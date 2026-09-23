90 napos dízelexport-tilalmat forralhat a Trump-adminisztráció

A közel-keleti háború és az ukrán támadások miatt világszerte megfogyatkozott a dízelkínálat, az árak pedig az Egyesült Államokban rekordot döntöttek. A gazdák és a fuvarozók terhei miatt egyre nagyobb a politikai nyomás Donald Trumpon, hogy avatkozzon be, egy exporttilalom azonban a világpiacon tovább szűkíthetné a kínálatot, és idővel az amerikai fogyasztók is drágulással szembesülhetnek. A Fehér Ház egyelőre tagadja, hogy lenne ilyen terv, energia minisztere mégis nyíltan kampányolt az elképzelés ellen.

A Trump-adminisztráció egy 90 napos dízelexport-tilalom bevezetésére készül

- állítja a Politico öt, a tárgyalásokat ismerő forrására hivatkozva. Az értesülés szerint Donald Trump akár már a hét végén bejelentheti az intézkedést, amely az Egyesült Államok egyik legfontosabb energiaexportját korlátozná. A terv még nincs véglegesítve, de már önmagában is komoly bizonytalanságot okozhat a szűkös globális üzemanyagpiacon.

A lépés célja az amerikai dízelárak mérséklése lenne, amelyek a közel-keleti háború és az orosz finomítók elleni ukrán támadások miatt rekordmagasságba emelkedtek.

Egy gallon dízel átlagára szerdán 6,52 dollár volt az Egyesült Államokban, ami egy hónap alatt 91 centes, egy év alatt pedig 2,83 dolláros emelkedést jelent.

A magas üzemanyagköltség különösen a gazdákat és a fuvarozókat sújtja, és egyre csak növekedő politikai teherré válik a republikánusok számára a kevesebb mint hét hét múlva esedékes időközi választások hajrájában. Ráadásul a Politico szerint a terv körül komoly nézetkülönbség alakult ki a kormányzaton belül és az olajiparral is.

Chris Wright energiaügyi, Scott Bessent pénzügy- és Doug Burgum belügyminiszter is ellenezte a teljes tilalmat. Wright kedden több energiavállalat vezetőjét is felhívta azzal, hogy a korlátozás napokon belül életbe léphet; a cégek ezután a Fehér Házat kezdték lobbizni az intézkedés ellen.

A piac szempontjából a hír azért különösen súlyos, mert az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízelexportőre, és az utóbbi időszakban kulcsszerepet játszott az orosz és közel-keleti kínálat kiesésének pótlásában. Az amerikai export visszafogása rövid távon valóban növelhetné a belföldi kínálatot, és egyes térségekben mérsékelhetné az árakat,

Európában és Ázsiában viszont kevesebb dízel maradna elérhető, ami tovább hajthatná felfelé az árakat.

Az iparági szereplők szerint a tilalom idővel persze az Egyesült Államokban is visszaüthet, mivel ha az amerikai finomítók nem tudják értékesíteni a dízeltermelésük egy részét a külföldi piacokon, a tárolókapacitások megtelhetnek, ezért visszafoghatják a finomítást. Ez nemcsak a dízel, hanem a vele együtt előállított benzin és repülőgép-üzemanyag kínálatát is csökkentheti, így a kezdeti árcsökkenést később újabb drágulás követheti.

Nem túlzás, hogy piacrengető hatása lenne a lépésnek, hiszen egy 90 napos amerikai korlátozás átrendezheti a globális dízelkereskedelmet, újabb árversenyt indíthat az importőrök között, és fokozhatja az inflációs nyomást az üzemanyagra érzékeny ágazatokban.

A Fehér Ház egyik tisztviselője hamar "álhírnek" nyilvánította a Politico beszámolóját, pedig Wright feltehetően nem véletlenül érvelt nyilvánosan is s teljes tilalom ellen. A kritika mellett az energiaügyi miniszter egy önkéntes terv lehetőségéről is beszélt, amely a globális piacról vonna ki valamennyi dízelt.

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