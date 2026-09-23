Hozzányúlna a képviselők mentelmi jogához Magyar Péter

A bejelentés annyit jelent, hogy a képviselők a közvádas ügyekben — vagyis a bűncselekmények túlnyomó részében, a lopástól a hűtlen kezelésen át a vesztegetésig — a jövőben nem élveznének védettséget, és ellenük mentelmi eljárás nélkül indulhatna vagy folytatódhatna büntetőeljárás.

A magánvádas ügyekre, például a rágalmazásra és a becsületsértésre a megfogalmazás alapján nem terjedne ki a változás.

A miniszterelnök a bejegyzésben nem részletezte, mikor és milyen formában terjeszti be a javaslatot.

A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy a legfőbb ügyész jogkörében eljáró helyettese három képviselő – Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs – mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta. A miniszterelnök ellen lopás gyanúja miatt indulna nyomozás egy 2024-es, V. kerületi éjszakai incidens miatt.

Magyar Péter erre kedd este videóüzenetben reagált, és arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. Ugyanebben a videóban élesen bírálta az ügyészséget, amely késő este közleményben utasította vissza a kijelentéseit. A Legfőbb Ügyészség szerint munkájuk egyetlen mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség.

A mentelmi joggal kapcsolatos vita az ügyészség körüli feszültség közepette zajlik. Szerdán az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda büntetőfeljelentést tett az aranykonvoj-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetőjének állításai alapján.

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