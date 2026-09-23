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Ez valóságos katasztrófa: több százezer ember életét követelheti az El Niño
Gazdaság

Ez valóságos katasztrófa: több százezer ember életét követelheti az El Niño

Portfolio
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A klímakutatók ara figyelmeztetnek, hogy a rendkívül erős El Niño jelenség miatt akár 450 ezer ember is életét veszítheti – közölte a The Guardian.

A következő hat hónapban rengetegen esnek áldozatul az El Niño-nak. A kutatók szerint a számot az alapból megnövekedett hőmérséklet miatti halálesteken felül kell érteni. Azt is részletezték, hogy az aszályok, erdőtüzek és éhínségek hol szedhetik a legtöbb áldozatot: lényegében Indonéziától az Egyesült Államokban minden országban számolni kell a szélsőséges következményekkel. A következményeket regionális lebontásban becsülték meg ennek alapján kijött egy lista a várható áldozatokról. Ennek alapján kiemelték, hogy az érintett területeke megelőző intézkedéseket kellene hozni, amivel életeket lehetne megmenteni. A becsléseket nyilvánosságra is hozták:

az El Niño Nigériát (31 ezer fő), Indonéziát (21 ezer fő), Szudánt (17 ezer fő), Indiát (16 ezer fő) és Brazíliát (13 ezer fő) fogja a legerősebben érinteni.

Aggodalmakra ad okot, hogy a jelenség már hétfőn elérte az eddigi legmagasabb hőmérsékletét, hónapokkal a várható csúcspont előtt. A klímakutatók kiemelték, hogy ez a tény a várakozásoknál is sokkal súlyosabb eredményekhez vezethet. A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy a halálozások magas száma még a lecsengést követőn is kitarthatnak, egészen 2027 nyaráig. Kiemelték, hogy az Egyesült Államok sem marad ki, de a leginkább érintett régiók a Száhel-övezet és Délkelet-Ázsia lehetnek.

A fokozott vészhelyzeti reagálás és az erőfeszítéseink célzottabb megközelítése sok életet menthet meg idén. De 20 év múlva, amikor a mai szélsőséges hőmérsékletek az új normálissá válnak, nem akarunk állandó vészhelyzetben lenni

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– mondta a jelentés társszerzője, Dr. Tamma Carleton a Kaliforniai Egyetemről, Berkeley-ből azt hangsúlyozva, hogy most kell megtenni azokat a lépéseket, amelyek a jövőbe emberéleteket menthetnek.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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