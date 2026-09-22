Vagyonadó: már csak néhány hetet kell várni

A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét - mondta Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten, a Magyar gazdaság 2030 - Versenyképesség beindítva elnevezésű konferencián tartott előadásában.

Az államtitkár ismertette: a kormány egymilliárd forint értékhatár felett 1 százalékos vagyonadót vezetne be. Ez nem egyszeri adó lesz, és a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki, így céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. Jelezte:

az ingatlanok és a vállalkozások értékének meghatározása összetett feladat, ezért a jogszabály részletes értékelési szabályokat tartalmaz majd.

Sokféle ingatlan és vállalkozás létezik, ezért megfelelő értékelési módszereket kell kialakítani - tette hozzá.

Az államtitkár szerint a széles adóalap kialakítását az indokolja, hogy ha egyes eszközosztályokat kivonnának az adó hatálya alól, akkor a vagyon ezekbe áramolna. A szabályozás kialakításánál ugyanakkor figyelembe veszik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezményeket.

Kövesdy Attila szólt arról, hogy

hamarosan megjelenhet a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodásának vizsgálatáról szóló törvénytervezet, amelyet a tervek szerint az Országgyűlés elé terjesztenek.

Több adópolitikai intézkedés kidolgozás vagy egyeztetés alatt van, így ezekről nem mondott részleteket, hangsúlyozta azonban, hogy a kormány a jövőben is nyitott az egyeztetésre a szakmai szervezetekkel.

A kormány megígérte, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata) újból széles körben elérhetővé teszi, az ezzel kapcsolatos jogalkotás folyamatban van, hamarosan megjelenhet a jogszabálytervezet.

Január elsejétől az szja-jóváírás az alacsonyabb jövedelműeknek jelent majd segítséget, a jövedéki adóemelésből származó plusz forrásokat az egészségügyre fordítják - közölte.

Elmondása szerint a társaságiadó-rendszer felülvizsgálatánál hangsúlyos szempont a nagyobb vállalatok arányosabb közteherviselése, továbbá a fejlesztési adókedvezmény átalakítását is tervezik, célzottabb támogatásokkal.

Az elmúlt időszakról szólva beszámolt arról, hogy az RRF- (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz - Recovery and Resilience Facility) források hazahozatalához kapcsolódó adócsomag kidolgozása és az egyeztetések jelentős munkát igényeltek, több jogszabályt is elfogadtak az augusztus végi határidőig.

Hatályba lépett a bizalmi vagyonkezelés újraszabályozása, a cél az adótervezési célú visszaélések és kiskapuk bezárása volt - emlékeztetett, hozzátéve, hogy az új szabályozás kötelező NAV-ellenőrzést is előír.

Emellett új elnököt és elnökhelyettest neveztek ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) élére, ezzel új pályára állhat a szervezet. Új szemléletre van szükség - hangoztatta, mint fogalmazott: hogy ne csak a nyugtaadási kötelezettséget elmulasztó kisebb vállalkozókat ellenőrizzék. Szólt arról, hogy több, a korábbi kormányzat által elfogadott, uniós joggal ellentétes intézkedést is kezelni kellett, egyebek mellett a szén-dioxid-kvótaadó és a bányajáradék területén.

Az államtitkár tájékoztatása szerint ősszel további, jellemzően technikai jellegű adóváltozások várhatók.

Folytatódnak a NAV digitalizációs fejlesztései, köztük az e-áfa és a nyugtaadással kapcsolatos rendszerek fejlesztése. Továbbra is cél a vállalkozások adóadminisztrációs terheinek csökkentése, hogy több erőforrás maradjon a cégeknél bővítésre és működésre - hangoztatta Kövesdy Attila.

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