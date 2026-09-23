Késhetnek az Apple új technológiái

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Iparági források szerint a készülék

megkapja a mind a négy szélén hajlított kijelzőt, ami szinte keret nélküli megjelenést biztosít.

A COE és az LTPO+ technológiák bevezetésére ugyanakkor egyelőre nem tűztek ki új időpontot.

A COE-technológia a polarizátort közvetlenül a kijelzőpanelbe integrálja, amivel javítja az energiahatékonyságot, és vékonyabb panelstruktúrát tesz lehetővé. Az LTPO+ az alacsony hőmérsékletű polikristályos oxid technológia továbbfejlesztett változata.

Az Apple a dél-koreai Samsung Displayjel és az LG Displayjel közösen készítette elő ezeket a fejlesztéseket az iPhone huszadik évfordulójára. A vállalat a tizedik évfordulón, 2017-ben az iPhone X-szel jelentős újításokat mutatott be, köztük az első OLED-kijelzőt, a fizikai Home-gomb elhagyását és a Face ID bevezetését.

A halasztás mögött két fő ok húzódik meg. Egyrészt a memóriaárak emelkedése – az iparágban gyakran "chipflációnak" nevezett jelenség – már most is felfelé nyomja az iPhone gyártási költségeit, így a további drága kijelzőtechnológiák beépítése túlságosan megemelné az alkatrészköltségeket. Másrészt az Apple állítólag a jelenlegi COE- és LTPO-megoldásoknál is jobb teljesítményt vár el, miközben az alapanyagok és a gyártási folyamatok még nem érték el a vállalat által megkövetelt érettségi szintet.

A Samsung Display és az LG Display jelentős beruházásokkal készült az új technológiák gyártására. Az LG Display 2025 júniusában 1,26 billió vonos befektetési csomagot jelentett be, idén áprilisban pedig további 1,1 billió vonos kapacitásbővítésről döntött, és megkezdte a berendezések megrendelését. A halasztás miatt a panelgyártók csak később szállíthatnak magasabb hozzáadott értékű termékeket, ami a már megkezdett beruházások fényében kifejezetten kedvezőtlen hír a cégek számára.

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