Furcsa fordulat a magyar sportpiacon: Európában fiatalodik, nálunk öregszik a sportmunkaerő

Első ránézésre sikertörténetnek tűnik az európai sportgazdaság: 2025-ben már 1,8 millióan dolgoztak ezen a területen az Európai Unióban. A magyar adatok azonban másról árulkodnak. Miközben az EU-ban a sport továbbra is fiatalokat felszívó, növekvő munkaerőpiaci szegmens, Magyarországon tíz év alatt látványosan visszaesett a 30 év alattiak súlya, és erősen megnőtt az idősebb korosztály jelenléte.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A friss Eurostat-adatok szerint 2025-ben 1,8 millió ember dolgozott a sport területén az Európai Unióban, ami a teljes foglalkoztatás 0,9 százalékát jelentette. A szektor egyetlen év alatt több mint 146 ezer fővel, 8,9 százalékkal bővült uniós szinten. Magyarországon ezzel szemben 2024 után visszaesés látszik: a részletes Eurostat-tábla szerint

a sportfoglalkoztatás 2025-ben 8,5 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Az ágazatban dolgozók köre ugyanakkor jóval szélesebb, nemcsak a hivatásos sportolók tartóznak ide, hanem az edzők, fitnesz- és rekreációs szakemberek, sportlétesítményekben dolgozók, valamint a szektorhoz kapcsolódó szolgáltatások és rendezvények munkavállalói is. Éppen ezért a mutató nem pusztán sportpolitikai, hanem munkaerőpiaci jelzőszám is: azt mutatja, mennyire képes a sportgazdaság stabil, vonzó és megújuló foglalkoztatási területként működni.

Az összkép alapján az EU-ban a sportfoglalkoztatás viszonylag egyenletes növekedési pályán haladt az elmúlt évtizedben. Magyarországon ezzel szemben jóval hullámzóbb folyamat látható: a 2010-es évek közepi alacsonyabb szintről erős bővülés indult, amely 2024-ben érte el csúcspontját, majd 2025-ben korrekció következett. A magyar szektor tehát hosszabb távon nagyobb lett, de kisebb mérete miatt érzékenyebben reagálhat a keresleti, finanszírozási és intézményi változásokra.

A sport teljes foglalkoztatáson belüli súlya az EU-ban fokozatosan emelkedett, 2025-re megközelítve a 0,9 százalékot. Magyarországon ugyanez az arány végig alacsonyabb volt, és jóval nagyobb kilengéseket mutatott. A 2017-es mélypont után ugyan érdemi javulás következett, de a 2024-es kiugrás után 2025-ben ismét visszaesés látható. Ez arra utal, hogy a sport munkaerőpiaci beágyazottsága Magyarországon még nem olyan stabil, mint uniós szinten.

A legfontosabb magyar sajátosság azonban nem önmagában a létszámmozgás, hanem a korösszetétel átalakulása. Magyarországon 2015-ben még a sportban dolgozók 31,6 százaléka tartozott a 15–29 éves korcsoportba, 2025-ben viszont már csak 19,9 százalékuk. Ezzel párhuzamosan a 30–64 évesek aránya 67,9 százalékról 73,3 százalékra nőtt, a 65 év felettieké pedig 0,5 százalékról 6,8 százalékra emelkedett.

Az ábra azt mutatja, hogy a magyar sportmunkaerő súlypontja egyértelműen az idősebb korcsoportok felé tolódott. A fiatalok arányának csökkenése különösen erős, miközben a 65 év felettiek korábban marginális jelenléte mára érdemi tényezővé vált. Ez rövid távon szakmai stabilitást is jelenthet, hiszen a sportegyesületek, edzői hálózatok és létesítmények működésében fontos szerepe van a tapasztalatnak. Hosszabb távon viszont utánpótlási kockázatot jelez.

Az uniós trend ezzel szinte ellentétes. Az EU-ban a 15–29 évesek aránya 33,6 százalékról 36,2 százalékra nőtt, miközben a 30–64 évesek súlya 63,5 százalékról 59,6 százalékra csökkent. A 65 év felettiek aránya ugyan itt is emelkedett, de jóval mérsékeltebb szinten, 4,2 százalékra. Vagyis Európában a sport továbbra is erős belépési pont a fiatal munkavállalók számára, Magyarországon viszont éppen ez a szerep gyengült meg.

A fiataloknál látszik a legélesebb magyar–uniós eltérés. Magyarországon a 15–29 éves sportfoglalkoztatottak száma 2019 és 2022 között még magasabb szinten mozgott, ezt követően azonban látványosan visszaesett. Az EU-ban ezzel szemben a fiatal sportmunkaerő száma 2021 után erőteljesen nőtt. Ez arra utal, hogy az európai sportpiac a járvány utáni időszakban képes volt újra fiatalokat bevonni, míg Magyarországon ez a lendület megtört.

A 30–64 éveseknél mind Magyarországon, mind az EU-ban emelkedő hosszabb távú trend látható, de eltérő szerkezetben. Az EU-ban a növekedés kiegyensúlyozottabb, Magyarországon viszont erősebbek a kilengések. A hazai sportfoglalkoztatás gerincét ma ez a korosztály adja, ami működési szempontból stabil bázis, de azt is jelzi, hogy a szektor egyre kevésbé a pályakezdőkre épül.

Kudarc vagy nem?

Összességében a magyar sportfoglalkoztatás elmúlt évtizede nem nevezhető kudarcnak: a szektor létszáma magasabb, mint a vizsgált időszak elején, és a sport gazdasági jelentősége is nőtt. A szerkezeti kép azonban kedvezőtlenebb. Az EU-ban a sport fiatalos, bővülő, belépési lehetőségeket kínáló szolgáltatási ágazatként működik,

Magyarországon viszont a sportmunkaerő öregedése vált meghatározó trenddé.

A következő évek kulcskérdése ezért nem pusztán az lesz, hogy hányan dolgoznak a magyar sportgazdaságban, hanem az, hogy kik. Ha a sport nem tud versenyképesebb bérekkel, kiszámíthatóbb karrierutakkal és korszerű képzési lehetőségekkel fiatalokat bevonzani, akkor a most még stabilnak tűnő munkaerőpiaci szerkezet néhány éven belül utánpótlási problémává válhat.

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