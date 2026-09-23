Barabás Gyula: gazdaságpolitikai rendszerváltást és növekedéstámogató hiánycsökkentést hajt végre a Tisza-kormány

Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára az alábbiakról beszélt nyitóelőadásában a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján:
- amikor államtitkárrá nevezték ki, voltak, akik gratuláltak, de sokan részvétüket nyilvánították, hiszen nehéz gazdaságpolitikai örökséget vettek át; ez azonban egyúttal lehetőséget is jelent egy gazdaságpolitikai rendszerváltásra,
- a gazdaságpolitikai rendszerváltás három dolgot jelent: 1. végleges szakítást a gyenge forint politikájával, a 2. túlköltekezés és a pazarlás helyett a felelős gazdálkodást az adófizetők pénzével, és a 3. gazdasági növekedést támogató hiánycsökkentést,
- 8,3%-os hiánnyal, 77,9%-os államadóssággal és 1400 milliárd forintnyi számlapénzzel vették át a költségvetést, miközben kifulladt az extenzív növekedési modell, termelékenységnövekedés pedig lényegében nem is volt (szemben Lengyelországgal, ahol a termelékenység növekedése adta a növekedési többletet),
- az elmúlt időszakot erőltetett béremelés jellemezte a gazdaságban, ez egy ideig a munkáltatói terhek csökkenése kompenzálta, ez elmúlt 5 évben viszont ez már nem érvényesült, a bérnövekedés lényegesen meghaladta a termelékenységnövekedést; az előző kormány ráadásul rengeteg fejlesztést elmulasztott,
- az elmúlt 30 évben a gazdaságpolitika vagy a felelőtlen gazdálkodás, vagy a hibás stratégia miatt nem élt a kitörési lehetőségekkel, ilyen volt az a 2010-es években az a felfogás, hogy a forint gyengítése többet ér, mint az euró bevezetése,
nem elég egy helyzetet megteremteni, gólt is kell lőni:
a hiánycsökkentésben el kell érni a 3% alatti sávot, kihasználva a megelőlegezett piaci bizalmat,
- négy tényező miatt megéri bevezetni az eurót: 1. a forint gyengítésének a politikája kudarcot vallott, a gyenge forintból nem növekedés, hanem infláció lett, 2. saját devizával lehet jobb gazdaságpolitikát is csinálni, de sokkal rosszabbat is: a hozadékok és a kockázatok nincsenek arányban, 3. az eladósodott országokban sokkal többet kell fizetniük az államadósságuk után, 4. az eurózónából kimaradó országok sokkal sebezhetőbbek.
az euró nem bármi áron jó cél”, a konvergenciakritériumok teljesítése önmáagban is elemi érdek,
ehhez képest az euró bevezetése egy „plusz jutalom”, mely több kedvező gazdasági hatással is jár: alacsonyabb inflációt, olcsó hiteleket és stabilitást hoz, az állam mintegy 2000 milliárd forintot tud megspórolni a kamatkiadásokon,
- 2026-ban mintegy 1000 milliárd forintot költ az állam lakossági és vállalati hitelek kamattámogatására, az eurózónában ez másképp működik, hiszen az euró önmagában olcsóbbá teszi a hiteleket.
- Nem igaz, hogy a hiánycsökkentés visszafogja a gazdaság növekedést. Megvizsgálta a minisztérium az elmúlt 30 év költségvetési hiánycsökkentő időszakait, és azt találta, hogy a 32 európai hiánycsökkentő időszaka 60%-ában az átlagos növekedés meghaladta a 3%-ot.
- A sikeres hiánycsökkentések nem az adók és a bevételek növelésére, hanem a kiadások csökkentésére fókuszáltak.
- A tapasztalatok azt mutatják, hogy a növekedéstámogató hiánycsökkentések esetében a nem hatékony támogatások és a működési költségek visszafogására kell fókuszálni, nem pedig az infrastrukturális beruházások visszafogása.
Minden lehetőség adott a mai magyar helyzetben egy sikeres hiánycsökkentéshez:
- az állami pazarlás, túlköltekezés visszafogása,
- a vállalati támogatási programok célzottabbá tétele, beruházásösztönzésre való fókuszálása,
- az érkező EU-források révén költségvetésen kívül költ az állam,
- hiteles euróbevezetési pálya csökkenő kamatkiadásokra és kamattámogatási kiadásokhoz vezet.
Már látszódnak a felelős gazdálkodás első eredményei, vannak átmeneti és tartós hatások is. Még egy kis türelmet kér a kormány, és
jön a 2027-es költségvetés és a középtávú költségvetési terv, erre várhatóan október második felében kerül sor.
A Portfolio élőben tudósít a Future of Finance 2026 konferenciáról, a tudósítás itt olvasható, a rendezvény szakmai programterve pedig itt követhető.
Címlapkép forrása: Portfolio
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