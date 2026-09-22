Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét

Kivizsgálták a szivárogtatást
A vizsgálatot lefolytattuk, be tudtuk azonosítani azt a személyi kört, akinél ez a szivárogtatás előfordulhatott, egyelőre ennyit tudok mondani - mondja Varga arról, hogy a Bloomberg korábban megírta, hogy szeptemberben a kamat tartása és az inflációs cél csökkentése jöhet.
Jöhet további csökkentés a célban?
Egyelőre korai kérdés, hogy a 2,5%-os inflációs cél csökkenhet-e tovább az esetleges euróbevezetési folyamat során, egyelőre most döntöttünk a módosításról - mondja Varga Mihály.
Amennyiben az euróbevezetési célok reálisak lesznek, akkor még egy csökkentés jöhetne, hiszen az EKB 2%-os céljához kellene igazodni, de ezt egyelőre bőven ráér teljesíteni a jegybank.
Minden kért dokumentumot elküldtek
Arra törekedtünk, hogy minden lehetséges módon eleget tegyünk a bizottság kérésének, összegyűjtöttük a kért dokumentumokat - mondja az elnök azzal kapcsolatban, milyen dokumentumokat nyújtottak be az MNB gazdálkodását vizsgáló parlamenti bizottság számára.
Tartás és vágás is lehet még az év végéig
Az adatvezérelt móddal fennmaradt annak lehetősége, hogy a Monetáris Tanács a következő hónapokban akár tartásról, akár további kamatcsökkentésről dönthessen. Nehéz környezetben kell majd döntéseket hoznunk, akkor járunk el helyesen, ha körültekintően hozzuk meg ezeket a döntéseket - mondja az elnök.
Varga szerint ha alacsonyabb nominális kamatszinttel konzisztens az új inflációs cél és alacsonyabb áremelkedési ütemmel jár, akkor azzal Magyarország közelebb kerül a maastrichti kritériumok teljesítéséhez is.
Egyhangú volt a döntés
Az új inflációs célról a Tanács egyhangúan döntött, nem volt más javaslat az asztalon, de ez egy több hónapos előkészítő munka eredménye volt - válaszolja az első kérdésre Varga.
Mi mozgathatja a magyar kockázati felárat?
A hazai kockázati megítélést Varga szerint elsősorban a költségvetési pályára és az euróbevezetésre vonatkozó várakozások, valamint a külső piaci környezet befolyásolják majd. Az elnök ismét hangsúlyozza, hogy a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten döntenek majd a kamatokról.
Szimmetrikus kockázatok
A mostani előrejelzés alappályáját összességében szimmetrikus kockázatok övezik - mondja Varga Mihály.
Gazdasági kilátások
A jegybank arra számít, hogy a magyar gazdaság idén 1,8%-kal, 2027-ben 2,9%-kal, 2028-ban pedig 2,8%-kal bővül. Varga Mihály kiemelte, hogy az aszályból származó kockázatokat részben ellensúlyozza a kedvezőbb ipari export.
Csökkennek az inflációs várakozások
Az elmúlt időszak kedvező fejleményei között Varga Mihály kiemeli, hogy a lakosság és a vállalatok inflációs várakozásai is csökkentek júniushoz képest. Hozzáteszi, hogy az idei évre változatlanul 1,8%-os inflációra számítanak, 2027-re viszont emelkedett a prognózisuk. Hozzáteszi, hogy az előretekintő várakozások jóval magasabb olaj- és gázárakat vetítenek előre, mint júniusban.
Itt az MNB közleménye!
A Magyar Nemzeti Bank a mai ülésén változatlanul, 5,5%-on tartotta az alapkamatot. A jegybanki közlemény legfontosabb üzenete, hogy a fejlett jegybank tovább emelhetik a kamatokat, miközben a kötvénypiacok aggódnak a fejlett országok adósságpályái miatt. Itthon az aszály negatív növekedési hatásait az export vártnál kedvezőbb bővülése ellensúlyozhatja. Az inflációs előrejelzés 2027-re vonatkozóan emelkedett. Összességében a kamatok tartása szükséges az inflációs cél eléréséhez és a jövőben a jegybank adatvezérelt módon, a globális és hazai fejleményeket figyelembevéve dönt a jegybank.
Augusztusi infláció
Az augusztusi infláció továbbra is a jegybanki toleranciasáv alatt alakult, illetve alacsonyabb volt a júniusi inflációs előrejelzésünknél és az elemzői várakozásoknál - mondja Varga Mihály.
Itt az MNB új előrejelzése: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció
Az elmúlt hónapok magas energiaárai ellenére év végéig alacsony marad az árnyomás Magyarországon - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi Inflációs jelentéséből. A kedden nyilvánosságra hozott növekedési és inflációs előrejelzések alapján a fogyasztói árak átlagos növekedési üteme 2026-ban 1,8 százalék lesz, míg a GDP-növekedés szintén 1,8 százalék körül alakulhat.
Rákapcsolt a forint Varga Mihály szavai után
A forint délelőtt némileg erősödni tudott a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben, amiben a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló hírek és az olajárak csökkenése játszhatott szerepet. A magyar fizetőeszköz árfolyama szempontjából ugyanakkor a nap legfontosabb eseménye az MNB szeptemberi kamatdöntése, amelyen a Monetáris Tanács az irányadó kamat szinten tartása mellett döntött. A puszta döntésnél viszont most fontosabb lehet Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatója, az inflációs cél esetleges módosítása, illetve a friss makrogazdasági előrejelzések megjelenése is.
Nagyobb a forint volatilitása
A jegybankelnök szerint továbbra is kiemelt figyelmet érdemel a forintárfolyam régiós összevetésben tapasztalható nagyobb volatilitása. Példaként emeli ki, hogy az utóbbi hetekben a nemzetközi hírek hatására hirtelen 370-ig is gyengült a forint az euróval szemben.
Kedvezőtlen nemzetközi helyzet
A nemzetközi kilátások kapcsán Varga Mihály kiemeli az olaj-és üzemanyagárak emelkedését, illetve a globális kötvénypiaci folyamatokat, melyeket szerinte kiemelt figyelemmel kell követni. Hozzáteszi, hogy az EKB és a Fed esetében is további kamatemelésekre számítanak a piacok az év hátralevő részében és 2027 első felében is. A régióban hasonlók a várakozások a lengyel és a cseh kamatpálya kapcsán is.
Ebben a környezetben óvatos monetáris politikai megközelítés indokolt, a külső környezet alakulását a jegybank folyamatosan nyomon követi
hangsúlyozza Varga.
Ritkább ülésezés
A ritkább ülésezés elsődleges indoka, hogy a hosszabb előkészítés mellett a Tanácsnak robosztusabb értéklésre és a stratégia mélyebb megvitatására lesz lehetősége. Ezzel a rugalmasság lehetősége nem vész el, továbbra is lehetőség lesz bármikor összehívni a Monetáris Tanácsot - emeli ki Varga, hozzátreszi, hogy az inflációs jelentést továbbra is évente négyszer publikálják majd.
Miért jó az alacsonyabb cél?
Varga Mihály az előnyök között hangsúlyozza, hogy az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését, növeli a megtakarítások reálértékét, hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel jár, illetve támogatja a devizapiac stabilitását. Az alacsonyabb nominális kamatok pedig kedvezőbb finanszírozási környezetet teremtenek a lakosság, a vállalatok és a költségvetés számára.
Miért lépett az MNB?
A monetáris politikai keretrendszer főbb elemei összhangban vannak a legjobb nemzetközi gyakorlattal, az inflációs célkövetés megfelelő alapot biztosít a célrendszer eléréséhez. Ugyanakkor a hazai inflációs cél magasabb volt a fejlett gazdaságoknál és a régiós országoknál is, az új 2,5%-os cél közeledik az EKB gyakorlatához, összhangban van a régiós jegybankokkal és jobban tükrözi az ország gazdasági fejlettségét - indokolja a történelmi lépést Varga. Hozzáteszi, hogy a 2028-as bevezetés elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek, hogy alkalmazkodjanak az új célhoz.
Körültekintő és adatvezérelt lesz a jegybank
A magas energiaárak és a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi környezet miatt továbbra is indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. A következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt a Tanács - mondja az elnök. Varga azt is kiemeli, hogy 2027-től az eddigi 12 helyett nyolc kamatdöntő ülést tart az MNB az Európai Központi Bank gyakorlatához igazodva.
Vannak sűrű napok
Vannak napok, amikro sok döntés is jut egy alkalomra, a Monetáris Tanács életében a mai egy ilyen nap volt
- kezdi Varga Mihály.
Az elnök ezt követően jelenti be hivatalosan az inflációs cél csökkentését 2028-tól.
Itt a döntés: az MNB csökkentette az inflációs célt
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa úgy határozott, hogy 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. A jegybank a döntés mellett a plusz-mínusz 1 százalékpontos toleranciasávot változatlanul fenntartja. Az új célérték az MNB árstabilitás iránti elköteleződését jelzi, és középtávon alacsonyabb inflációs pályát vetít előre a magyar gazdaság számára.
Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály
Az elemzők előzetesen kivétel nélkül az 5,5%-os alapkamat tartására számítottak, ez be is igazolódott. Az inflációs kép továbbra is kedvező, nagyon visszafogott az árnyomás a gazdaságban, azonban a nemzetközi fejlemények óvatosságra inthették a jegybankot. A közel-keleti feszültségek és tartósan magas olajár miatt a nagy fejlett jegybankok már kamatot emeltek, ez is indokolhatja az átmeneti megállást.
Délután három órakor jelenik meg a jegybank közleménye, a friss növekedési- és inflációs előrejelzés, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök. A nap legfontosabb kérdése, hogy
az ülésen szóba került-e az inflációs cél csökkentése.
Várhatóan erről is kérdezik majd Varga Mihályt, illetve akár az is elképzelhető, hogy már ma bejelentik az alacsonyabb célt.
Címlapkép forrása: Portfolio
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