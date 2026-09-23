Fontos találkozó vár Magyar Péterre

Magyar Pétert négyszemközti magánaudiencián fogadja csütörtökön 10:45-kor XIV. Leó pápa a Vatikánban – közölte Facebook-oldalán a miniszterelnök. A találkozót követően a kormányfő bemutatja a pápának a magyar delegáció tagjait is.

A delegációban Tarr Zoltán miniszter és Velkey György államtitkár is helyet kap. Magyar Péter azt írta, Magyarországot egy hónappal az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt képviseli a pápánál.

A miniszterelnök két, 1956-hoz kapcsolódó dokumentumot visz személyes ajándékként XIV. Leó pápának. Az egyik XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leirata.

A másik Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent első amerikai kiadása. Magyar Péter a két dokumentum közös üzeneteként a szabadságot, az emberi méltóságot és a békét emelte ki.

A miniszterelnök Wizz Air-járattal utazott a Vatikánba. A látogatásra saját költségén két fia is elkísérte.

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