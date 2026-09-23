Feljelentést tett az aranykonvoj-ügyben az ukrán pénzszállítók ügyvédi irodája

Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett szerdán büntetőfeljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda – írja a Telex a szerkesztőséghez eljuttatott sajtóközlemény alapján.
A feljelentés két dokumentumon alapul: dr. Fürcht Pál Zsolt volt főügyész ATV-nek adott nyilatkozatán, valamint a Legfőbb Ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett részletes írásos vallomásán.
Az iroda emellett indítványozta Fürcht Pál Zsolt tanúkénti meghallgatását is az aranykonvoj-ügy nyomozásában.
Egy körülmény, amit érdemes észrevenni: ugyanebben a fegyelmi eljárásban dr. Horváth Lóránt látja el Fürcht Pál jogi képviseletét. A feljelentés tehát annak az ügyvédnek az irodájától érkezett, aki egyszerre képviseli az aranykonvoj-ügy egyik érintettjét és azt a volt főügyészt, akinek a vallomása a feljelentés alapja..
Fürcht a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője volt a június 8-i lemondásáig. Hétoldalas lemondó levelében azt állította, hogy a Legfőbb Ügyészség több politikailag érzékeny ügy – így az aranykonvoj- és a Gundalf-ügy – nyomozását befolyásolta.
Lemondását elsődlegesen az aranykonvoj-ügyben, vagyis az ukrán pénzszállítók ügyében közte és a nyomozás felügyeletét ellátó legfőbb ügyészségi szakfőosztály közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta.
A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht valótlanságokat állított a lemondásában.
Közleményük szerint a volt főügyész tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról, amelyek nyilvánosság előtti cáfolata a folyamatban lévő ügyekre tekintettel jelenleg nem lehetséges.
Fürcht ellen fegyelmi eljárás is indult.
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