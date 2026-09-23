Komoly figyelmeztetés érkezett a Volkswagennek, megszólalt a hitelminősítő

A Volkswagen profit warningja egyelőre nem jár közvetlen következményekkel az autógyártó hitelminősítésére nézve, ugyanakkor jelentősen csökkent a vállalat mozgástere, és egy további eredményromlás már negatív hitelminősítői nyomást válthat ki – írta elemzésében a Scope Ratings.

A hitelminősítő szerint a Volkswagen működési teljesítményének helyreállása lassabban és nehezebben halad a korábban vártnál.

A Scope arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a vállalat profitabilitása 2026 végére tovább romlik, azt már negatív hitelminősítési tényezőként értékelné.

Ezzel szemben a korábbi évekre jellemző profitabilitási szintek felé történő javulás továbbra is összhangban lenne a Volkswagen jelenlegi hitelminősítésével.

A Volkswagen 2026-ra vonatkozó operatív árbevétel-arányos eredményvárakozását legfeljebb 1 százalékra csökkentette a korábbi 4–5,5 százalékos sávból. A vállalat ennek hátterében többek között a romló piaci környezetet – különösen Kínában –, valamint az akkumulátoros elektromos autók gyorsabb térnyerését nevezte meg. Utóbbi modellek jövedelmezősége továbbra is alacsonyabb, mint a belső égésű motorral szerelt járműveké.

A Volkswagen emellett magasabb szerkezetátalakítási költségekkel számol, és mintegy 6 milliárd eurós goodwill-leírást hajtott végre a Porschéhoz kapcsolódóan. A rendkívüli tételek teljes összege 2026-ban megközelítheti a 10 milliárd eurót.

A Scope szerint a profit warning és a leírások jól mutatják, milyen mértékben csökkent az európai autógyártók kínai eredménytermelő képessége, valamint azt is, hogy a szerkezetátalakítás csak lassan jelenik meg javuló marzsok formájában.

A Volkswagennek eközben azzal is szembe kell néznie, hogy az európai autópiac kereslete még mindig nem tért teljesen vissza a világjárvány előtti szintekre, miközben az amerikai vámok továbbra is rontják a jövedelmezőséget és csökkentik az árazási mozgásteret.

Bár az előrejelzés visszavágását jelentős részben a Porsche egyszeri, készpénzmozgással nem járó értékvesztése okozza,

a Scope szerint a leírás egyúttal a márka hosszú távú eredménytermelő képességével kapcsolatos pesszimistább várakozásokat is tükrözi. Ez ugyanakkor önmagában nem jelent közvetlen likviditási problémát.

A kínai verseny erősödése, a prémiumszegmens gyengébb kereslete, valamint az év elején bejelentett szerkezetátalakítás végrehajtási kockázatai a hitelminősítő szerint jövőre is nyomást gyakorolhatnak a Volkswagenre. Ehhez társul az Audi és a Volkswagen márkák vártnál gyengébb teljesítménye.

A Porsche és az Audi profitabilitásának romlása azért is fontos, mert ezek a történelmileg magasabb marzsú márkák egyre kevésbé tudják ellensúlyozni a Volkswagen márkák strukturálisan gyengébb eredménytermelő képességét.

A Scope szerint egyelőre korlátozott a láthatóság arra vonatkozóan, hogy ebben rövid távon érdemi fordulat következhet be. A hitelminősítő úgy látja, az eredményeken mindaddig nyomás maradhat, amíg Kínában nem stabilizálódnak az árak és az értékesítési volumenek, illetve amíg a Volkswagen európai gyárainak szerkezetátalakítása nem hozza a tervezett költségmegtakarításokat.

A Volkswagen hitelminősítését egyelőre két tényező támasztja alá: az autóipari üzletág nettó készpénzállománya, valamint az, hogy a menedzsment fenntartotta a 2026-ra vonatkozó 3–6 milliárd eurós autóipari nettó cash flow-előrejelzését - mondta a hitelminősítő.

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