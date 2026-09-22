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Újabb hőkupola telepszik Európára szeptember végén
Gazdaság

Újabb hőkupola telepszik Európára szeptember végén

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Szokatlanul meleg idő érkezik Európa nagy részére szeptember végén: egy hőkupola hatására a hőmérséklet helyenként 10–14 fokkal is meghaladhatja a sokéves átlagot. Az Ibériai-félszigeten akár 40 fokot is megközelíthetik a maximumok, míg Közép-Európában a hétvégétől 27–30 fokos csúcsértékek várhatók. A kontinens nyugati peremén ezzel szemben bőséges csapadékra kell készülni. Az előrejelzések szerint a késő nyárias idő október elejéig is kitarthat, amikor a szokatlan meleg már Skandinávia felé tolódhat - számol be a Severe Weather.

Szokatlanul meleg idő érkezik Európa nagy részére szeptember végén. Az Észak-Afrika és a Földközi-tenger térsége felől érkező meleg levegő miatt a hőmérséklet helyenként 10–14 fokkal is meghaladhatja a sokéves átlagot, a késő nyárias idő pedig az előrejelzések szerint október elején is folytatódhat.

A rendkívüli meleg hátterében egy úgynevezett hőkupola kialakulása áll (amelyek a legtöbben idén nyáron ismertek meg, illetve tapasztaltak testközelből). Ilyenkor egy nagy kiterjedésű, tartósan fennmaradó magasnyomású légköri képződmény telepszik egy térség fölé, amely alatt a levegő lefelé áramlik, összenyomódik és tovább melegszik. A helyzetet most az is erősíti, hogy az Atlanti-óceán feletti alacsony nyomású rendszer és az Európa fölött kiépülő magas nyomású terület között erős délnyugati áramlás szállítja a szokatlanul meleg levegőt a kontinens belseje felé. A hőkupola alatt kevésbé képződnek felhők, így a napsütés tovább fokozhatja a nappali felmelegedést.

A legnagyobb forróság az Ibériai-félszigeten várható. Közép- és Dél-Spanyolországban, valamint Portugáliában a hét végéig 35–38 fok körüli maximumok lehetnek, egyes helyeken pedig a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Franciaország déli és középső részén 35 fok körüli csúcsértékek várhatók, északon és a Benelux államokban pedig 30 fok környékére melegedhet a levegő. Az Egyesült Királyság déli és középső részén rövidebb időre 25 fok körüli értékek is előfordulhatnak, ami szeptember végén szokatlanul melegnek számít.

Közép-Európába a hétvégétől érkezik meg a melegebb légtömeg, amely ezt követően fokozatosan terjeszkedik északkelet felé. Németországban 27–29 fokos, helyenként 30 fok körüli maximumok lehetnek, majd a meleg Lengyelország és a Baltikum felé is továbbterjed. Észak-Olaszországban és Toszkánában, valamint a Balkán északi és középső részén és Görögországban 28–30 fok körüli csúcsértékek várhatók, egyes területeken a szeptember végi rekordok is veszélybe kerülhetnek.

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Miközben Európa jelentős részén száraz és szokatlanul meleg idő alakul ki, a kontinens nyugati peremén egészen más időjárás várható. Az Atlanti-óceán feletti alacsony nyomású rendszer és az Európa fölé benyúló hőkupola között nagy mennyiségű nedves levegő áramlik a Brit-szigetek felé. Nyugat-Írországban, Skóciában és Délnyugat-Norvégiában a hegyvidéki területeken emiatt október elejéig helyenként 150 milliméternél is több csapadék hullhat.

Az előrejelző modellek szerint a hőkupolát fenntartó időjárási helyzet október első napjaiban is megmaradhat, a szokatlanul meleg levegő pedig egyre északabbra és keletebbre juthat.

A legnagyobb eltérés ekkor már Skandináviában alakulhat ki: Svédországban és Finnországban az október elején megszokottnál jóval magasabb hőmérsékletek lehetnek. A hosszabb távú előrejelzések később már változékonyabb időjárási helyzet kialakulását valószínűsítik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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