Felsővezeték-szakadás miatt teljesen lezárják az egyik legforgalmasabb magyar autópályát

Rövid időre pályazárat kell elrendelni az M1-es autópályán felsővezeték-szakadás miatt – számolt be az Útinform.

Herceghalom közelében

mintegy 15-20 percen keresztül kétoldali, teljes pályazár várható a közeljövőben, méghozzá felsővezeték-szakadás miatt.

Jelenleg a zavarok elhárítása zajlik, emiatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon csak egy sáv járható. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mikor számíthatnak az arra közlekedők a teljes lezárásra. Azt elmondták, hogy a kábeláthúzás idejére van szükség az egyik legforgalmasabb autópályájának lezárására a 25-ös kilométernél.

Az erős forgalmat jelzi, hogy a főváros irányába már Tatától szakaszosan torlódnak az autók, a legkritikusabb rész jelenleg Tatabányánál van, ez a helyzet egészen az M0-g kitart. Az Útinform felhívta a figyelmet, hogy jelentős menetidő-növekedéssel számoljon, aki arra közlekedik, kerülőnek az 1-es főutat javasolják.

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