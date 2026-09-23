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Bejelentették: hosszú időre lezárnak egy Duna-hidat Budapesten
Gazdaság

Bejelentették: hosszú időre lezárnak egy Duna-hidat Budapesten

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A Budapest Közút Zrt. kihirdette a nyertes kivitelezőt az óbudai K-híd felújítására irányuló közbeszerzés lezárásaként.

Hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok az Óbudai-szigetre vezető híd felújítási munkálatai. A bejelentés szerint még szeptemberben szerződést akarnak kötni, majd 2026 október közepéig megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Több ütemben fog elkészülni a felújítás: az első 2027 júniusáig tart, akkor a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását végzik el, majd jövő szeptember és december között pedig az északi oldali járda felújítása és korrózióvédelmi munkák zajlanak majd.

Ameddig tartanak a munkálatok, addig a közúti forgalom előtt zárva az átjáró, de az egyik oldalon folyamatosan biztosított lesz a gyalogos forgalom a szigetre. Az egyik fontos kitétel volt, hogy a jövő nyári, Óbudai-szigeten tartott nagyrendezvények idejére teljesen meg tudják nyitni a K-hidat, ekkor a kétoldali gyalogos és a közúti forgalom is zavartalanul áthaladhat.

Az 1957-ben átadott átjárót eredetileg csak ideiglenes vasúti hídnak tervezték, ám az azóta eltelt időszakban az Óbudai-sziget egyik legfontosabb megközelítési pontja lett. A felújítása mostanra égető fontosságúvá vált, a jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságos és hosszú távon fenntartható működésének biztosítása, a meglévő megjelenésbeli karakter megőrzése mellett.

A kocsipályát szélesíteni fogják a jelenlegi 2,8-ról 3,5 méteresre, és kicserélik a pályalemezt, ami így nagyobb teherbírásúvá válik.

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Részletes listát is csatoltak a közleményben, milyen munkálatokra lehet számítani az óbudai átkelőnél:

  • A közúti pálya és a kétoldali járdák pályalemezeit kicserélik, melynek következtében a jelenleg 2,8 méter széles kocsipálya 3,5 méterre bővül. A gyalogjárdák szélessége nem változik.
  • A megmaradó acélszerkezeteket (K rácsozat, korlátok) szükség szerint javítják és új korrózióvédelmi bevonattal látják el.
  • A hídfők és környezetük beton- és rézsűhibáit kijavítják.
  • A híd gyalogosforgalom által gerjesztett rezgéseinek csillapítására lengéscsillapítókat építenek be a szerkezetbe.
  • A csatlakozó út- és járdaburkolatok megújulnak, a déli oldali járdán akadálymentes rámpák kialakításával.
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Címlapkép forrása: 12akd via Wikimedia Commons

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