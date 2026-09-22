Váratlan fordulat az MNB-alapítványok ügyében: kutatásokat tartott, bizonyítékokat foglalt le az ügyészség

A jegybanki alapítványok gazdálkodása és a felhasznált közpénzek sorsa már több mint egy évtizede áll a figyelem középpontjában. A civil és jogvédő szervezetek régóta bírálják a hatóságokat, amiért a becslések szerint óriási kárt okozó ügyben sokáig nem történt érdemi előrelépés, és elmaradt a felelősök számonkérése.

A nyomozásban azonban határozott fordulat állt be.

A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalosan is megerősítette, hogy az MNB-t érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt eljárási cselekményeket hajtottak végre. A hatóság tájékoztatása szerint a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében kutatásokat tartottak és bizonyítékokat foglaltak le, de hangsúlyozták, hogy gyanúsítotti kihallgatásra egyelőre nem került sor.

Mivel a nyomozás a törvény értelmében nem nyilvános, az ügyészség az eljárás jelenlegi szakaszában nem adott bővebb tájékoztatást a lefoglalt bizonyítékokról. A mostani ügyészségi fellépés mindenesetre azt jelzi, hogy a sokáig stagnáló eljárásban megkezdődött a bizonyítékok aktív gyűjtése.

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