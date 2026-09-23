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Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?
Gazdaság

Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?

Portfolio
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Megjelent a szerdai Checklist. Adásunk első felében egy rég, egészen pontosan 20 éve nem látott eseményről számolunk be: kedden az MNB Monetáris Tanácsa az inflációs cél csökkentéséről döntött, ami 2028-tól lesz érvényes. Hasonlóra 2005 óta nem volt példa - hogy most mi történt, és mi a helyzet az alapkamattal, arról Beke Károlyt, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük.   

A folytatásban a magyar vendéglátás keserű helyzetéről beszélgetünk Herczeg Zoltán gasztronómiai szakértővel, aki a Dining Guide étteremkalauz felelős kiadója is. A friss kiadvány összeállításakor azzal szembesültek a szakemberek, hogy egyre súlyosabb probléma van a szektorban: jelentősen csökken a fizetőképes kereslet, a középosztály egyre kevésbé tudja eltartani az éttermeket, kevés új hely nyit, és fájóan hiányoznak a minőségi középkategóriás vendéglátóhelyek a piacról. A beszélgetésben - a gazdasági vonatkozások mellett - természetesen megnéztük az idei díjazottakat is, és a piacon megjelent új, izgalmas konyhákra is kitértünk.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Optimista az MNB inflációs előrejelzése – (02:01)
  • Komoly problémák a vendéglátásban – (17:43)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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