Drágán jött le Európa az orosz energiáról: mutatjuk, kiknek fizetünk prémiumot

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Stagnáló volumen mellett ugrott meg az importérték

Az EU-ba behozott energiatermékek volumene összességében lényegében stagnált, miközben az import értéke egyetlen év alatt 28,0 milliárd euróról 38,6 milliárd euróra emelkedett a 2025-ös havi átlaghoz viszonyítva.

A drágulást elsősorban a kőolaj húzta: az importérték 55,8 százalékkal nőtt, miközben a behozott mennyiség mindössze 1,2 százalékkal bővült. Ez arra utal, hogy az energiaszámla romlását nem a fogyasztás érdemi emelkedése, hanem döntően a fajlagos importárak növekedése magyarázza.

A tranzitútvonalak bizonytalansága, az ellátási láncok átrendeződése és a geopolitikai kockázatok olyan piaci környezetet alakítottak ki, amelyben Európa a korábbinál magasabb árat fizet az energiaellátás biztonságáért.

Újra nő az energia súlya az EU importjában

Az ársokk makrogazdasági szinten is megjelenik. Míg 2024-ben és 2025-ben az EU energiaszámlája konszolidálódott, 2026 második negyedévében ismét érdemi emelkedés látható.

Az energiahordozók érték alapon egyre nagyobb hányadot képviselnek az EU teljes importján belül. Ez rontja a külkereskedelmi egyenleget, emeli az importált inflációs nyomást, és közvetve az európai ipar globális versenyképességére is kedvezőtlenül hat.

Kinek fizet felárat Európa az olajért?

Annak vizsgálatához, hogy az egyes beszállítók fajlagos árazása hogyan viszonyul az EU átlagos importárához, az országok értékbeli import-részarányát elosztottuk a volumenbeli részesedésükkel. Az így kapott relatív árindex azt mutatja meg, hogy az adott forrásból érkező import egységértéke az uniós átlaghoz képest prémiumot vagy diszkontot tükröz-e. Fontos, hogy a mutató az árpozíciót jelzi, nem pedig az adott beszállító teljes importszámlára gyakorolt hatását, amely a relatív ár mellett az importált mennyiségtől is függ.

1,0: az adott beszállító ára megfelel az európai átlagárnak,

az adott beszállító ára megfelel az európai átlagárnak, 1,0 feletti érték: az adott beszállító az uniós átlaghoz képest prémiumáron értékesít,

az adott beszállító az uniós átlaghoz képest prémiumáron értékesít, 1,0 alatti érték: az adott beszállító az uniós átlaghoz képest diszkonttal szállít.

A kőolajpiacon a 2022 végi uniós embargó és a G7-es ársapka után az orosz olaj relatív árazása jelentősen csökkent. Az Európába még eljutó orosz mennyiségek egységértéke a vizsgált adatok alapján több negyedévben 30–40 százalékkal maradt el az uniós átlagtól.

Ezzel szemben Norvégia 2023 óta tartósan az európai átlagár feletti árazással jelenik meg az EU olajimportjában. A relatív árindex alapján a norvég szállításoknál több időszakban 10–15 százalékos prémium látható, miközben az Egyesült Államok esetében is jellemzően átlag feletti fajlagos ár rajzolódik ki.

A relatív árindex az adott beszállító egységértékét az EU átlagos import-egységértékéhez viszonyítja. A mutató az árprémiumot vagy diszkontot szemlélteti, nem pedig az egyes beszállítók teljes importszámlára gyakorolt súlyát.

Az olajimportnál a leglátványosabb elmozdulás Oroszországnál látható: míg 2021 elején az orosz szállítások egységértéke csak mérsékelten maradt el az uniós átlagtól, 2026 második negyedévére már több mint 16 százalékos negatív eltérés alakult ki.

Ezzel szemben Norvégia jelentősen felértékelődött: az uniós átlaghoz képest mért árprémium 5 százalék körüli szintről közel 15 százalékra emelkedett. A többi nagy beszállítónál jóval kisebb volt az elmozdulás.

A kétirányú sávdiagramokon a strukturális átrendeződés szemléltetése érdekében a békés, kiegyensúlyozott piaci viszonyokat tükröző 2021-es bázist (illetve a gázpiacon a geopolitikai pánikcsúcsot jelentő 2022 harmadik negyedévit) állítjuk párba a 2026 második negyedévi adatokkal.

Vezetékes gáz: visszaszoruló orosz szerep, jelentős brit prémium

A vezetékes földgáz piacán 2026-ra Oroszország már a három legnagyobb uniós beszállító közül is kiszorult. Az árazási különbségek ugyanakkor ezen a piacon különösen látványosak.

2022 végén az orosz vezetékes gáz relatív árindexe 1,4–1,5 körül mozgott, vagyis az Európába érkező csökkentett mennyiségek jelentős prémium mellett kerültek a piacra. Ez a felár azóta normalizálódott.

A jelenlegi adatok alapján Algéria szállításai a legalacsonyabb fajlagos árszintet képviselik, 0,8 körüli relatív árindex mellett. Ezzel szemben az Egyesült Királyság, amely időközben a harmadik legnagyobb vezetékes gázbeszállítók közé lépett elő, 1,1–1,2 feletti indexszel, vagyis jelentős prémium mellett értékesít az EU-nak.

Norvégia ezzel szemben a vezetékes gázpiacon stabilabb árazást mutat: a domináns beszállítói pozíció ellenére relatív árindexe az európai átlagár körül, az 1,0-s szint közelében maradt.

A vezetékes gázimportnál a 2022 harmadik negyedévéhez viszonyított változás azt mutatja, hogy több beszállítónál érdemi árpozíció-váltás történt. A legnagyobb elmozdulás Azerbajdzsánnál látszik: a 2022 közepi energiaválság idején még több mint 30 százalékos felárat mutató szállítások 2026 második negyedévére már csak mérsékelten haladták meg az uniós átlagot.

Norvégia esetében szintén eltűnt a korábbi, 20 százalék feletti árprémium. Ezzel szemben az Egyesült Királyság az átlag alatti árszintről közel 20 százalékos felárba fordult, míg Algéria továbbra is diszkonttal szállít, de a 2022-es mély negatív eltéréshez képest jóval közelebb került az uniós átlaghoz. Oroszországnál mérsékeltebb, de szintén feláras irányú elmozdulás látható.

LNG: amerikai dominancia, átlag feletti árszinttel

A cseppfolyósított földgáz, vagyis az LNG piacán az Egyesült Államok vált az EU meghatározó beszállítójává. Az amerikai LNG értéke a vizsgált időszakban már 63,2 százalékos részesedést képviselt az uniós LNG-importon belül.

Az ellátásbiztonságnak ugyanakkor ára van: az amerikai LNG relatív árindexe a vizsgált időszak döntő részében az 1,0-s európai átlagár felett tartózkodott. Ez azt jelzi, hogy az EU a rugalmasabb, tengeri úton érkező földgázért tartós prémiumot fizet.

Oroszország helyzete az LNG-piacon sajátos. A szankciós nyomás és a geopolitikai kockázatok ellenére továbbra is a második legnagyobb LNG-beszállítók között szerepel, miközben árazása 2022 közepe óta jellemzően diszkonttartományban mozog.

Az LNG-piacon a legnagyobb elmozdulás Nigériánál és Katarnál látható: mindkét beszállító az uniós átlaghoz képest jóval olcsóbbá vált, Nigéria esetében 2026 második negyedévében már 30 százalék feletti negatív eltérés látszik. Katar árpozíciója is jelentősen lejjebb csúszott, miközben az orosz LNG a 2021 eleji feláras helyzetből 2026-ra diszkontba került. Az amerikai LNG relatív árpozíciója ehhez képest lényegesen stabilabb maradt.

Módszertani megjegyzés: Bár a makrogazdasági elemzésekben az éves összevetés, vagyis az év/év alapú összehasonlítás a leggyakoribb, az Eurostat a 2026 második negyedévére vonatkozó adatokat a 2025-ös év havi átlagához viszonyította.



Ez a módszer a kiugró piaci volatilitás miatt indokolható: a korábbi évek extrém ármozgásai után az éves átlag jobban jelzi az új piaci bázisszintet, mint egyetlen kiválasztott hónap. Az ehhez képest mért, 56 százalék körüli importérték-emelkedés így elsősorban azt mutatja, hogy az EU energiaszámlája a stabilizálódó fogyasztás mellett is újra jelentősen megemelkedett.



Fontos ugyanakkor, hogy a relatív árindex nem az egyes szerződések tényleges árképletét mutatja, hanem az Eurostat importérték- és importvolumen-adataiból számított közelítő fajlagos árszintet. Az eltéréseket befolyásolhatja a szállított energiahordozó minősége, a szerződéses struktúra, a szállítási útvonal, az időzítés és az elszámolási deviza is.

Magyar szempontból az importkitettség csökkentése a kulcskérdés

A magasabb fajlagos energiaimport-árak Magyarország számára is közvetlen kockázatot jelentenek, mivel az ország energiaellátása továbbra is jelentős részben külső forrásokra támaszkodik. A prémiumokkal terhelt importtal szemben a belső, stabilabb költségű energiaforrások szerepe felértékelődik.

Ebben a logikában illeszkedik a hazai energiapolitikába a geotermikus energia bővítése. A Nemzeti Geotermikus Stratégia célja, hogy a jelenlegi 6,4 petajoule hazai geotermikus felhasználás 2026 végéig 8 petajoule-ra emelkedjen.

A stratégia szerint az új felhasználási módok 2035-re évente 1–1,2 milliárd köbméter import földgázt válthatnak ki. Ez önmagában nem szünteti meg a külső energiapiaci kitettséget, de mérsékelheti a nemzetközi árprémiumok hazai gazdaságra gyakorolt hatását.

Összegzés

Az Eurostat adatai alapján az EU energiaimportja mennyiségi értelemben stabilizálódott, értékben azonban ismét jelentősen drágult. A folyamat fő mozgatója nem a fogyasztás megugrása, hanem a fajlagos importárak emelkedése.

Az orosz energiafüggőség leépítése csökkentette az ellátási kockázatok egy részét, de az alternatív beszállítói szerkezet magasabb költségekkel jár. A kőolaj, a vezetékes gáz és az LNG piacán is látható, hogy Európa a stabilabb vagy politikailag kevésbé kockázatos forrásokért sok esetben prémiumot fizet.

Címlapkép forrása: David McNew/Getty Images