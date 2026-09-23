Erre vártunk 20 éve: visszatér az európai útra a magyar gazdaság?

A folytatásban a magyar vendéglátás keserű helyzetéről beszélgetünk Herczeg Zoltán gasztronómiai szakértővel, aki a Dining Guide étteremkalauz felelős kiadója is. A friss kiadvány összeállításakor azzal szembesültek a szakemberek, hogy egyre súlyosabb probléma van a szektorban: jelentősen csökken a fizetőképes kereslet, a középosztály egyre kevésbé tudja eltartani az éttermeket, kevés új hely nyit, és fájóan hiányoznak a minőségi középkategóriás vendéglátóhelyek a piacról. A beszélgetésben - a gazdasági vonatkozások mellett - természetesen megnéztük az idei díjazottakat is, és a piacon megjelent új, izgalmas konyhákra is kitértünk.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Optimista az MNB inflációs előrejelzése – (02:01)
- Komoly problémák a vendéglátásban – (17:43)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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