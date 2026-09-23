Belenézett a viharvadász gép a tomboló monstrumba: óriási özönvíz fenyegeti a Csendes-óceán partjait

Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatala (NOAA) egyik kutatógépe a Polo közelébe repült, hogy felméréseket végezzen. A Hurricane Hunter repülőgép mintegy 285 km/h-s széllökéseket mért, ennek alapján az intézet „rendkívül veszélyesnek” minősítette a vihart, hangsúlyozva, hogy a vihar erősödésének sebessége „figyelemre méltó”.

Ez idén már a harmadik, a Saffir-Simpson skálán 5-ös, vagyis legmagasabb fokozatot elérő vihara.

A várakozások szerint a Mexikó nyugati partjainál haladó Polo nem fog partot érni, ugyanakkor a tengerhez közeli területeken özönvízszerű esőzésekre lehet számítani. A hatóságok figyelmeztetnek, hogy akár 150-200 mm csapadékra is fel kell készülni, ez villámárvizeket és földcsuszamlásokat eredményezhet. Az adatok alapján a következő napokban továbbra is rendkívül erős marad, sőt, akár még veszélyesebbé válhat. A NOAA szerint a rendkívül meleg vizek megfelelő környezetet teremtenek az ilyen viharok kialakulásának és megerősödésének.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 22. 150 éves rekordot döntött az El Niño, hónapokkal a várható csúcsa előtt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images