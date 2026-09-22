Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét

Egyelőre korai kérdés, hogy a 2,5%-os inflációs cél csökkenhet-e tovább az esetleges euróbevezetési folyamat során, egyelőre most döntöttünk a módosításról - mondja Varga Mihály.

Amennyiben az euróbevezetési célok reálisak lesznek, akkor még egy csökkentés jöhetne, hiszen az EKB 2%-os céljához kellene igazodni, de ezt egyelőre bőven ráér teljesíteni a jegybank.