami vezetővel is kétoldalú tárgyaláson vesz részt - közölte a Sándor-palota.
Kiderült, miért nem támogatta a Tisza-frakció Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi jelölését
A kormányzó Tisza Párt elutasította Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyész-jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt megnevezését kérte az államfőtől. A gyors döntés hátterében az állhat, hogy a jelölt testvérét a napokban közokirat-hamisítással gyanúsították meg az úgynevezett aranykonvoj-ügyben - számolt be a Telex.
Török Gábor: "Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön Baka András első szuverenitási tesztje."
A politikai elemző szerint Baka András köztársasági elnök nehéz helyzetbe került, hiszen ha visszavonja Szathmáry Zoltán jelölését és a Tiszának kedvező jelöltet nevez meg, akkor
már az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.
Török Gábor szerint ugyanakkor a "sólyomi" út követése sem kockázatmentes, hiszen ebben az esetben (azaz Szathmáry jelöltsége melletti kitartással) épp megválasztóival kerülhet konfliktusba.
A döntésnek mindenképpen komoly politikai következménye lesz
- véli az elemző.
Megalakult a Médiatanács, a Fidesz-KDNP képviselői kivonultak a parlamentből a szavazás után
Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé kedden az Országgyűlés öt évre. A parlament megválasztotta a testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját négy évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.
Döntött az Országgyűlés: felfüggesztették Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát is
Megszüntette a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) koncessziós jogköreit az Országgyűlés kedden, valamint felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János fideszes országgyűlési képviselők mentelmi jogát.
Megbecsülték, mennyi magyar fizetheti a Tisza-kormány vagyonadóját
A tervezett vagyonadó hosszú távon jelentősen visszavetheti a gazdasági növekedést és a beruházásokat, miközben a költségvetési bevételek maximalizálása helyett célszerűbb lenne a tőke visszaforgatását ösztönözni – mutatott rá Csorbai Hajnalka, a Joint Venture Szövetség (JVSZ) elnöke a szervezet háttérbeszélgetésén. Az is elhangzott az eseményen, hogy a becsült modellszámítások szerint a költségvetésbe éves szinten akár 300 + 300 milliárd forint plusz bevétel érkezhet.
Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, szakdolgozóknak
Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az Országgyűlés az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szólójogszabály módosításával a kormány kezdeményezésére.
Visszaszólt Magyar Péter az ukránoknak: focis hasonlattal szúrt oda Kijevnek a miniszterelnök
Nagyon úgy néz ki, hogy Ukrajna egy kicsit előrerohant a Budapest-Kijev közti diplomáciai kapcsolatok tervezésében: X-kommentben tette helyre az ukrán külügyminisztert Magyar Péter miniszterelnök, miután az ukrán vezető a Tisza-kormányt bírálta.
Bejelentette Magyar Péter: nem támogatják az államfő legfőbbügyész-jelöltjét
A TISZA-frakció egyhangúlag elutasította a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltjét, és új jelölt állítására kérte fel az államfőt - derül ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Bejelentette a Mol: októberben újra teljes kapacitásra kapcsol a Dunai Finomító
Befejezte a Mol a tavaly őszi tűzesetben megsérült AV3 nyersolaj-desztilláló üzem helyreállításának építési munkálatait a Dunai Finomítóban. A 18 milliárd forintos beruházást követően most az üzem tesztelése és fokozatos újraindítása következik, a termelés pedig a tervek szerint októberben indulhat újra. Az AV3 visszatérésével a százhalombattai finomító ismét teljes kapacitáson működhet.
Döntött az Alkotmánybíróság az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásáról, Karácsony Gergely azonnal reagált
Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. Az indoklás szerint a rendszer sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogot, ezért a testület 2026. december 31-i hatállyal megsemmisítette a kapcsolódó költségvetési és rendeleti előírásokat - hirdette ki az Alkotmánybíróság, amire Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán reagált is.
Szabálytalanságokat találtak a szombathelyi azbesztmentesítésen
Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi platón végzett munkálatoknál, amelyek azt szolgálják, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerüljön a levegőbe az azbeszttartalmú útburkolatról. A hivatal arról is tájékoztatta hétfőn az MTI-t, hogy a környezetvédelmi hatósághoz eddig 720 Vas vármegyei helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216 451 tonna.
Kirívóan nagy szponzorációt vállalt a Start Garancia
A nagyobb hitelek állami kezességvállalásáért felelős Start Garancia Zrt. összesen 700 millió forinttal támogatta a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatát a 2024/25-ös és a 2025/26-os versenyszezonban. A kirívóan magas, a szakértőket is meglepő szponzorációs összeg jóval meghaladja a névadó szponzor és a város hozzájárulását is, miközben az állami cég üzletileg aligha profitálhat a reklámmegjelenésekből - szúrta ki a Telex.
Mi legyen a felesleges napenergiával? Egy szokatlan megoldást tesztelnek Magyarországon
Már a magyar áramrendszer kiegyensúlyozásában is részt vesz a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) kardoskúti pilotprojektre: az idén részben üzembe állított két elektrolizáló a többletáramból hidrogént állít elő, így segít hasznosítani a megújulók "felesleges" termelését. Bár a technológia egyelőre költséges, a fejlesztés folytatódik, és hamarosan egy új üzemanyagcellás kiserőművel a tárolt hidrogénből már áramot is termelhetnek.
Tisza-kormány: döntés születhet a Médiatanács új vezetéséről, újabb korrupciógyanús eljárás indult
A hazai belpolitikai élet és a Tisza-kormány számára ismét mozgalmas nap következik: az Országgyűlés a tervek szerint ma dönt a Médiatanács új elnökének és tagjainak személyéről, és az is eldőlhet, hogy Baka András köztársasági elnök jelöltje, Szathmáry Zoltán lesz-e az új legfőbb ügyész.
Mindeközben hétfőn tovább mélyült a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének nevezett M6-os autópálya-koncesszió botránya, Magyar Péter miniszterelnök pedig hosszan beszélt a parlamentben az előző kormányhoz köthető üzleti körök visszaéléseiről.
A hét legfontosabb aktuális eseményei a következők:
- A művelődési bizottság hétfői támogatása után ma a plenáris ülés is szavazhat arról, hogy Polyák Gábor médiajogász legyen a Médiatanács új elnöke - a testület elnöki posztjára még hétfő délelőtt tett javaslatot az Országgyűlés szakbizottsága, a kormánypárti és ellenzéki frakciók által jelölt hat új tag személyét is támogatta a testület.
- Kérdéses ugyanakkor, hogy a másik nagy személyi döntés is le tud-e zajlani: Baka András köztársasági elnök hétfőn Szathmáry Zoltánt javasolta legfőbb ügyésznek - a korábban a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát vezető, kiberbűnözésre és a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdéseire szakosodott jogászról a parlament a tervek szerint szintén ma döntene, Magyar Péter azonban hétfő délutáni sajtótájékoztatóján jelezte:
nem biztos, hogy a Tisza-frakció támogatja majd a jelölést.
- Tovább mélyült közben a hazai autópálya-koncessziók körüli botrány: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja és leállítja a 2022-ben az MKIF-fel kötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést, amelyet szerinte "a magyar történelem eddigi legsúlyosabb korrupciós ügyének" lehet nevezni. A tárca számításai szerint a teljes futamidő alatt az állam fizetési kötelezettsége 23 196 milliárd forintra rúgna, miközben a Magyar Közút saját kivitelezésben 53-61 százalékkal olcsóbban látná el ugyanezt a feladatot. Az ügyben nyomozás is indult: a Budapesti Rendőr-főkapitányság hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja az M6-os autópálya üzemeltetését.
- A parlament hétfő délutáni plenáris ülésén Magyar Péter hosszan sorolta, a gazdasági élet mely területeit - a távközlést, a hazai hadiipart, az ingatlanpiacot, a felsőoktatást, a könyvkiadást és a reklámipart is beleértve - szállták meg szerinte az előző kormányhoz köthető üzleti körök, és nemzeti minimumnak nevezte, hogy a jogtalanul megszerzett vagyont vissza kell adni a magyaroknak. A miniszterelnök az állítólagos ukrán üzemanyagtárolók ügyében is megszólalt: mint mondta,
ilyen tároló a Tisza-kormány alatt sem a magyar-ukrán határnál, sem máshol nem fog épülni, a Mol viselkedését pedig elfogadhatatlannak nevezte.
- A kormány emellett alapjaiban átírja a hazai sportrendezvények szervezésének szabályait is, hogy követhetőbb legyen a közpénzek útja, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiemelt szerepe pedig megszűnik.
A hazai politikai és gazdasági élet legfontosabb eseményeiről ma is folyamatosan beszámolunk, az eseményeket ebben a cikkben követjük.
A hétfői nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Ez a technológia mentette meg a magyar áramellátást, de most komoly figyelmeztetés érkezett
A legutóbb az előző évtized végén látott tempóra lassult a hazai napelemes kapacitás bővülése. A lassulás nem most kezdődött, hanem már 2024-ben, és több egyidejű hatása okozza, amelyek ugyanakkor visszavezethetőek egyetlen közös tényezőre. Ez pedig az, hogy a magyar fotovoltaikus erőművek összesített beépített teljesítőképessége egész egyszerűen olyan nagyra nőtt az elmúlt években, amit a villamosenergia-rendszer és hálózat fejlődése nem követett le. A magyarországi napelemes kapacitás növekedésének lassulása a fenti tényezők ellenére nem visszafordíthatatlan, és ha az új kormány tervei megvalósulnak, újabb lendületet vehet a következő években.
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