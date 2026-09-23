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Itt a bizonyíték: lassul az óriási óceáni áramlási rendszer, teljesen átalakulhat Európa időjárása
Gazdaság

Itt a bizonyíték: lassul az óriási óceáni áramlási rendszer, teljesen átalakulhat Európa időjárása

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Az Atlanti-óceán egyik meghatározó áramlási rendszere, az atlanti meridionális átkeveredési körforgás (AMOC) már közel két évtizede gyengül egy kiterjedt térségben. Az eredmények alapján ez a folyamat komoly következményekkel járhat az időjárásra, a csapadékeloszlásra, a vihartevékenységre és a tengerszint alakulására az Atlanti-óceán térségében, de akár azon túl is - tudósított a Science Daily.

Az AMOC az óceáni áramlások olyan hatalmas rendszere, amely a felszín közelében meleg vizet szállít északra, míg a mélyebb rétegekben hidegebb, sűrűbb vizet juttat dél felé. A hőenergia újraelosztásával alapvető szerepet játszik a regionális hőmérsékletek, csapadékminták és időjárási viszonyok alakításában. A rendszer gyengülése régóta foglalkoztatja a klímakutatókat, a most közzétett vizsgálat azonban

az eddigi legegyértelműbb, közvetlen méréseken alapuló bizonyítékot nyújtja erre a folyamatra.

A szakemberek négy, az Észak-Atlanti-óceán nyugati peremén elhelyezett mélytengeri megfigyelőállomás hosszú távú adatsorait elemezték. Az állomások a trópusi vizektől a magasabb földrajzi szélességekig húzódnak, így az óceánmedence széles sávjáról nyújtanak átfogó képet. A tengerfenékre rögzített műszerek folyamatosan mérik a nyomást, a hőmérsékletet, a sűrűséget és az áramlásokat. A kutatók mind a négy helyszínen ugyanazt az elemzési módszert alkalmazva a tengerfenéki nyomásváltozásokból következtettek a mintegy ezer méter alatti mélyvíz mozgására.

Az adatok több szélességi körön is hasonló mintázatot mutattak, miszerint az AMOC nyugati határáramlata a szubtrópusoktól a mérsékelt övig – nagyjából az északi szélesség 16,5° és 42,5° foka között – egyaránt gyengült. Mivel a jelenség ekkora földrajzi területen tapasztalható, a kutatók szerint

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nem egy rövid távú, regionális ingadozásról, hanem az atlanti keringés átfogó átalakulásáról van szó.

Az AMOC gyengülésének hatásai messzire gyűrűzhetnek, hiszen a változás befolyásolhatja az európai teleket, módosíthatja a csapadékeloszlást, megváltoztathatja a hurrikántevékenységet, és hozzájárulhat a tengerparti tengerszint-emelkedéshez is. Shane Elipot, a tanulmány egyik vezető szerzője kiemelte, hogy az eredmények segíthetik a kormányokat, a vállalatokat és a helyi közösségeket a várható környezeti változásokra való felkészülésben.

A kutatók rámutatnak, hogy az Atlanti-óceán nyugati oldalán végzett mérések különösen hatékony korai figyelmeztető jelzésként szolgálhatnak a keringés szélesebb léptékű változásainak észleléséhez. A hosszú távú óceáni megfigyelések azért is nélkülözhetetlenek, mert az áramlások természetes ingadozásai éveket vagy akár évtizedeket is áthidalhatnak, és kizárólag a kellően hosszú adatsorok segítségével különíthetők el a tartós tendenciák az átmeneti ingadozásoktól.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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