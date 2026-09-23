Bejelentették: hosszú időre lezárnak egy Duna-hidat Budapesten

Hamarosan megkezdődhetnek a munkálatok az Óbudai-szigetre vezető híd felújítási munkálatai. A bejelentés szerint még szeptemberben szerződést akarnak kötni, majd 2026 október közepéig megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Több ütemben fog elkészülni a felújítás: az első 2027 júniusáig tart, akkor a déli gyalogos járda és a kocsipálya felújítását végzik el, majd jövő szeptember és december között pedig az északi oldali járda felújítása és korrózióvédelmi munkák zajlanak majd.
Ameddig tartanak a munkálatok, addig a közúti forgalom előtt zárva az átjáró, de az egyik oldalon folyamatosan biztosított lesz a gyalogos forgalom a szigetre. Az egyik fontos kitétel volt, hogy a jövő nyári, Óbudai-szigeten tartott nagyrendezvények idejére teljesen meg tudják nyitni a K-hidat, ekkor a kétoldali gyalogos és a közúti forgalom is zavartalanul áthaladhat.
Az 1957-ben átadott átjárót eredetileg csak ideiglenes vasúti hídnak tervezték, ám az azóta eltelt időszakban az Óbudai-sziget egyik legfontosabb megközelítési pontja lett. A felújítása mostanra égető fontosságúvá vált, a jelenlegi felújítás célja a szerkezet biztonságos és hosszú távon fenntartható működésének biztosítása, a meglévő megjelenésbeli karakter megőrzése mellett.
A kocsipályát szélesíteni fogják a jelenlegi 2,8-ról 3,5 méteresre, és kicserélik a pályalemezt, ami így nagyobb teherbírásúvá válik.
Részletes listát is csatoltak a közleményben, milyen munkálatokra lehet számítani az óbudai átkelőnél:
- A közúti pálya és a kétoldali járdák pályalemezeit kicserélik, melynek következtében a jelenleg 2,8 méter széles kocsipálya 3,5 méterre bővül. A gyalogjárdák szélessége nem változik.
- A megmaradó acélszerkezeteket (K rácsozat, korlátok) szükség szerint javítják és új korrózióvédelmi bevonattal látják el.
- A hídfők és környezetük beton- és rézsűhibáit kijavítják.
- A híd gyalogosforgalom által gerjesztett rezgéseinek csillapítására lengéscsillapítókat építenek be a szerkezetbe.
- A csatlakozó út- és járdaburkolatok megújulnak, a déli oldali járdán akadálymentes rámpák kialakításával.
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