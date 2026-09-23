18°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Barabás Gyula: gazdaságpolitikai rendszerváltást és növekedéstámogató hiánycsökkentést hajt végre a Tisza-kormány
Gazdaság

Barabás Gyula: gazdaságpolitikai rendszerváltást és növekedéstámogató hiánycsökkentést hajt végre a Tisza-kormány

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az euró az egyik legjobb befektetés Magyarország számára: hosszabb távon évente 2000 milliárd forintnyi kamatkiadást és 1000 milliárd forintnyi kamattámogatás-kiadást takaríthat meg az államnak, de számos más stabilizáló hatása is lesz – jelentette ki nyitóelőadásában Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján. A gazdaságpolitikai rendszerváltás három dolgot jelent a kormány számára: 1. végleges szakítást a gyenge forint politikájával, a 2. felelős gazdálkodást az adófizetők pénzével az eddigi túlköltekezés pazarlás helyett, 3. gazdasági növekedést támogató hiánycsökkentést – mindezek részleteiről beszélt előadásában az államtitkár.

Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államtitkára az alábbiakról beszélt nyitóelőadásában a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciáján:

  • amikor államtitkárrá nevezték ki, voltak, akik gratuláltak, de sokan részvétüket nyilvánították, hiszen nehéz gazdaságpolitikai örökséget vettek át; ez azonban egyúttal lehetőséget is jelent egy gazdaságpolitikai rendszerváltásra,
  • a gazdaságpolitikai rendszerváltás három dolgot jelent: 1. végleges szakítást a gyenge forint politikájával, a 2. túlköltekezés és a pazarlás helyett a felelős gazdálkodást az adófizetők pénzével, és a 3. gazdasági növekedést támogató hiánycsökkentést,
  • 8,3%-os hiánnyal, 77,9%-os államadóssággal és 1400 milliárd forintnyi számlapénzzel vették át a költségvetést, miközben kifulladt az extenzív növekedési modell, termelékenységnövekedés pedig lényegében nem is volt (szemben Lengyelországgal, ahol a termelékenység növekedése adta a növekedési többletet),
  • az elmúlt időszakot erőltetett béremelés jellemezte a gazdaságban, ez egy ideig a munkáltatói terhek csökkenése kompenzálta, ez elmúlt 5 évben viszont ez már nem érvényesült, a bérnövekedés lényegesen meghaladta a termelékenységnövekedést; az előző kormány ráadásul rengeteg fejlesztést elmulasztott,
  • az elmúlt 30 évben a gazdaságpolitika vagy a felelőtlen gazdálkodás, vagy a hibás stratégia miatt nem élt a kitörési lehetőségekkel, ilyen volt az a 2010-es években az a felfogás, hogy a forint gyengítése többet ér, mint az euró bevezetése,

nem elég egy helyzetet megteremteni, gólt is kell lőni:

a hiánycsökkentésben el kell érni a 3% alatti sávot, kihasználva a megelőlegezett piaci bizalmat,

  • négy tényező miatt megéri bevezetni az eurót: 1. a forint gyengítésének a politikája kudarcot vallott, a gyenge forintból nem növekedés, hanem infláció lett, 2. saját devizával lehet jobb gazdaságpolitikát is csinálni, de sokkal rosszabbat is: a hozadékok és a kockázatok nincsenek arányban, 3. az eladósodott országokban sokkal többet kell fizetniük az államadósságuk után, 4. az eurózónából kimaradó országok sokkal sebezhetőbbek.

az euró nem bármi áron jó cél”, a konvergenciakritériumok teljesítése önmáagban is elemi érdek,

Még több Gazdaság

Kitart döntése mellett Baka András: izzik az internet az új legfőbb ügyész jelölése körül

Csípős reggelekkel büntet az ősz: az ország legfagyosabb településén már nulla fok alá csökkent a hőmérséklet

Újabb fűtési szezon, újabb gázválság? Meglepő képet mutat a magyar helyzet

ehhez képest az euró bevezetése egy „plusz jutalom”, mely több kedvező gazdasági hatással is jár: alacsonyabb inflációt, olcsó hiteleket és stabilitást hoz, az állam mintegy 2000 milliárd forintot tud megspórolni a kamatkiadásokon,

  • 2026-ban mintegy 1000 milliárd forintot költ az állam lakossági és vállalati hitelek kamattámogatására, az eurózónában ez másképp működik, hiszen az euró önmagában olcsóbbá teszi a hiteleket.
  • Nem igaz, hogy a hiánycsökkentés visszafogja a gazdaság növekedést. Megvizsgálta a minisztérium az elmúlt 30 év költségvetési hiánycsökkentő időszakait, és azt találta, hogy a 32 európai hiánycsökkentő időszaka 60%-ában az átlagos növekedés meghaladta a 3%-ot.
  • A sikeres hiánycsökkentések nem az adók és a bevételek növelésére, hanem a kiadások csökkentésére fókuszáltak.
Barabás Gyula
Pénzügyminisztérium, államháztartásért felelős államtitkár
Széleskörű gazdaságpolitikai, kereskedelmi banki és vezetői tapasztalatokkal rendelkező közgazdász, pénzügyi szakember. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban elemzőként kezdte, és végül az egyik legnagyob
Tovább
  • A tapasztalatok azt mutatják, hogy a növekedéstámogató hiánycsökkentések esetében a nem hatékony támogatások és a működési költségek visszafogására kell fókuszálni, nem pedig az infrastrukturális beruházások visszafogása.

Minden lehetőség adott a mai magyar helyzetben egy sikeres hiánycsökkentéshez:

  1. az állami pazarlás, túlköltekezés visszafogása,
  2. a vállalati támogatási programok célzottabbá tétele, beruházásösztönzésre való fókuszálása,
  3. az érkező EU-források révén költségvetésen kívül költ az állam,
  4. hiteles euróbevezetési pálya csökkenő kamatkiadásokra és kamattámogatási kiadásokhoz vezet.

Már látszódnak a felelős gazdálkodás első eredményei, vannak átmeneti és tartós hatások is. Még egy kis türelmet kér a kormány, és

jön a 2027-es költségvetés és a középtávú költségvetési terv, erre várhatóan október második felében kerül sor.

A Portfolio élőben tudósít a Future of Finance 2026 konferenciáról, a tudósítás itt olvasható, a rendezvény szakmai programterve pedig itt követhető.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility