Ítéletet mondtak a hazai nyugdíjhelyzetről: így nem tud kimászni a gödörből Magyarország

A Natixis Investment Managers és a CoreData Research 2026-os Global Retirement Indexe (GRI) 44 országot hasonlít össze, de közel sem csupán a nyugdíjrendszerekre szorítkozva: 18 statisztikai mutatót fog össze négy területen, az egészség, az anyagi jóllét, a nyugdíjaskori pénzügyek és az életminőség dimenziójában. A mutatók között helyet kap a várható élettartam és az egészségügyi kiadások, de az egy főre jutó jövedelem, a munkanélküliség, az infláció, az államadósság, sőt a boldogság és a környezeti tényezők is szerepelnek a vizsgálatban – az aggregált eredmény tehát a tágabban értelmezett időskori jólétet próbálja egyetlen értékbe sűrítve megragadni.
A rendszeres elemzés Magyarországra vonatkozóan is minden évben újabb tanulságokkal szolgál, amelyek most a közeljövőre tervezett nyugdíjügyi változásokat is árnyaltabb megvilágításba helyezhetik.
A 2026-os jelentés szerint a népesség öregedése, a hosszabb élet, az infláció és a magas államadósság egyszerre nehezítik a nyugdíjfinanszírozást. A kiadvány a nemzetközi rendszerek működésében általánosságban több reformirányt is felvázol, melyek többnyire a nyugdíj-megtakarítási rendszerekhez való hozzáférés és részvétel szélesítését szorgalmazzák. Szingapúr például bizonyos önfoglalkoztató és szabadúszó munkásokra is kiterjesztette a kötelező megtakarítási rendszer lefedettségét, Japán pedig a részmunkaidős munkavállalók egy körét vonta be a keresetarányos nyugdíjbiztosításba. Ugyancsak hatékony eszköz lehet az automatikus beléptetés (auto-enrolment) és a befizetések fokozatos növelése: az ír My Future Fund idei indulásákor egyetlen hónap alatt 763 ezer munkavállalót léptettek be a megtakarítási programba. Kiemelt célként jelenik meg a nyugdíjjövedelem megfelelőségének biztosítása is: ezt szolgálhatja a járulékbefizetések növelése, illetve a hosszú távú befektetési lehetőségek bővítése.
Az elemzés az időskorúak növekvő gazdasági szerepét is bemutatja. Az úgynevezett silver economy az idősebb fogyasztók keresletére, munkavállalására, lakhatási és gondozási igényeire, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokra és technológiákra épül. A fokozatosan történő nyugdíjba vonulás elterjedése, valamint az ezzel (is) járó egyre hosszabb munkavégzés azt jelzi, hogy az elöregedés makrotrendjére a munkaerőpiacnak is reagálnia kell.
Norvégia uralkodik, Lengyelország szépített, Magyarország a régió sereghajtója
Az idei nyugdíjjelentésben megint Norvégia végzett az élen 83 ponttal, ezzel második éve vezeti a globális nyugdíjbiztonsági rangsort, Írország pedig 81 ponttal megőrizte második helyét. Hollandia ugyan változatlan, 79-es pontszámot szerzett, de ez a teljesítmény most elegendő volt arra, hogy a hatodikról a harmadik helyre lépjen előre. Svájc eközben 81-ről 79 pontra csökkenő értékkel a negyedik helyre szorult, az ötödik Dánia lett, 78 ponttal.
Az élmezőny stabilitását jól mutatja, hogy az első öt helyezettből négy tavaly is a top ötben végzett, csupán Izland esett ki onnan, Hollandia pedig bejutott.
A közép- és kelet-európai országokra fókuszálva már nagyobb különbségeket látunk. Csehország 74-ről 75 pontra javított, amivel a 11. helyről a 10.-re zárkózott fel. A gyűjtésben szereplő többi régiós ország pontszáma viszont jellemzően csökkent: Szlovénia 75-ről 73 pontra, Ausztria 72-ről 70 pontra, Szlovákia pedig 66-ról 65 pontra esett vissza. Szlovénia egy, Ausztria és Szlovákia három-három helyezést rontott. A régió legszebb fejlődését Lengyelország produkálta: 5 pontos növekedéssel kilenc helyet ugrott előre a listán.
|A globális éllovasok, illetve a kelet-közép-európai országok teljesítménye a Natixis nyugdíjindexében
|Ország
|2025-ös pontszám
|2026-os pontszám
|2025-ös helyezés
|2026-os helyezés
|Norvégia
|83
|83
|1.
|1.
|Írország
|82
|81
|2.
|2.
|Hollandia
|79
|79
|6.
|3.
|Csehország
|74
|75
|11.
|10.
|Szlovénia
|75
|73
|10.
|11.
|Ausztria
|72
|70
|15.
|18.
|Lengyelország
|65
|70
|28.
|19.
|Szlovákia
|66
|65
|24.
|27.
|Magyarország
|61
|59
|33.
|32.
|Forrás: Natixis Global Retirement Index 2025-2026., Portfolio-gyűjtés
Magyarország különösen érdekes helyzetbe került: a 33. helyről a 32.-re lépett előre, holott összesített pontszáma 61-ről 59-re csökkent – hazánk ezzel továbbra is az elemzett régiós országok mezőnyének utolsó helyén áll. A helyezés javulása egyszerűen abból fakad, hogy Finnország jelentősen visszaesett a tavalyi évhez képest (-12 pont, -12 hely).
A Natixis szeptember 22-én közzétett indexének elemzési munkálatai már 2026 tavaszán lezajlottak, ráadásul a rangsor részben korábbi évek statisztikáira épül. A magyar eredmények így döntően az Orbán-kormányok időszakában kialakult társadalmi és gazdasági körülményeket tükrözik, nem az új kormány intézkedéseinek hatását. A jelentés ezért jó kiindulópontot jelenthet a Tisza-kormány számára, amikor döntései során a nyugdíjasok szempontjait és az időskori biztonság javítását igyekszik előtérbe helyezni.
Megtört a pozitív trend: két területen stagnált, kettőn rontott Magyarország
A globális nyugdíjindex a kutatásban vizsgált mutatókat meghatározott súlyozással négy tematikus alindexbe rendezi, majd a négy alindex 100 pontos skálán értelmezhető értékeinek geometriai átlagaként jön létre az egyes országok "aggregált" nyugdíjbiztonsági indexe. Az index a sokrétű változók bevonása révén nem közvetlenül a nyugdíjrendszerek teljesítményét méri, hanem együttesen az időskori anyagi biztonságot és életkörülményeket meghatározó gazdasági, pénzügyi, egészségügyi és társadalmi tényezőket vizsgálja. A négy meghatározó alindex a következőképpen épül fel:
- Egészség – A várható élettartamot, a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó egészségügyi kiadásokat, valamint a lakosság által közvetlenül, saját zsebből fizetett egészségügyi kiadások arányát vizsgálja, utóbbi esetében az alacsonyabb érték számít kedvezőbbnek. Az alindex ezzel az egészségi kilátások mellett az egészségügyi rendszer finanszírozási és hozzáférési feltételeit is figyelembe veszi.
- Anyagi jóllét – Három mutatóból tevődik össze: a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó nemzeti jövedelemből, a jövedelmi egyenlőtlenségeket mérő Gini-indexből és a munkanélküliségi rátából. A mutató tehát a társadalom általános jövedelmi körülményeit méri; a munkanélküliség azért is szerepel benne, mert a foglalkoztatás alakulása egyaránt hatással van a társadalombiztosítás finanszírozhatóságára és az időskori munkavégzés lehetőségére.
- Nyugdíjaskori pénzügyek – A pénzügyi rendszer stabilitását, a megtakarítások vásárlóerejének megőrzését és a befektetési környezetet értékeli. Az intézményi háttér vizsgálata többek között a jogállamiságra, a szabályozás minőségére és a korrupció visszaszorítására terjed ki. A befektetési környezetet az infláció, a reálkamatszint, az adóterhelés, az államadósság, a banki nem teljesítő hitelek aránya és az időskori eltartottsági ráta alapján mérik.
- Életminőség – A társadalom szubjektív jóllétét és a természeti környezet minőségét ötvözi. A boldogságmutató mellett a levegőminőséget, a biztonságos ivóvízhez és szennyvíz-elvezetéshez való hozzáférést, a biodiverzitást is figyelembe veszi, valamint olyan környezeti tényezőket, mint a szén-dioxid-kibocsátás és a megújuló villamos energia aránya.
A magyar eredmények 2021-2025. között mérsékelt javulást mutattak, az összesített index 58-ról 61 pontra emelkedett – majd 2026-ban hosszú idő után először visszaesett.
A hatéves időszak végén tehát a publikált index mindössze egy ponttal haladja meg a 2021-es értéket, az összkép azonban jelentős eltéréseket takar az egyes részterületek között.
A legnagyobb visszaesés az anyagi jóllétben figyelhető meg, Magyarország 2021-ben még 75 pontot ért el ebben az alindexben, de a 2026-os érték már 11 ponttal elmarad ettől. A mutató a teljes időszakban csökkenő pályát rajzol ki, ami a magyar eredménysor egyik meghatározó sajátossága. Fontos ugyanakkor, hogy ebből önmagában nem lehet kizárólag a nyugdíjak reálértékének alakulására következtetni, hiszen az alindex az általános jövedelmi viszonyokat, például az országban tapasztalható egyenlőtlenségeket is figyelembe veszi.
Az egészségügyi alindex jóval többet ingadozott, a mostani kiadványban 58 pontot kapott Magyarország, ami egyetlen év alatt hatpontos visszaesést jelez. A mögöttes okokat Magyarország esetében nem részletezi a jelentés (csak az első 25 helyezettről közölnek mélyreható elemzést), így nem derül ki, hogy pontosan milyen változásokból következtették ki az alindex jelentős visszaesését.
A nyugdíjaskori pénzügyek jó ideje lefelé húzzák az aggregált indexet, habár az évek során itt ment végbe a legjelentősebb javulás, a mutató a 2021-es 49 pontról mostanáig 58 pontra emelkedett. Az életminőségi alindex kisebb kilengéseket mutatott: 2021 és 2024 között 55-ről 58 pontra javult, majd 2025-ben visszatért 55 pontra, és 2026-ban is ezen a szinten maradt.
A legfrissebb eredményekből tehát úgy látszik, mintha trendfordulóhoz érkeztünk volna;
az egészségügyi és az anyagi jólléti alindex egyaránt alacsonyabb pontszámot kapott, a másik két részmutató nem változott, így az összesített index hosszú idő után először mérséklődött. (A nagyon erős következtetések levonásához viszont ez nem feltétlenül elégséges, már csak azért sem, mert időről időre kisebb módszertani változások is befolyásolhatják az elmozdulásokat – ezért különösen érdekes lesz, hogy a következő években milyen irány fog kirajzolódni a statisztikákból.)
Mi következik ebből a magyar nyugdíjvitára nézve?
A Natixis 2026-os jelentése alapján Magyarország továbbra is a globális rangsor hátsó harmadában szerepel, és az elemzésben szereplő 24 uniós tagállamból mindössze négyet előz meg. A magyar relatív pozíció némileg kedvezőbben alakult a tavalyinál, de a pontozásban nem mutatkozik előrelépés. Azt hihetnénk, hogy a régión belül is alacsonynak tekinthető bázisról könnyebb fejlődni, de a tágan értelmezett hazai nyugdíjhelyzet most sok év után először – az uralkodó közép-európai trenddel összhangban – rosszabb pontszámot kapott.
A jelentésből ugyanakkor nem következik közvetlenül, hogy a magyar nyugdíjasok helyzete vagy a nyugdíjrendszer fenntarthatósága feltétlenül romlott volna.
Az index ennél szélesebb körű életkörülményeket vizsgál; a nyugdíjrendszer tényleges teljesítményének megítéléséhez például a nyugdíjak reálértékét, keresetpótló képességét, az időskori szegénységet és a hosszú távú finanszírozási kilátásokat is érdemes lenne bevonni az elemzésbe.
A magyar nyugdíjpolitika szempontjából mindez azért különösen aktuális, mert a 2026-os kormányváltást követően több jelentős változtatás is napirendre került. Az új kormány bejelentései szerint 2027 januárjától 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíjak minimuma, továbbá a 120-140 ezer forint közti nyugdíjszinteken is sávos emelést alkalmaznának. A jövő év folyamán várható Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése hasonlóképpen az alacsonyabb jövedelmű nyugdíjasokat részesítené előnyben: Kármán András pénzügyminiszter elmondása szerint a Tisza vállalásai a pártot jellemző szociálisan érzékeny társadalompolitikai megközelítésbe illeszkednek, és a programjukban szándékosan rászorultsági alapon célozzák a támogatásokat és beavatkozásokat.
Kérdés, hogy a tervezett változtatások hosszabb távon mennyiben javítják majd az időskori anyagi biztonságot, és ebből mi lesz kimutatható a következő évek nemzetközi összehasonlításaiban. Például egy lefelé célzott nyugdíjemelés közvetlenül növelheti az érintettek jövedelmét, miközben az ország teljes népességére számított jövedelmi egyenlőtlenségi mutatóra is hatással lehet. Az viszont sejthető, hogy a tartós és érdemi javuláshoz egy területen nem elég előrelépni, hanem a jövedelempolitika, az egészségügyi rendszer és az intézményi környezet több pontján is számottevő változásokra lehet szükség.
A nyugdíjbiztonság szempontjából pedig a már nyugdíjban részesülők helyzete mellett az is meghatározó, hogy az aktív korúak milyen munkavállalási, járulékfizetési és megtakarítási lehetőségekkel rendelkeznek. A nemzetközi reformpéldák ezért nagy hangsúlyt fektetnek a nyugdíj-előtakarékossági rendszerek hozzáférhetőségére, az automatikus beléptetésre és a rendszeres befizetések ösztönzésére – ezen a fronton Magyarország előtt is fontos feladat lehet az öngondoskodásban való részvétel erősítése.
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