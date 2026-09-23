Jelentős jegyáremelésről beszélt a Ryanair vezére

Michael O'Leary egy londoni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy
a jegyárak csak egy irányba haladhatnak, mégpedig jelentősen felfelé.
A Ryanair első embere hozzátette, kétség sem fér hozzá, hogy jövőre emelkednek a jegyárak, a kérdés már csak az, hogy milyen mértékben.
Az olajárak a hónap elején – az iráni konfliktus legutóbbi katonai csapásait követően – július óta először lépték át a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt. O'Leary elmondta, hogy a Ryanair idén hordónkénti 80 dolláros áron fedezte üzemanyag-szükségletét. Ha jövőre 100 dolláros áron kell fedezési ügyleteket kötniük,
az üzemanyagköltségük 25 százalékkal nő, így az idei 6 milliárd dollárról 7,5 milliárd dollárra ugrik.
A légitársaság már korábban csökkentette a 2027-es utasforgalmi előrejelzését, hogy a téli időszakban kevesebb fedezetlen üzemanyagot használjon fel. A Ryanair arra is figyelmeztetett, hogy a tartósan magas olajárak mellett egyes versenytársai nehezen tudják majd fenntartani kapacitásaikat, vagy akár a túlélésük is kérdésessé válhat a téli szezonban.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint a kerozin átlagos világpiaci ára az előző héthez képest 7,4 százalékkal emelkedett, így elérte a hordónkénti 194,90 dollárt.
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