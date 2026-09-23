Feltárult a Tisza titka: a rekordalacsony vízállás ellenére is sokkolóan mély pontot találtak

A Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság – Kötivizig a közösségi médiában mutatta be a folyó hazai szakaszának legmélyebb pontját.

A bejegyzés szerint a folyón Törökszentmiklós mellett Óballánál, a 358. folyamkilométernél a meder legmélyebb pontja a Balti-tenger szintjétől mérve egészen az 54,14 méteres magasságig süllyed. A mérésekhez egy térképet is csatoltak:

Mindez azt jelenti, hogy ezen a területen a folyó mélysége még a jelenlegi rekordalacsony vízállásnál is mintegy 21,72 méteres. A Kötivizig térinformatikusai ugyanis szeptember 12-i mérésekor 75,86 méteres magasságot mértek a vízfelszínnek.

Összehasonlításul, a Balaton legmélyebb pontja a Tihanyi-szorosnál alakult ki, itt a mérések szerint (eltérő források alapján) 10,67 és 12,5 méter közötti mélységben van a tó medre, vagyis

a Tisza legmélyebb hazai pontja még a jelenlegi helyzetben is közel kétszerese ennek.

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