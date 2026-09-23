Hónapokra gyermekotthonná válnak a magyar kórházak – lesújtó jelentés készült az elhagyott csecsemők helyzetéről

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Miközben az állam több száz új gyermekotthoni férőhelyet hozott létre, és a 2024-es jogszabály-módosítás után látványosan felgyorsult a kórházban hagyott újszülöttek örökbefogadhatóvá nyilvánítása, 2026 májusának végén még mindig 140 három év alatti gyermek várt kórházban arra, hogy megfelelő gondozási helyet találjanak neki. Az alapvető jogok biztosának friss jelentése alapján a probléma ráadásul nem szűkült: a dokumentum által összevetett 2024-es és 2026-os adatok között 32 százalékkal nőtt az érintett gyerekek száma. A vizsgálatból egy olyan rendszer képe rajzolódik ki, amelyben egyszerre kevés a ténylegesen használható nevelőszülői férőhely, területileg rosszul oszlanak el az intézményi kapacitások, lassú lehet a gyámhatósági ügyintézés, alulfinanszírozott az ellátás, miközben a megelőző szociális ellátások is több helyen hiányosak.

Egy újszülött számára a kórházi ágy elvileg csak az első állomás: néhány napos átmenet a születés és az otthon között. Magyarországon azonban egyre több csecsemő számára ez az átmenet hetekké, sőt hónapokká nyúlik, miközben az egészségügyi rendszernek olyan gyerekekről kell gondoskodnia, akiknek jelentős része már nem szorul kórházi kezelésre, csak nincs hová mennie. A helyzet politikai súlyát különösen élesen mutatta meg Pintér Sándor belügyminiszter 2025 novemberében adott válasza: amikor a Telex arról kérdezte, hogyan lehet, hogy még mindig 353 magára hagyott csecsemő van a kórházakban, és miért nem sikerült egy év alatt megoldást találni, úgy felelt,

nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott.

Magyar Péter miniszterelnök pedig szeptember közepén, a gyermekotthonok átvilágítását kísérő, már a Tisza-kormány által készített lesújtó eredményekre jutó jelentés parlamenti vitáján idézte fel ezeket a mondatokat, és ígérte meg, hogy a kabinet a lehető leggyorsabban változtat a rendszeren

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának mostani, több mint hatvanoldalas, még az Orbán-kormány által hagyott rendszerről szóló vizsgálata azt mutatja meg, mi történik azután, hogy egy gyermek ott marad: hogyan válhat néhány napból száz napnál is hosszabb kórházi várakozás, miként torlódnak egymásra a nevelőszülői férőhelyek, a gyermekotthonok, a gyámhatóságok és a szociális ellátórendszer problémái, és miért nem volt elegendő az elmúlt két évben végrehajtott több jogszabályi és kapacitásbővítő intézkedés sem ahhoz, hogy a kórházi osztályok megszűnjenek egészséges csecsemők kényszerű otthonaként működni.

A legfájdalmasabb, hogy rengeteg újszülött várakozik kórházakban

A probléma nagyságát első látásra két, egymástól eltérő szám mutatja, ezért érdemes szétválasztani őket – ahogy azt az ombudsmani értékelés is teszi. Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) belső nyilvántartásában

2026. május 31-én 315 egészségügyi intézményben tartózkodó kisgyermek szerepelt, akiknek az ügyében gondozási hely kijelölése, örökbefogadás vagy más gyámhatósági döntés miatt indult eljárás.

Ebből 140 az, aki kórházban vár elhelyezésre, ők azok, akiknek születésüktől kezdve problémákba ütközött az elhelyezésük, ezért vagy azonnal, vagy néhány hónap után a kórházra maradt a gondozásuk.

Az életkori bontás mutatja igazán, mennyire csecsemőközpontú a probléma: a 140 gyermekből 91 még három hónapos sem volt, további 44 pedig három hónap és egy év közötti, vagyis az összes kórházban várakozó gyermek 96,4 százaléka még nem töltötte be az első életévét. Mindössze három egy-két éves és két két-három éves gyermek szerepelt ebben a körben.

Vagyis az újszülöttek önmagukban a teljes érintetti kör 65 százalékát tették ki.

A területi különbség legalább ennyire markáns: Szabolcs-Szatmár-Beregben 33, Budapesten 23, Hevesben 14, Borsod-Abaúj-Zemplénben 12, Hajdú-Biharban és Nógrádban egyaránt 10 gyermek várt kórházban gondozási helyre. Ez a hat terület együtt az országos esetszám közel 73 százalékát adta, miközben Győr-Moson-Sopronban, Vasban és Veszprémben a május végi pillanatfelvételben egyetlen ilyen gyermek sem szerepelt.

A kórházban hagyott gyermekek területi eloszlása Terület Kórházban gondozási helyre váró 0–3 éves, 2026. május 31. Kórházból nevelőszülőhöz került, 2025. dec. 8.–2026. máj. 31. Kórházból intézményi férőhelyre került ugyanezen időszakban Bács-Kiskun 3 18 2 Baranya 4 5 7 Békés 4 7 0 Borsod-Abaúj-Zemplén 12 15 85 Csongrád-Csanád 5 4 0 Fejér 1 5 2 Budapest 23 4 14 Győr-Moson-Sopron 0 3 2 Hajdú-Bihar 10 28 5 Heves 14 16 3 Jász-Nagykun-Szolnok 7 16 3 Komárom-Esztergom 6 10 1 Nógrád 10 6 1 Pest 2 15 3 Somogy 1 4 9 Szabolcs-Szatmár-Bereg 33 46 3 Tolna 4 5 3 Vas 0 0 0 Veszprém 0 2 3 Zala 1 1 5 Összesen 140 210 151 Forrás: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Portfolio-összesítés.

Az ombudsman saját összegzésében a 2024-es, 106 gyermekes állapotot állítja szembe a 2026-os 140 fős adattal, ami 34 gyermekes, valamivel több mint 32 százalékos emelkedést jelent. A dokumentum ezért nem azt állapítja meg, hogy egy korábbi egyszeri torlódást sikerült felszámolni, ennél fájdalmasabb a levont következtetés

a magukra hagyott gyermekek száma továbbra is magas, a teljes létszámmal működő gondozási helyek az egészségügyi intézményeket, a gyámhatóságokat és a gyermekvédelmi szakszolgálatokat egyaránt tartósan leterhelik.

Van mozgás a rendszerben, csak közben újra feltöltődik a várólista

A jelentésben vizsgált, 2025. december 8. és 2026. május 31. közötti alig fél évben is lesújtó volt a helyzet:

361 kórházban várakozó három év alatti gyermeket sikerült elhelyezni, közülük 210-et nevelőszülőnél, 151-et intézményi férőhelyen.

Vagyis a kihelyezettek csak 58 százaléka került családi jellegű nevelőszülői ellátásba, 42 százalék intézménybe, miközben a gondozási helyre történő szállítás előtt a gyermekek átlagosan 105 napot töltöttek egészségügyi intézményben. Az intézménybe került gyermekek közül 11 újszülött az édesanyjával együtt kapott közös gondozási helyet, hat esetben pedig a gyermek egészségi állapota indokolta az intézményi ellátást.

A 151 intézményi elhelyezésből 85 Borsod-Abaúj-Zemplénben történt, vagyis egyetlen megye adta az összes ilyen elhelyezés több mint felét.

Fontos, hogy az ombudsmani jelentés ezt nem a problémák kirívó helyi megsokszorozódásával, hanem elsősorban az újonnan megnyitott különleges gyermekotthonokkal magyarázza: az új kapacitás lehetővé tette a korábban kórházban várakozó gyermekek gyorsabb intézményi kihelyezését. Ez egyben jól mutatja a rendszer dilemmáját is:

egy-egy férőhely létrehozásával rövid távon látványosan csökkenthető a kórházi várakozás, az ombudsman szerint azonban három év alatt hosszabb távon nem az intézményi ellátás bővítése, hanem a családközeli formák erősítése volna a megfelelő irány.

Több ezer nevelőszülői férőhely van, de ez nem azonos a tényleges kapacitással

Az egyik legfontosabb megállapítás éppen abból fakad, hogy a nyilvántartott férőhely és az azonnal igénybe vehető férőhely két különböző dolog. Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (OGYSZ) adatai szerint 5192 nevelőszülő rendelkezett olyan működési engedéllyel, amely különleges szükségletű gyermek gondozását is lehetővé tette, összesen 16 560 férőhelyen, a normál és különleges szükségletű nevelőszülői férőhelyeknek pedig körülbelül 85 százaléka volt betöltve. Az üresként nyilvántartott helyek jelentős része azonban a gyakorlatban nem volt alkalmas három év alatti gyermek befogadására: egyes nevelőszülők nem vállalták ezt a korosztályt, mások inaktívak voltak.

A gyermekvédelmi szakszolgálatok ezért hiába látnak statisztikailag szabad férőhelyet, sok esetben nem tudnak tényleges gondozási helyet javasolni az adott gyermek számára.

Amíg pedig nincs javaslat, a gyámhivatal sem tudja határozatban kijelölni a gondozási helyet, amit az ombudsmani jelentés közvetlenül összekapcsol a kórházi tartózkodási idő növekedésével.

Egészen fájdalmas, hogy 2024 második felében az állammal kötött ellátási szerződésekben a nem állami fenntartók közel 700 új férőhely létrehozását vállalták, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerint azonban később több fenntartó jelezte, hogy a vállalt bővítés nem valósult meg a szerződés szerinti mértékben vagy határidőben. Végül 250 új ellátási hely sem jött létre idén májusig. A főigazgatóságnak ráadásul nincs közvetlen ráhatása arra, hogy a nem állami fenntartó ténylegesen létrehozza-e a vállalt férőhelyeket; az ellátási szerződés felülvizsgálatával tud reagálni.

Közben több száz új intézményi férőhely épült ki

Az intézményi oldalon ezzel párhuzamosan egyébként látszik az igyekezet: a korábban jelzett 197 új gyermekotthoni férőhely kialakítására irányuló program végül 234 új férőhellyel zárult 2025 végéig. Ebből 140 kifejezetten a koruk miatt különleges szükségletű, nulla-három éves csecsemő és gyermek ellátását szolgálja, 74 átlagos szükségletű gyermekek és utógondozott fiatalok számára készült, további 20 pedig befogadó gyermekotthoni kapacitás lett. Miskolcon 2026 harmadik negyedévére további 40 férőhely megnyitását jelezték.

A május közepi országos állapot szerint 454 engedélyezett férőhely kapcsolódott kizárólag nulla–három éveseket ellátó csoportokhoz, miközben az 58 ténylegesen működő, dedikált gyermekotthoni csoport összesen 434 férőhellyel rendelkezett. Utóbbiakból 408 foglalt volt, vagyis a kihasználtság 94 százalékot ért el, és mindössze 26 szabad hely maradt. A területi koncentráció rendkívül erős volt: Borsod-Abaúj-Zemplénben 157, Pest vármegyében 127 engedélyezett férőhely szerepelt, vagyis a két vármegye együtt a teljes engedélyezett kapacitás közel 63 százalékát adta.

A 26 szabad intézményi helyet ezért nem lehet egyszerűen szembeállítani a 140 kórházban várakozó gyermekkel. Más az egyes férőhelyek földrajzi helye, szakmai profilja, korhatára és személyi feltételrendszere, miközben a gyermekeknél az egészségi állapot, a testvérkapcsolatok, a szülővel közös elhelyezés lehetősége és az esetleges örökbefogadási folyamat is meghatározza, hová helyezhetők el. A jelentés egyik központi következtetése éppen az, hogy

nem pusztán országos férőhelyszám-hiányról, hanem megfelelő helyen, megfelelő időpontban hozzáférhető, a gyermek szükségleteinek megfelelő férőhely hiányáról van szó.

A kórház hónapokra gyermekotthonná válik

A helyhiány következménye azért különösen súlyos, mert a kórházban maradó gyermekek döntő többségének már nincs szüksége kórházi kezelésre, csak szerető családi környezetre. Az ombudsman megállapítása szerint a május végén elhelyezésre váró csecsemők – néhány kivételtől eltekintve – egészségi állapotuk alapján hazabocsáthatók lennének, a családon belüli veszélyeztetettség vagy a megfelelő gondozási hely hiánya miatt azonban nem hagyhatják el az egészségügyi intézményt.

Ilyenkor a kórházi személyzet látja el a napi gondozásukat, miközben alapfeladatuk a beteg gyermekek gyógyítása lenne, vagyis érzelmileg is megterhelő többletfeladatot kaptak.

A miskolci vizsgálat ennél jóval plasztikusabban mutatta meg a mindennapi következményeket: volt olyan kórterem, ahol az otthagyott újszülöttek kivizsgálásra váró vagy más betegséggel felvett csecsemőkkel közös bokszban feküdtek, az osztály pedig arról számolt be, hogy a személyzethiány miatt még rendszeres levegőztetésüket sem tudják megoldani. A Pécsi Tudományegyetem klinikáján önkéntesként dolgozó Nevetnikék Alapítvány hasonló problémákat jelzett.

Az ombudsman ezekből nem egyszerű kényelmi vagy szervezési problémát vezet le: a jelentés szerint a szakképzett csecsemőápoló személyzet, az életkornak megfelelő foglalkozás és fejlesztés hiánya, a beteg gyermekekkel azonos térben történő elhelyezés, valamint a hosszú kórházi tartózkodás hospitalizációs ártalmakhoz vezethet, amelyek a legsúlyosabb esetekben visszafordíthatatlan hatással is járhatnak.

Az érintett gyermekek fejlődéséhez szükséges védelem és gondoskodás így alapjogi kérdéssé válik az alapjogok biztosa szerint.

A várakozás időtartama alátámasztja ezt az aggodalmat: a 2025. december 8. és 2026. május 31. között gyermekvédelmi gondozásba továbbkerült gyermekek átlagosan 105 napot, a közvetlenül a kórházból örökbefogadás felé továbblépő gyermekek pedig átlagosan 102 napot töltöttek egészségügyi intézményben, mielőtt megkezdődhetett a kötelező örökbefogadás előtti gondozásuk.

A 2024-es törvénymódosítás felgyorsította az örökbefogadást

Az AJBH szerint a rendszer egyik olyan eleme, ahol a jelentés számai alapján egyértelmű változás látszik, az örökbefogadás: a 2024. július 1-jétől hatályos Ptk.-módosítás kiterjesztette az anonim inkubátoros esetekhez hasonló szabályt azokra a gyermekekre is, akiket közvetlenül a születés után a kórházban hagynak.

Eszerint ha hat héten belül sem a szülő, sem más hozzátartozó nem jelentkezik értük, az örökbefogadáshoz nincs szükség a szülő hozzájárulására, és a szülői felügyeleti jog is megszűnhet. A szabályt meghatározott feltételekkel a 2024. július 1. előtt kórházban hagyott gyermekekre is alkalmazhatóvá tették.

A kórháznak ilyen esetben egy munkanapon belül meg kell indítania a megfelelő jelzési folyamatot, a hathetes időszak alatt pedig dokumentálnia kell a szülő vagy hozzátartozó jelentkezését, látogatását és azt is, ha a gyermek hazavitelére vonatkozó szándékot jeleznek. Ha a hat hét eredménytelenül telik el, a kijelölt gyámhivatal azonnal végrehajtható határozatban állapíthatja meg az örökbefogadhatóságot, gyermekvédelmi gyámot rendelhet és elindíthatja az örökbefogadó szülő kiválasztását.

A jelentésben ismertetett adatsor alapján a jogszabály-változtatás után valóban jelentősen megemelkedett az így kezelt ügyek száma:

2024. július 1. és december 31. között 55 gyermek örökbefogadhatóságát állapították meg és 25 örökbefogadás zárult sikeresen,

2025-ben már 250, illetve 177 volt a két adat, 2026 első négy hónapjában pedig 105 örökbefogadhatóvá nyilvánítás mellett 109 sikeresen lezárt örökbefogadás történt.

(Az utóbbi két szám közötti látszólagos ellentmondást az magyarázza, hogy az adott időszakban lezárt örökbefogadások között korábban megindított ügyek is lehetnek – a szerk.)

A területi adatok itt is erősen koncentráltak: 2025-ben Szabolcs-Szatmár-Beregben 51, Borsod-Abaúj-Zemplénben 43, Budapesten 31, Hajdú-Biharban 29, Bács-Kiskunban 24 ilyen örökbefogadhatósági döntés született. Ugyanebben az évben ezeken a helyeken rendre 30, 17, 27, 22 és 23 sikeres örökbefogadást rögzítettek.

A jogi gyorsítás ugyanakkor önmagában nem oldotta meg a kórházi várakozást – emeli ki a jelentés.

A hathetes törvényi idő mellett szükség van gyámhatósági határozatra, gyermekvédelmi gyámra, megfelelő örökbefogadó kiválasztására, majd a kötelező gondozási időszak megkezdésére, miközben a jelentés szerint az ilyen úton örökbefogadás felé továbblépő csecsemők is átlagosan 102 napig maradtak a kórházban.

Nem minden kórházban maradó gyermek „elhagyott” gyermek

A jelentés különbséget tesz azok között a gyermekek között, akiket a szülő közvetlenül a szülés után otthagy – vagy később kerülnek a kórházi inkubátorba –, és azok között, akiket a hatóság azért nem enged haza, mert a családi környezet súlyosan veszélyeztetné őket. A Gyermekvédelmi törvény 2025-ben bevezetett szabálya alapján már a születést megelőzően vizsgálható a születendő gyermek haza nem adhatósága, ha a gyermekjóléti alapellátás által feltárt veszélyeztető körülményeket nem sikerül megszüntetni. Utóbbi esetben a gyámhatóság dönthet arról, hogy a gyermek a születés után nem kerülhet a szülők gondozásába.

A kórházból kivezető út így alapvetően háromfelé ágazik:

ha a szülő vagy hozzátartozó jelentkezik és megteremthetők a biztonságos körülmények, hazagondozás vagy családba fogadás következhet,

ha nincs jelentkezés és lejár a törvényes határidő, megnyílhat a gyorsított örökbefogadás útja,

ha pedig a gyermek súlyos veszélyeztetettsége fennáll, gyermekvédelmi szakellátásba vétel és nevelőszülői vagy intézményi elhelyezés szükséges.

A rendszerhiba sok esetben már jóval a szülés előtt kialakul

Az ombudsman ezért a jelentés jelentős részét nem a férőhelyeknek, hanem a megelőzésnek szenteli. A vizsgálatban megszólaló helyi és vármegyei szereplők a kórházban maradó gyermekek egy részének hátterében mélyszegénységet, bizonytalan lakhatást, alacsony iskolázottságot, munkanélküliséget, alkohol- vagy droghasználatot, gondozatlan terhességet, hiányos szexuális felvilágosítást és elégtelen szülői kompetenciákat azonosítottak. A jelentés ugyanakkor kifejezetten rögzíti, hogy

a gyermeket csak a jogszabály szerinti súlyos veszélyeztetettség esetén lehet kiemelni a családból, a szociális nehézség önmagában nem azonos a gyermekvédelmi szakellátás szükségességével.

Az alapellátás hiányosságát jól mutatják az önkormányzati adatok. Országosan 82 települési vagy fővárosi kerületi önkormányzatnak kellett volna gyermekek átmeneti otthonát működtetnie, de 2024 végén mindössze 44, vagyis 53,7 százalék teljesítette ezt a feladatot. A családok átmeneti otthonának biztosítására kötelezett 51 önkormányzatból 45 tett eleget a jogszabályi előírásnak. Ezek az intézmények azért fontosak, mert adott esetben lehetővé tehetik, hogy az anya és gyermeke együtt maradjon, vagy hogy egy családi krízis ne vezessen automatikusan gyermekvédelmi szakellátáshoz.

A jelentés szerint a férőhelybővítés ezért önmagában képtelen kezelni a kiváltó okokat, ezért az ombudsman a család- és gyermekjóléti szolgáltatások, a bölcsődei és más napközbeni ellátások, az átmeneti otthonok, a pszichés támogatás, a felvilágosítás és az esélynövelő szolgáltatások megerősítését tartja szükségesnek, egyúttal kifejezetten ágazatközi – egészségügyi, oktatási, szociális és gyermekvédelmi – kutatást és együttműködést sürget annak feltárására, hogy egyes térségekben miért nő kiugróan a kórházban maradó újszülöttek száma.

A gyámhatóságoknál az idő is kapacitás

A férőhelyhiány mellett az adminisztratív folyamat is képes meghosszabbítani a kórházi tartózkodást. A miskolci kórház tapasztalatai szerint a gyámhatósági ügyintézés egyes esetekben jelentősen elhúzódik, szabadságolási időszakban pedig tovább lassulhat; előfordul, hogy az intézménynek telefonon is többször sürgetnie kell egy-egy határozat elkészítését.

A vizsgálat országos szinten is személyi problémákat talált: a járási hivataloknál jelentkező létszámhiány, a fluktuáció és a tapasztalt szakügyintézők alacsony száma egyszerre nehezíti a gyors és szakmailag megalapozott döntéshozatalt. Az örökbefogadási ügyeket a hatóságok prioritásként kezelik, de a jelentés szerint ennek ára más gyámhatósági feladatok elhalasztása lehet. Az ombudsman külön hangsúlyozza, hogy a gyorsaság nem helyettesítheti a szakmailag megalapozott döntést, ezért a megoldást nem egyszerű eljárási rövidítésben, hanem a szükséges létszám és szakértelem biztosításában látja.

Mint fogalmaznak:

nyilvánvaló, hogy mindkét követelményt, a gyorsaságot és a megalapozottságot egyszerre szolgálja a gyámhatóságok számára - a megnövekedett feladataikhoz igazodó - személyi és tárgyi feltételek maradéktalan rendelkezésre állása. Az akut létszámhiány fennállása, a megfelelő gyakorlat hiánya, az állandó fluktuáció súlyos problémákat eredményez, így egyszerre kell garanciákat beépíteni a létszámok szinten tartása, a képzett és gyakorlott munkatársak motiválása, segítése, megbecsülése és megtartása érdekében.

A gyermekotthonokban sem csak az ágyszám számít

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei helyszíni ellenőrzések azt is megmutatták, hogy az újonnan megnyitott intézményi férőhelyek minőségét nem lehet pusztán az engedélyezett ágyszámmal mérni. A Csillag Különleges Gyermekotthonban az ellenőrzéskor 21, három év alatti vagy más okból különleges ellátási szükségletű gyermeket gondoztak. A csoportszobák tárgyi felszereltségét alapvetően megfelelőnek találták, ugyanakkor a személyzeti létszám miatt a gyermekeket nem tudták rendszeresen kivinni a teraszra, és fejlesztő pedagógus, illetve gyermekvédelmi asszisztens sem dolgozott az intézményben.

A Babaházban az ellenőrzéskor 31 gyermek élt a 32 férőhelyen, a Mesevár öt csoportban 40 gyermek elhelyezésére volt alkalmas. A vizsgálat tárgyi oldalról modern, a korosztályhoz illeszkedő környezetet talált, a Mesevár vezetése ugyanakkor jelezte, hogy a jogszabályi minimumként előírt éjszakai gondozói létszám nem elegendő, még a tűzvédelmi menekítési feltételek teljesítését is problémásnak látták az éjszakai műszakban.

A jelentés országos szabályozási problémát is lát ebben: a hatályos minimum szerint három év alattiakat ellátó intézményben két csoport éjszakai felügyeletére egy kisgyermeknevelő és egy nevelő alkalmazása elegendő lehet, miközben az ombudsman szerint a csecsemők folyamatos, intenzív szükségleteihez jobban igazodna, ha minden csoportban külön éjszakai szakember állna rendelkezésre.

Az ombudsman ezért azt is javasolja, hogy a szabályozás és a finanszírozás tegye lehetővé a minimumnál magasabb személyzeti létszámot.

A legfontosabb paradoxon: több férőhely mellett több gyermek maradt kórházban

A jelentés legfontosabb tanulsága végül nem az, hogy az elmúlt két évben nem történt intézkedés. Ellenkezőleg: megváltozott az örökbefogadási szabályozás, több száz új intézményi férőhely jött létre, új különleges gyermekotthonok nyíltak, és fél év alatt 361 kórházi gyermek került nevelőszülőhöz vagy intézménybe. Mindezek mellett az ombudsman által összevetett országos állomány mégis 106-ról 140-re emelkedett, a kihelyezett gyermekek pedig átlagosan három és fél hónapot töltöttek a kórházban.

A látszólagos ellentmondást a vizsgálat alapján több szűk keresztmetszet egyidejű jelenléte magyarázza: a gyermekek folyamatosan érkeznek a rendszerbe, az üresnek látszó nevelőszülői férőhelyek nem feltétlenül fogadnak csecsemőt, az intézményi kapacitás nagy része néhány vármegyében koncentrálódik, a gyermekvédelmi szakszolgálatok és gyámhatóságok leterheltek, a kórházak pedig addig kénytelenek gondozni az egészséges gyermekeket, amíg valamelyik további láncszem szabaddá nem válik.

A jelentés ebből alapjogi visszásság veszélyét vezeti le mind a gyermek megfelelő védelemhez és gondoskodáshoz való joga, mind a jogbiztonság tekintetében.

A hosszabb távú irányt az ombudsman egyértelműen a családközeli gondozás felé jelöli ki: a szociális és családügyi minisztertől a nevelőszülői hálózat minőségi fejlesztését és utánpótlását, valamint a nulla–három évesek intézményi elhelyezésének – a valóban indokolt esetek kivételével – fokozatos megszüntetését kéri.

Emellett felülvizsgáltatná a gyermekotthonok éjszakai személyzeti minimumait, az állami és nem állami fenntartók közötti férőhelyvállalások betartását, az egészségügyi intézményben hagyott gyermekekre vonatkozó eljárásrendet, valamint átmenetileg megerősítené a kórházak személyi és tárgyi feltételeit is addig, amíg elegendő, elsősorban nevelőszülői gondozási hely nem áll rendelkezésre.

Az ombudsman azt is kéri, hogy a pénzügyminiszter bevonásával vizsgálják meg a nevelőszülői hálózatok minőségi fejlesztésének, a szakemberek megtartásának és utánpótlásának további lehetőségeit. A cél az, hogy a 0–3 éves gyermekek intézményi elhelyezése a valóban indokolt esetek kivételével megszűnjön, és elsődlegesen nevelőszülői gondozásba kerüljenek. Emellett felül kell vizsgálni a közvetlenül a szülés után kórházban hagyott gyermekekre vonatkozó eljárásrendet, és szükség esetén aktualizálni kell azt, amelyre lépéseket az egészségügyi minisztertől vár. Addig is, amíg elegendő megfelelő nevelőszülői férőhely nem áll rendelkezésre, az egészségügyi tárcával együtt biztosítani és erősíteni kell a huzamosabb ideig kórházban maradó, különleges szükségletű gyermekek megfelelő tárgyi és személyi ellátását.

A helyi önkormányzatokért felelős minisztertől ezzel párhuzamosan az átmeneti otthoni kötelezettségek tényleges teljesíttetését és a gyámhatóságok létszámának felülvizsgálatát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól pedig valamennyi különleges gyermekotthon személyi és tárgyi feltételeinek országos ellenőrzését kéri. A jelentés logikája szerint ugyanis a kórházban rekedt csecsemők ügye nem egyetlen intézmény vagy egyetlen hiányzó férőhely problémája:

a szülés előtti prevenciótól a helyi szociális ellátáson és a hatósági döntéshozatalon át a nevelőszülői hálózatig az egész rendszer sebessége és kapacitása határozza meg, hogy egy egészséges újszülött néhány nap vagy több mint száz nap után kerül-e valódi otthoni környezetbe.

Címlapkép: Újszülött inkubátorban Budapesten, a TritonLife Róbert Magánkórház Perinatális Intenzív Centrumában, ahol sajtótájékoztatót tartottak a hazai egészségügyben az elsõ emelt szintû koraszülött intenzív osztály megnyitása alkalmából 2023. március 7-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán