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Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét
Gazdaság

Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét

Portfolio
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Változatlanul hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, ugyanakkor bejelentette, hogy 2028-tól 2,5%-ra csökkenti az inflációs célt, illetve a jövőben az eddigi havi ülésezési rend helyett évente nyolcszor döntenek a kamatokról. Sajtótájékoztatóján Varga Mihály kiemelte, hogy a következő hónapokban körültekintő és adatvezérelt döntések jöhetnek a kamatról.
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Kivizsgálták a szivárogtatást

A vizsgálatot lefolytattuk, be tudtuk azonosítani azt a személyi kört, akinél ez a szivárogtatás előfordulhatott, egyelőre ennyit tudok mondani - mondja Varga arról, hogy a Bloomberg korábban megírta, hogy szeptemberben a kamat tartása és az inflációs cél csökkentése jöhet.

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Jöhet további csökkentés a célban?

Egyelőre korai kérdés, hogy a 2,5%-os inflációs cél csökkenhet-e tovább az esetleges euróbevezetési folyamat során, egyelőre most döntöttünk a módosításról - mondja Varga Mihály.

Amennyiben az euróbevezetési célok reálisak lesznek, akkor még egy csökkentés jöhetne, hiszen az EKB 2%-os céljához kellene igazodni, de ezt egyelőre bőven ráér teljesíteni a jegybank.

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Minden kért dokumentumot elküldtek

Arra törekedtünk, hogy minden lehetséges módon eleget tegyünk a bizottság kérésének, összegyűjtöttük a kért dokumentumokat - mondja az elnök azzal kapcsolatban, milyen dokumentumokat nyújtottak be az MNB gazdálkodását vizsgáló parlamenti bizottság számára.

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Tartás és vágás is lehet még az év végéig

Az adatvezérelt móddal fennmaradt annak lehetősége, hogy a Monetáris Tanács a következő hónapokban akár tartásról, akár további kamatcsökkentésről dönthessen. Nehéz környezetben kell majd döntéseket hoznunk, akkor járunk el helyesen, ha körültekintően hozzuk meg ezeket a döntéseket - mondja az elnök.

Varga szerint ha alacsonyabb nominális kamatszinttel konzisztens az új inflációs cél és alacsonyabb áremelkedési ütemmel jár, akkor azzal Magyarország közelebb kerül a maastrichti kritériumok teljesítéséhez is.

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Egyhangú volt a döntés

Az új inflációs célról a Tanács egyhangúan döntött, nem volt más javaslat az asztalon, de ez egy több hónapos előkészítő munka eredménye volt - válaszolja az első kérdésre Varga.

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Mi mozgathatja a magyar kockázati felárat?

A hazai kockázati megítélést Varga szerint elsősorban a költségvetési pályára és az euróbevezetésre vonatkozó várakozások, valamint a külső piaci környezet befolyásolják majd. Az elnök ismét hangsúlyozza, hogy a következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten döntenek majd a kamatokról.

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Szimmetrikus kockázatok

A mostani előrejelzés alappályáját összességében szimmetrikus kockázatok övezik - mondja Varga Mihály.

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Gazdasági kilátások

A jegybank arra számít, hogy a magyar gazdaság idén 1,8%-kal, 2027-ben 2,9%-kal, 2028-ban pedig 2,8%-kal bővül. Varga Mihály kiemelte, hogy az aszályból származó kockázatokat részben ellensúlyozza a kedvezőbb ipari export.

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Csökkennek az inflációs várakozások

Az elmúlt időszak kedvező fejleményei között Varga Mihály kiemeli, hogy a lakosság és a vállalatok inflációs várakozásai is csökkentek júniushoz képest. Hozzáteszi, hogy az idei évre változatlanul 1,8%-os inflációra számítanak, 2027-re viszont emelkedett a prognózisuk. Hozzáteszi, hogy az előretekintő várakozások jóval magasabb olaj- és gázárakat vetítenek előre, mint júniusban.

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Itt az MNB közleménye!

A Magyar Nemzeti Bank a mai ülésén változatlanul, 5,5%-on tartotta az alapkamatot. A jegybanki közlemény legfontosabb üzenete, hogy a fejlett jegybank tovább emelhetik a kamatokat, miközben a kötvénypiacok aggódnak a fejlett országok adósságpályái miatt. Itthon az aszály negatív növekedési hatásait az export vártnál kedvezőbb bővülése ellensúlyozhatja. Az inflációs előrejelzés 2027-re vonatkozóan emelkedett. Összességében a kamatok tartása szükséges az inflációs cél eléréséhez és a jövőben a jegybank adatvezérelt módon, a globális és hazai fejleményeket figyelembevéve dönt a jegybank.

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Itt az MNB közleménye!
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Augusztusi infláció

Az augusztusi infláció továbbra is a jegybanki toleranciasáv alatt alakult, illetve alacsonyabb volt a júniusi inflációs előrejelzésünknél és az elemzői várakozásoknál - mondja Varga Mihály.

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Itt az MNB új előrejelzése: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció

Az elmúlt hónapok magas energiaárai ellenére év végéig alacsony marad az árnyomás Magyarországon - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberi Inflációs jelentéséből. A kedden nyilvánosságra hozott növekedési és inflációs előrejelzések alapján a fogyasztói árak átlagos növekedési üteme 2026-ban 1,8 százalék lesz, míg a GDP-növekedés szintén 1,8 százalék körül alakulhat.

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Itt az MNB új előrejelzése: hiába a nemzetközi kockázatok, mérsékelt marad az idei infláció
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Rákapcsolt a forint Varga Mihály szavai után

A forint délelőtt némileg erősödni tudott a vezető nemzetközi tartalékvalutákkal szemben, amiben a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról szóló hírek és az olajárak csökkenése játszhatott szerepet. A magyar fizetőeszköz árfolyama szempontjából ugyanakkor a nap legfontosabb eseménye az MNB szeptemberi kamatdöntése, amelyen a Monetáris Tanács az irányadó kamat szinten tartása mellett döntött. A puszta döntésnél viszont most fontosabb lehet Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatója, az inflációs cél esetleges módosítása, illetve a friss makrogazdasági előrejelzések megjelenése is.

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Rákapcsolt a forint Varga Mihály szavai után
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Nagyobb a forint volatilitása

A jegybankelnök szerint továbbra is kiemelt figyelmet érdemel a forintárfolyam régiós összevetésben tapasztalható nagyobb volatilitása. Példaként emeli ki, hogy az utóbbi hetekben a nemzetközi hírek hatására hirtelen 370-ig is gyengült a forint az euróval szemben.

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Kedvezőtlen nemzetközi helyzet

A nemzetközi kilátások kapcsán Varga Mihály kiemeli az olaj-és üzemanyagárak emelkedését, illetve a globális kötvénypiaci folyamatokat, melyeket szerinte kiemelt figyelemmel kell követni. Hozzáteszi, hogy az EKB és a Fed esetében is további kamatemelésekre számítanak a piacok az év hátralevő részében és 2027 első felében is. A régióban hasonlók a várakozások a lengyel és a cseh kamatpálya kapcsán is.

Ebben a környezetben óvatos monetáris politikai megközelítés indokolt, a külső környezet alakulását a jegybank folyamatosan nyomon követi

hangsúlyozza Varga.

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Ritkább ülésezés

A ritkább ülésezés elsődleges indoka, hogy a hosszabb előkészítés mellett a Tanácsnak robosztusabb értéklésre és a stratégia mélyebb megvitatására lesz lehetősége. Ezzel a rugalmasság lehetősége nem vész el, továbbra is lehetőség lesz bármikor összehívni a Monetáris Tanácsot - emeli ki Varga, hozzátreszi, hogy az inflációs jelentést továbbra is évente négyszer publikálják majd.

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Miért jó az alacsonyabb cél?

Varga Mihály az előnyök között hangsúlyozza, hogy az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését, növeli a megtakarítások reálértékét, hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel jár, illetve támogatja a devizapiac stabilitását. Az alacsonyabb nominális kamatok pedig kedvezőbb finanszírozási környezetet teremtenek a lakosság, a vállalatok és a költségvetés számára.

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Miért lépett az MNB?

A monetáris politikai keretrendszer főbb elemei összhangban vannak a legjobb nemzetközi gyakorlattal, az inflációs célkövetés megfelelő alapot biztosít a célrendszer eléréséhez. Ugyanakkor a hazai inflációs cél magasabb volt a fejlett gazdaságoknál és a régiós országoknál is, az új 2,5%-os cél közeledik az EKB gyakorlatához, összhangban van a régiós jegybankokkal és jobban tükrözi az ország gazdasági fejlettségét - indokolja a történelmi lépést Varga. Hozzáteszi, hogy a 2028-as bevezetés elegendő időt hagy a gazdasági szereplőknek, hogy alkalmazkodjanak az új célhoz.

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Körültekintő és adatvezérelt lesz a jegybank

A magas energiaárak és a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi környezet miatt továbbra is indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. A következő hónapokban körültekintően és adatvezérelten dönt a Tanács - mondja az elnök. Varga azt is kiemeli, hogy 2027-től az eddigi 12 helyett nyolc kamatdöntő ülést tart az MNB az Európai Központi Bank gyakorlatához igazodva.

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Vannak sűrű napok

Vannak napok, amikro sok döntés is jut egy alkalomra, a Monetáris Tanács életében a mai egy ilyen nap volt

- kezdi Varga Mihály.

Az elnök ezt követően jelenti be hivatalosan az inflációs cél csökkentését 2028-tól.

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Itt a döntés: az MNB csökkentette az inflációs célt

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa úgy határozott, hogy 2028. január 1-jétől 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. A jegybank a döntés mellett a plusz-mínusz 1 százalékpontos toleranciasávot változatlanul fenntartja. Az új célérték az MNB árstabilitás iránti elköteleződését jelzi, és középtávon alacsonyabb inflációs pályát vetít előre a magyar gazdaság számára.

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Itt a döntés: az MNB csökkentette az inflációs célt
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Döntött az MNB, hamarosan megszólal Varga Mihály

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Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Az elemzők előzetesen kivétel nélkül az 5,5%-os alapkamat tartására számítottak, ez be is igazolódott. Az inflációs kép továbbra is kedvező, nagyon visszafogott az árnyomás a gazdaságban, azonban a nemzetközi fejlemények óvatosságra inthették a jegybankot. A közel-keleti feszültségek és tartósan magas olajár miatt a nagy fejlett jegybankok már kamatot emeltek, ez is indokolhatja az átmeneti megállást.

Délután három órakor jelenik meg a jegybank közleménye, a friss növekedési- és inflációs előrejelzés, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök. A nap legfontosabb kérdése, hogy

az ülésen szóba került-e az inflációs cél csökkentése.

Várhatóan erről is kérdezik majd Varga Mihályt, illetve akár az is elképzelhető, hogy már ma bejelentik az alacsonyabb célt.  

Címlapkép forrása: Portfolio

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