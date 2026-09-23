A top 10-ben van az északi jégtakaró idei minimuma

Az Északi-sarkvidék jégtakarója az idei minimum idején mintegy 4,6 millió négyzetkilométerre terjedt ki. Ez a 2008-as, a 2010-es és a 2025-ös értékekkel megegyezve a tizedik legalacsonyabb kiterjedés a műholdas megfigyelések 1978 óta tartó történetében.

A 2007 és 2026 közötti húsz évben jegyezték fel a húsz legalacsonyabb éves minimumot ebben az adatsorban.

Az utóbbi években az arktiszi tengeri jég szeptemberi kiterjedése viszonylag stagnált. Linette Boisvert, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának jégkutatója szerint ebben szerepet játszott a megnövekedett felhőborítottság is, amely mérsékelte a napsugárzás olvasztó hatását. Walt Meier, az NSIDC kutatója úgy fogalmazott, hogy bár a folyamat egyfajta platót ért el, a korábbi évtizedekhez képest még mindig alacsony szinten van a jég kiterjedése.

A Déli-sark körül a tengeri jég eközben a szokásos éves csúcsértéke felé tart, ám augusztusban hat nap alatt mintegy 300 ezer négyzetkilométerrel zsugorodott, mielőtt a szezonális növekedés újraindult volna. Meier szerint a hirtelen visszaesést valószínűleg olyan időjárási viszonyok okozták, amelyek a jégtakaró peremén lévő vékony, mozgékony jeget összenyomták és felolvasztották. Az ilyen ingadozások nem ritkák, ám a mostani mértéke szokatlannak számított.

Az antarktiszi tengeri jég évről évre jóval nagyobb ingadozást mutat, mint az északi-sarki, mivel nem határolja szárazföld, így szabadabban reagál a szél- és időjárási viszonyokra. Az éves maximumok ugyanakkor az utóbbi években általánosságban alacsonyabbak voltak. A jelentős kilengések miatt a kutatók egyelőre óvatosan nyilatkoznak arról, hogy ez hosszú távú trendnek tekinthető-e. A NASA és az NSIDC az antarktiszi jég 2026-os maximumát azt követően közli majd, hogy megerősítették a szezonális jégnövekedés végét.

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