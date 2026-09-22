Új előrejelzést tett közzé az MNB: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció

A Magyar Nemzeti Bank szeptember 24-én, csütörtökön mutatja majd be szeptemberi Inflációs jelentését, azonban a növekedési és inflációs várakozásokat a jegybank a szokásoknak megfelelően már a mai kamatdöntés után nyilvánosságra hozta.
A frissített előrejelzésekből kiderül, hogy az elmúlt hónapok magas nemzetközi energiaárai és inflációs kockázatai ellenére
Magyarországon év végéig mérsékelt marad az árnyomás, a drágulás 2026-os átlagos üteme 1,8 százalék lehet.
Mindez azt jelenti, hogy a felfelé mutató kockázati környezet ellenére a jegybanki várakozások nem módosultak júniushoz képest.
A 2027-re vonatkozó fogyasztói árindex-előrejelzés ugyanakkor jelentősen, 0,8 százalékponttal feljebb tolódott, ami arra enged következtetni, hogy az energiaellátási problémák és a magas energiaárak elhúzódó inflációs kockázatokat hordoznak, ami 2027-ben már fokozatosan begyűrűzik a magyar gazdaságba is. Az újonnan meghatározott 2,5 százalékot középtávú inflációs célnak megfelelően az áremelkedés üteme 2028-ben 2,6 százalékra mérséklődhet.
|Az MNB 2026 júniusi és szeptemberi előrejelzései (éves átlag, %)
|2026-ra
|2027-re
|2028-ra
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|jún.
|szept.
|Fogyasztóiár-index *
|1,8
|1,8
|2,3
|3,1
|3,0
|2,6
|GDP-növekedés
|2,0
|1,8
|3,0
|2,9
|2,9
|2,8
|* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a most csökkentett 2,5%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio.
A növekedési kilátásokat tekintve szintén nem történt jelentős változás június óta, a jegybank stábja szerint az idei évben 1,8 százalék, 2027-ben 2,9 százalék, 2028-ban pedig 2,8 százalék lehet a GDP-bővülés üteme.
A növekedési kilátások némileg romlottak júniushoz képest, így a magyar gazdaság 2026-ban a júniusban előrejelzett 2 százalék helyett 1,8 százalékkal bővülhet csak. A változások jó eséllyel a nyári aszály, hőség, illetve a nemzetközi környezet által okozott bizonytalanságot és inflációs kockázatok erősödését tükrözik.
A jegybank stábja szerint 2027-ben fokozatosan dinamizálódik majd a magyar gazdaság, így a GDP-növekedés üteme jövőre 2,9 százalékra gyorsulhat, majd 2028-ban enyhén, 2,8 százalékra mérséklődhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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