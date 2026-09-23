Farkas Ádám: A Marshall-tervnél is tízszer nagyobb mentőövre van szüksége Európának

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Farkas Ádám előadását annak bemutatásával kezdte, milyen globális és európai környezetben kell megvalósítani azt a gazdaságpolitikai fordulatot, amelyet Magyarország is megkísérel. Mint mondta, különösen fontos a termelékenységi kérdés, ugyanis ez ma egész Európa egyik legnagyobb problémája.

A Draghi-jelentés – amelyet Mario Draghi volt EKB-elnök és olasz miniszterelnök készített az Európai Bizottság elnökének felkérésére – Farkas szerint azért kulcsfontosságú, mert gyakorlatilag erre van felfűzve az Európai Unió jelenlegi politikai ciklusának törvénykezési programja. A dokumentum nemcsak az EU egészére, hanem az egyes régiókra és tagállamokra is megfogalmaz üzeneteket.

Magyarországnak és a közép-kelet-európai régiónak is az az érdeke, hogy konstruktív módon, ambiciózusan kapcsolódjon rá ezekre az európai folyamatokra.

A diagnózis nem optimista: Európa relatív gazdasági súlya csökken, 2002 és 2023 között az Egyesült Államok és az EU közötti GDP-különbség 17 százalékról 30 százalékra nőtt, miközben Kína gazdasági ereje felzárkózott Európához, és fokozatosan el is fogja hagyni.

A probléma Farkas szerint alapvetően a termelékenységnövekedésben keresendő. Az Egyesült Államok tartósan magasabb növekedési ütemét döntően az magyarázza, hogy ott gyorsabban nőtt a termelékenység, különösen a technológiai szektorban.

Az elmúlt húsz év technológiai változását alapvetően amerikai cégek vezették, és ez ma is így van – mutatott rá.

Európában ezzel szemben az egységes piac sok területen csak névleg létezik. Vannak ígéretes fejlesztések, akár Magyarországon is, de ezeknek nehéz átlépniük a nemzeti határokat, és egész európai, majd globális szinten üzletileg sikeressé válniuk. Jól látszik ez a világ legértékesebb vállalatainak listáján is: kevés európai cég szerepel az élmezőnyben, és amelyek ott vannak, jellemzően régóta működő, hagyományos iparágakban aktív vállalatok, nem pedig új, gyorsan növekvő technológiai szereplők.

A beruházási verseny nagyságrendjét érzékeltetve Farkas megemlítette: egy McKinsey-becslés szerint 2030-ig globálisan csak adatközpontokba és kapcsolódó beruházásokba 6700 milliárd dollár áramolhat. A Morgan Stanley becslése szerint pedig az öt legnagyobb amerikai "hyperscaler" techcég csak idén mintegy 800 milliárd dollárnyi beruházást hajthat végre adatközpontokban. Ez öt vállalat magánberuházása – érzékeltette a nagyságrendet Farkas Ádám.

Dr. Farkas Ádám Association for Financial Markets in Europe (AFME), vezérigazgató 2020 februárja óta a londoni székhelyű Európai Pénzügyi Piaci Szövetség (AFME) vezérigazgatója. Irányítja a Szövetség átfogó stratégiájának kialakítását, és felügyeli a piaci szereplők szakpolitikai á … Tovább

A közép-kelet-európai régió helyzete szerinte még nehezebb. Ezek az országok az EU-n belül is felzárkózó gazdaságok, innovációs képességük korlátozottabb, sok az energia- és munkaerő-igényes ágazat, gazdaságaik kisebbek és nyitottabbak, ezért erősebben kitettek a globális kereskedelmi változásoknak. Emellett Kína felől is nagyobb kihívással szembesülnek, és a tőkepiaci finanszírozás aránya még alacsonyabb, mint Európa egészében.

A Draghi-jelentés javaslatai Farkas szerint négy nagy terület köré rendezhetők: az innovációs környezet javítása, a dekarbonizáció és energiapolitika, a gazdaságbiztonság erősítése, valamint a beruházási ráta emelése. Utóbbihoz azonban meg kell teremteni a finanszírozási környezetet is.

Európának évente mintegy 750-800 milliárd eurónyi addicionális beruházásra lenne szüksége ahhoz, hogy csökkentse a nyíló ollót,

dollárban kifejezve ez már közel ezermilliárdos nagyságrend.

Ezt érdemes a Marshall-tervvel is összevetni: a második világháború utáni amerikai segítség évente az akkori európai GDP mintegy 0,5 százalékát tette ki négy éven keresztül, összesen körülbelül 2 százalékot. Most viszont évi 4,5 százalék körüli európai GDP-arányos többletberuházási igényről van szó. Ez lényegesen nagyobb lélegzetvételű feladat, és ennyi pénze a költségvetéseknek nincs – hangsúlyozta.

Az állami finanszírozás mozgástere számos okból korlátozott: az európai költségvetések kifeszítettek, a kamatköltségek emelkednek, az adósságráták sok helyen növekedési pályán vannak. Az EU költségvetése pedig az uniós GDP alig 1 százaléka, ebből nem lehet hatalmas beruházási forrásokat felszabadítani.

A pénz ugyanakkor Európában megvan: magasak a magánmegtakarítások, de a pénzügyi piacok nem csatornázzák be azokat kellően hatékonyan beruházásokba. Európában az összes magánszektorbeli finanszírozás mintegy 75 százaléka banki mérlegeken keresztül történik, és csak nagyjából 25 százalék jön a tőkepiacokról, miközben az Egyesült Államokban ez az arány fordított.

A problémát súlyosbítja a széttagolt piac, a komplex és konzervatív szabályozás, valamint az, hogy az európai pénzügyi szektor globálisan nem versenyképes. Egy európai bank ma nem tud olyan méretűre nőni az európai piacon, mint egy amerikai bank az amerikai piacon, vagy egy kínai bank a saját piacán, ahol akár 400 millió feletti ügyfélkör is elképzelhető.

Éppen ezért kulcsfontosságúak azok az uniós jogszabályi csomagok, amelyek a Draghi-jelentésre válaszul születtek. Ezek közül Farkas kiemelte az értékpapírosítási piac újraélesztését, amely segíthet a banki mérlegekben lekötött kockázatok tőkepiacra terelésében, így banki tőkét szabadíthat fel. Emellett fontos a piacintegrációs és felügyeleti csomag, amely az európai tőkepiac széttagoltságát és magas költségeit kezelné, valamint a készülő banki versenyképességi csomag, amely az integráció mélyítését és a szabályok egyszerűsítését célozza.

A végső kérdés tehát az, hogy Európa képes lesz-e a magánmegtakarításokat sokkal hatékonyabban magánberuházásokba csatornázni –

ha ez nem sikerül, Európa tovább veszít globális gazdasági súlyából.

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Címlapkép forrása: Portfolio