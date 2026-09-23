Hétfőn kora reggel ülésezik a mentelmi bizottság

A beszámoló szerint a parlamenti testület hétfő reggel fél nyolckor kezdi meg a munkáját. A döntéshozatali folyamat ezt követően pörög majd fel igazán, a képviselőket ugyanis már a délelőtti órákra összehívják a rendkívüli parlamenti ülésre.

A gyorsított eljárás célja, hogy a döntéshozók haladéktalanul állást foglalhassanak a folyamatban lévő ügyekben. A miniszterelnök bejegyzésében rámutatott, hogy a rendkívüli összehívásra azért van szükség, hogy a képviselő-testület

azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről.

Hétfőn Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését tárgyalják. A három képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kedden kezdeményezte az ügyészség.

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