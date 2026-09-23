19°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Feltárult a Tisza titka: a rekordalacsony vízállás ellenére is sokkolóan mély pontot találtak
Gazdaság

Feltárult a Tisza titka: a rekordalacsony vízállás ellenére is sokkolóan mély pontot találtak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság – Kötivizig a közösségi médiában mutatta be a folyó hazai szakaszának legmélyebb pontját.

A bejegyzés szerint a folyón Törökszentmiklós mellett Óballánál, a 358. folyamkilométernél a meder legmélyebb pontja a Balti-tenger szintjétől mérve egészen az 54,14 méteres magasságig süllyed. A mérésekhez egy térképet is csatoltak:

Mindez azt jelenti, hogy ezen a területen a folyó mélysége még a jelenlegi rekordalacsony vízállásnál is mintegy 21,72 méteres. A Kötivizig térinformatikusai ugyanis szeptember 12-i mérésekor 75,86 méteres magasságot mértek a vízfelszínnek.

Összehasonlításul, a Balaton legmélyebb pontja a Tihanyi-szorosnál alakult ki, itt a mérések szerint (eltérő források alapján) 10,67 és 12,5 méter közötti mélységben van a tó medre, vagyis

a Tisza legmélyebb hazai pontja még a jelenlegi helyzetben is közel kétszerese ennek.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat

Új korszakot hozna a Médiatanács elnöke, visszamenőleg vizsgálják majd a média állami támogatását

Terták Elemér: A népszerűtlen kiigazító intézkedéseket mielőbb meg kell hoznia a kormánynak

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi vészhelyzet: 110 éve nem látott beavatkozás kellett az egyik kulcsfontosságú hazai erőműnél

Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: teljesen elfogyott a hasznosítható víz az egyik fontos tározóban

Leállt a tiszalöki erőmű áramtermelése az alacsony vízállás miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Fórum

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: döntöttek a várva várt támogatásról, közben Magyar Péter átírná a mentelmi szabályokat
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility