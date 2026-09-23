Kezdődik: hosszú hetekig szünetel a forgalom a 6-os villamos egyik szakaszán

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. szerdán közölte, hogy a szeptember végén induló munkák meddig fognak tartani.

Szeptember 28-án pályafelújítási munkák indulnak a 6-os villamos budai, önálló szakaszán, a Karinthy Frigyes úton. A munkálatok várhatóan november 22-ig fognak tartani. A közlemény szerint a jelenleginél tartósabb, csendesebb és korszerűbb pályát fognak építeni az érintett szakaszon, a munkálatokat a Bercsényi utca és a Karinthy Frigyes út között fogják megkezdeni.

A pályát érő folyamatos, jelentős terhelés miatt a rendszeres karbantartás mellett időről időre átfogó, előre tervezett felújításra is szükség van

– írták.

A felújítás ideje alatt a 4-es villamos továbbra is közlekedik az Újbuda-Központ állomásig, ez a szakasz várhatóan november végéig a 4-6 jelzést fogják viselni egységesen. A közel két hónapig tartó felújítás során összesen

800 vágánymétert újítanak meg, körülbelül 1300 köbméter aszfalt- és betonburkolatot cserélnek ki, valamint 12 víznyelőt építenek be a szakemberek.

Kiemelték, hogy a felújítás nem egyszerű síncserét jelent: a régi pályaszerkezet elbontása után a szakemberek kialakítják a fogadószintet és az alépítményt, majd elkészítik a teherelosztó lemezt. Erre rezgéscsillapító gumipaplan és előregyártott vasbeton pályaelemek kerülnek. A síneket ezt követően rugalmas, úgynevezett sínkörülöntéses technológiával rögzítik. Ennek köszönhetően a felújított pályaszakasz a későbbiekben minimális karbantartást igényel, hosszú távon pedig megbízhatóbbá, kényelmesebbé és környezetkímélőbbé válik a villamosközlekedés - olvasható a közleményben.

Biztosították az utasokat, hogy az érintett időszakban péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakák kivételével minden éjjel pótlóbusz jár a teljes vonalon, amely a Móricz Zsigmond körtéren is áthalad.

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