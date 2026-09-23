Hiába a drasztikus adócsökkentés, soha nem látott csúcsra lőtt ki a benzin ára Romániában

Történelmi csúcsra emelkedett a benzin ára Romániában: az OMV Petrom szerdán átlépte a literenkénti 10 lejes lélektani határt, 10,05 lejre (mintegy 692 forintra) emelve az árat. A többi nagy töltőállomás-hálózat egyelőre 9,99 lejen tartja a normál benzin literenkénti árát. A gázolaj ára is megközelítette a 11 lejes lélektani küszöböt. Az üzemanyagárak annak ellenére emelkednek, hogy a román kormány 25 százalékkal csökkentette a jövedéki adót.

Átlépte a benzin ára a literenkénti 10 lejes lélektani határt Romániában, ezzel történelmi csúcsra került a jegyzés

- írja a profit.ro gazdasági hírportál.

Az országos lefedettségű töltőállomás-hálózatok üzemeltetői csaknem egy héten át 9,99 lejen (mintegy 687,8 forinton) tartották a normál benzin literenkénti árát. Szerdán az OMV Petrom 6 banival (4,1 forinttal) emelte az árat az OMV-kutakon, így a benzin literenkénti ára 10,05 lejre (mintegy 692 forintra) nőtt, ami minden idők legmagasabb ára. A többi piacvezető hálózatnál, a Petromnál, a Rompetrolnál, a Lukoilnál és a Molnál egyelőre 9,99 lejbe kerül ennek az üzemanyagfajtának a literje.

A gázolaj ára szintén nagyon közel van egy lélektani határhoz, a 11 lej/literhez. A Lukoilnál 10,99 lej a normál dízel literje, a többi nagy forgalmazónál pedig 10,91-10,97 lej.

Az üzemanyagok ára annak ellenére emelkedik Romániában, hogy

a kormány 25 százalékkal csökkentette a jövedéki adó értékét.

Románia benzinből nettó exportőr, gázolajból azonban jelentős mennyiségű importra szorul, elsősorban azért, mert az amerikai szankciók miatt a Lukoil Petrotel finomítója közel egy éve nem termel.

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