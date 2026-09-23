Kitart döntése mellett Baka András: izzik az internet az új legfőbb ügyész jelölése körül

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészi megbízatása augusztus 25-én szűnt meg, alig több mint egy évvel a kilencéves mandátum kezdete után, azóta Lajtár István legfőbb ügyész helyettes gyakorolja a legfőbb ügyészi jogkört. Baka András köztársasági elnök előzetes pártegyeztetés nélkül választott jelöltet, és szeptember 21-én Szathmáry Zoltánt javasolta az ügyészség élére. Magyar Péter miniszterelnök kijelentette, hogy a Tisza-frakció nem fogja megszavazni Szathmáryt és megkérte a köztársasági elnököt, hogy javasoljon új jelöltet a pozícióra. A Google Trends adatai alapján megnéztük, mekkora érdeklődés övezi a legfőbb ügyész kiválasztását.

Egy hónapja vezető nélkül az ügyészség, kedden dönt a parlament

A legfőbb ügyészi szék tavaly tavasz óta másodszor kerül a politika középpontjába. Polt Péter 2025 májusában adta be a lemondását, őt a Fidesz az Alkotmánybíróság tagjának jelölte. Utódját, Nagy Gábor Bálintot az akkor még fideszes kétharmaddal rendelkező Országgyűlés 2025. június 11-én választotta meg 134 igen és 13 nem szavazattal.

Magyar Péter miniszterelnök júliusban az ideiglenes államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől kérte a legfőbb ügyész visszahívását, arra hivatkozva, hogy sem az MNB-alapítványok ügyében, sem az aranykonvoj néven ismertté vált ügyben nem történt érdemi előrelépés. Nagy Gábor Bálint néhány nappal később lemondott, döntését pedig a politikai támadásokkal, és azzal indokolta, hogy az ügyészség ne váljon a napi politikai küzdelmek színterévé. Azóta Lajtár István gyakorolja a jogkört, aki szeptember közepén videóüzenetben a 155 éves szervezet egyik legnehezebb időszakáról beszélt.

Ahogy arról korábban szintén beszámoltunk, Baka András előtt hetekig nyitott kérdés volt, kikéri-e a Tisza Párt véleményét a jelölés előtt. A frakció jelezte, nem várja el az egyeztetést, az államfő pedig két évtizede nem látott megoldást választott, és pártegyeztetés nélkül, szakmai alkalmasság alapján jelölt. Választása szeptember 21-én Szathmáry Zoltánra esett, aki dolgozott a Miskolci Városi Ügyészségen, volt fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettes, és vezette a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályát, kutatási területe pedig a kiberbűnözés és a mesterséges intelligencia büntetőjogi kérdései.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben először úgy fogalmazott, nem látja biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció megszavazza majd Szathmáryt az ügyészség élére, kedden pedig a kormányfő a bejelentette, hogy a kétharmados többséggel rendelkező Tisza Párt képviselői nem támogatják a kinevezését. Magyar egyben új jelölt állítását kérte Baka Andrástól, azonban az államfő nyilatkozatában azt mondta, kitart az első jelöltje mellett.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 22. Nem tágít Baka András: kitart a jelöltje mellett az államfő Magyar Péterék tiltakozása ellenére is

Megnéztük, mit mutatnak a Google adatai

A Google Trends adatai alapján összehasonlítottuk a legfőbb ügyészi pozícióba jelölt Szathmáry Zoltán, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Baka András iránti érdeklődés alakulását az elmúlt hét folyamán. Ahogy azt a grafikon is jól mutatja, Szathmáry bejelentése előtt nem volt jelentős érdeklődés a neve iránt,

a keresési intenzitás azonban egyenesen kilőtt, mikor az államfő megnevezte őt.

Ennek oka az lehet, hogy míg más tisztségek esetében már a tényleges jelöltek megnevezését megelőzően is vannak esélyesek, addig a legfőbb ügyész megválastását megelőzően az államfő nem egyeztetett a pártokkal korábban.

Kép forrása: Google Trends

Ha a "legfőbb ügyész" keresési kifejezés iránti érdeklődést nézzük, látható, hogy az elmúlt 5 év során idén volt messze a legerősebb a keresési intenzitás a kérdés kapcsán.

Az érdeklődésben tapasztalt kiugrás azonban már a jelenleg is zajló megválasztási folyamat előtt is megfigyelhető volt.

Ennek az oka, ahogy fentebb is említettük, hogy Nagy Gábor Bálint korábbi legfőbb ügyész júniusban mondott le a tisztségéről, amelynek következően megélénkült az internetes érdeklődés az interneten.

Kép forrása: Google Trends

Szathmáry Zoltán nevére leadott keresésekkel összehasonlítva

az általános, "legfőbb ügyész" keresési kifejezés iránt erősebb volt az érdeklődés a Google adatai szerint.

Ugyanakkor, ahogy az a grafikonon is látszik, egyelőre szaggatott vonallal jelzi a Google Trends az érdeklődés erősségét, ami azt jelenti, hogy jelenleg is sokan keresnek rá az államfő által javasolt ügyész nevére.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd