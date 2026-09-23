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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

Portfolio
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Ma sem lesz váltzoás a kutak áraiban, derül ki a holtankoljak adataiból.  

Szerdán sem változtak az üzemanyagárak a keddi országos átlagokhoz képest.

A 95-ös benzin és a gázolaj ára is változatlan maradt, így továbbra is 636, illetve 709 forintos átlagáron tankolhatnak az autósok.

A hét közepén a hazai átlagárak továbbra is stabilak:

  • 95-ös benzin: 636 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
bendiz0923
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Címlapkép forrása: Shutterstock

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