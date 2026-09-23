14°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
A top 10-ben van az északi jégtakaró idei minimuma
Gazdaság

A top 10-ben van az északi jégtakaró idei minimuma

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az északi-sarki tengeri jég szeptember 12-én érte el éves minimumát, ami a műholdas mérések történetében a tizedik legalacsonyabb érték – közölte a NASA és az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC). Ezzel párhuzamosan az Antarktisz körüli jégtakaró a szokásos éves maximuma felé közelít, augusztusban ugyanakkor szokatlan mértékű visszaesést mutatott - számolt be a Nasa.

Az Északi-sarkvidék jégtakarója az idei minimum idején mintegy 4,6 millió négyzetkilométerre terjedt ki. Ez a 2008-as, a 2010-es és a 2025-ös értékekkel megegyezve a tizedik legalacsonyabb kiterjedés a műholdas megfigyelések 1978 óta tartó történetében.

A 2007 és 2026 közötti húsz évben jegyezték fel a húsz legalacsonyabb éves minimumot ebben az adatsorban.

Az utóbbi években az arktiszi tengeri jég szeptemberi kiterjedése viszonylag stagnált. Linette Boisvert, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának jégkutatója szerint ebben szerepet játszott a megnövekedett felhőborítottság is, amely mérsékelte a napsugárzás olvasztó hatását. Walt Meier, az NSIDC kutatója úgy fogalmazott, hogy bár a folyamat egyfajta platót ért el, a korábbi évtizedekhez képest még mindig alacsony szinten van a jég kiterjedése.

A Déli-sark körül a tengeri jég eközben a szokásos éves csúcsértéke felé tart, ám augusztusban hat nap alatt mintegy 300 ezer négyzetkilométerrel zsugorodott, mielőtt a szezonális növekedés újraindult volna. Meier szerint a hirtelen visszaesést valószínűleg olyan időjárási viszonyok okozták, amelyek a jégtakaró peremén lévő vékony, mozgékony jeget összenyomták és felolvasztották. Az ilyen ingadozások nem ritkák, ám a mostani mértéke szokatlannak számított.

Még több Gazdaság

Sokan utaznak ősszel is Horvátországba

Viharfelhők gyülekeznek - újabb döntés ronthatja Trump esélyeit a közelgő félidős választáson

Sokkal olcsóbb lesz a Bentley elektromos modellje, mint az Ferrarié

Az antarktiszi tengeri jég évről évre jóval nagyobb ingadozást mutat, mint az északi-sarki, mivel nem határolja szárazföld, így szabadabban reagál a szél- és időjárási viszonyokra. Az éves maximumok ugyanakkor az utóbbi években általánosságban alacsonyabbak voltak. A jelentős kilengések miatt a kutatók egyelőre óvatosan nyilatkoznak arról, hogy ez hosszú távú trendnek tekinthető-e. A NASA és az NSIDC az antarktiszi jég 2026-os maximumát azt követően közli majd, hogy megerősítették a szezonális jégnövekedés végét.

Kapcsolódó cikkünk

Riasztó jelentés: világszerte pusztító áradások veszélyeztetnek, Európa is érintett

NASA: 2010-ben furcsa változás indult be az Északi-sarkon

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Akcióba lendültek a NATO vadászgépei, Dobropillja védelme bármikor összeomolhat - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Megszólaltak a nagy láncok a lehetséges Kaufland-Tesco felvásárlással kapcsolatban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility