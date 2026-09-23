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Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája
Gazdaság

Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája

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Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda. A feljelentés dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész nyilvános nyilatkozatán és a Legfőbb Ügyészség fegyelmi eljárásában tett írásos vallomásán alapul.

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett szerdán büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda – írja a Telex a szerkesztőséghez eljuttatott sajtóközlemény alapján.

A feljelentés két dokumentumon alapul: dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész ATV-nek adott nyilatkozatán, valamint a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett részletes írásos vallomásán.

Az iroda emellett indítványozta Fürcht Pál Zsolt tanúkénti meghallgatását is az aranykonvoj-ügy nyomozásában.

Egy körülmény, amit érdemes észrevenni: ugyanebben a fegyelmi eljárásban dr. Horváth Lóránt látja el Fürcht Pál jogi képviseletét. A feljelentés tehát annak az ügyvédnek az irodájától érkezett, aki egyszerre képviseli az aranykonvoj-ügy egyik érintettjét és azt a volt főügyészt, akinek a vallomása a feljelentés alapja..

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Fürcht a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője volt a június 8-i lemondásáig. Hétoldalas lemondó levelében azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség több politikailag érzékeny ügy – így az aranykonvoj- és a Gundalf-ügy – nyomozását befolyásolta.

Lemondását elsődlegesen az aranykonvoj-ügyben, vagyis az ukrán pénzszállítók ügyében közte és a nyomozás felügyeletét ellátó legfőbb ügyészségi szakfőosztály közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.

A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht valótlanságokat állított a lemondásában.

Közleményük szerint a volt főügyész tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel jelenleg nem lehetséges.

Fürcht ellen fegyelmi eljárás is indult.

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