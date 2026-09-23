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Csípős reggelekkel büntet az ősz: az ország legfagyosabb településén már nulla fok alá csökkent a hőmérséklet
Gazdaság

Csípős reggelekkel büntet az ősz: az ország legfagyosabb településén már nulla fok alá csökkent a hőmérséklet

Portfolio
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A HungaroMet jelentése szerint a hajnali órákban volt olyan pont az országban, ahol 0 Celsius-fok alá esett a hőmérséklet – közölte az Időkép.

Mi sem jelzi annál látványosabban az ősz beköszöntét, hogy az éjszaka folyamán Zabarban kevéssel 0 fok alatt mérték a levegő hőmérsékletét. A -0,1 fok még nem számít komoly fagynak, ugyanakkor egyre határozottabb jele annak, hogy hűvösebbre váltott az időjárás. Országszerte kifejezetten hűvös volt a hajnal, a leghidegebb a szélcsendes völgyekben volt.

Többfelé „csípősre” fordult a reggel, Mátraszelén 1 fokot, Kétvölgyön és Csévharaszton 1,5 fokot mutattak hőmérők. A talaj közelében többfelé kialakulhatott fagy.

A következő időszakban nem kell számottevő változásra számítani, a hajnalok továbbra is rendkívül hidegek lehetnek, talajmenti fagyokkal. Az országban több felé ismételt 5 Celsius-fok alá csökkenhet a hőmérséklet, ezért a réteges öltözködést javasolják.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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