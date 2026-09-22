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Új előrejelzést tett közzé az MNB: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció
Gazdaság

Új előrejelzést tett közzé az MNB: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció

Portfolio
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Az elmúlt hónapok magas energiaárai ellenére év végéig alacsony marad az árnyomás Magyarországon - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi Inflációs jelentéséből. A kedden nyilvánosságra hozott növekedési és inflációs előrejelzések alapján a fogyasztói árak átlagos növekedési üteme 2026-ban 1,8 százalék lesz, míg a GDP-növekedés szintén 1,8 százalék körül alakulhat.
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Információ és jelentkezés

A Magyar Nemzeti Bank szeptember 24-én, csütörtökön mutatja majd be szeptemberi Inflációs jelentését, azonban a növekedési és inflációs várakozásokat a jegybank a szokásoknak megfelelően már a mai kamatdöntés után nyilvánosságra hozta.

A frissített előrejelzésekből kiderül, hogy az elmúlt hónapok magas nemzetközi energiaárai és inflációs kockázatai ellenére

Magyarországon év végéig mérsékelt marad az árnyomás, a drágulás 2026-os átlagos üteme 1,8 százalék lehet.

Mindez azt jelenti, hogy a felfelé mutató kockázati környezet ellenére a jegybanki várakozások nem módosultak júniushoz képest.

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A 2027-re vonatkozó fogyasztói árindex-előrejelzés ugyanakkor jelentősen, 0,8 százalékponttal feljebb tolódott, ami arra enged következtetni, hogy az energiaellátási problémák és a magas energiaárak elhúzódó inflációs kockázatokat hordoznak, ami 2027-ben már fokozatosan begyűrűzik a magyar gazdaságba is. Az újonnan meghatározott 2,5 százalékot középtávú inflációs célnak megfelelően az áremelkedés üteme 2028-ben 2,6 százalékra mérséklődhet.

Az MNB 2026 júniusi és szeptemberi előrejelzései (éves átlag, %)
  2026-ra 2027-re 2028-ra
  jún. szept. jún. szept. jún. szept.
Fogyasztóiár-index * 1,8 1,8 2,3 3,1 3,0 2,6
GDP-növekedés 2,0 1,8 3,0 2,9 2,9 2,8
* Az inflációs előrejelzés endogén, vagyis a mögöttes kamatpálya változásával a döntési horizont végére a most csökkentett 2,5%-os inflációs célra "zár". Forrás: MNB, Portfolio.
Az MNB friss inflációs előrejelzését tartalmazó legyezőábrája. Forrás: MNB Inflációs jelentés 2026. szeptember.

A növekedési kilátásokat tekintve szintén nem történt jelentős változás június óta, a jegybank stábja szerint az idei évben 1,8 százalék, 2027-ben 2,9 százalék, 2028-ban pedig 2,8 százalék lehet a GDP-bővülés üteme.

A növekedési kilátások némileg romlottak júniushoz képest, így a magyar gazdaság 2026-ban a júniusban előrejelzett 2 százalék helyett 1,8 százalékkal bővülhet csak. A változások jó eséllyel a nyári aszály, hőség, illetve a nemzetközi környezet által okozott bizonytalanságot és inflációs kockázatok erősödését tükrözik.

A jegybank stábja szerint 2027-ben fokozatosan dinamizálódik majd a magyar gazdaság, így a GDP-növekedés üteme jövőre 2,9 százalékra gyorsulhat, majd 2028-ban enyhén, 2,8 százalékra mérséklődhet.

Az MNB GDP-növekedésre vonatkozó friss előrejelzése. Forrás: MNB Inflációs jelentés 2026. szeptember.
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