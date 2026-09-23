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Különös játszma bontakozik ki az olajpiacon - de vajon ki nevet a végén?
Gazdaság

Különös játszma bontakozik ki az olajpiacon - de vajon ki nevet a végén?

Portfolio
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Ugyan Kína továbbra is jóval kevesebb kőolajat importál, mint az iráni háború kirobbanása előtt, a beszerzéseinek szerkezete drámai átalakuláson megy keresztül - írja a Bloomberg. Az olcsó iráni nyersolaj helyét ugyanis a nyílt piaci vásárlások veszik át, ami jelentősen felfelé hajtja a nemzetközi referenciaárakat.

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A globális olajpiac öt fő védővonalra támaszkodott a háború hatásainak tompítására:

  • a nyugati stratégiai készletekre,
  • a megkerülő csővezetékekre,
  • a kereskedelmi készletekre,
  • a Hormuzi-szoroson áthaladó rejtett tankerszállítmányokra,
  • valamint a visszafogott kínai vásárlásokra.

Utóbbi tényező szerepe egyre fontosabbá válik, miközben a többi védőháló lassan kimerül.

A piacon egyre erősödnek a pletykák arról, hogy Peking felhagy az eddigi fegyelmezett vásárlási stratégiájával, az adatok azonban mást mutatnak. A Vortexa nyersanyagpiaci elemzőcég szerint szeptemberben Kína tengeri kőolajimportja napi 7 millió hordó alatt maradt, ami alacsonyabb a júliusi és augusztusi átlagnál. A háború február 28-i kitörése előtt ez az érték még napi 10,5 millió hordó volt, júniusban pedig tízéves mélypontra, napi 5,8 millió hordóra zuhant.

Összességében Kína idén mintegy 600 millió hordóval kevesebb tengeri nyersolajat vásárolt, mint amennyit a tavalyi ütem mellett vett volna,

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és ha a negyedik negyedévben is a szeptemberi szinten marad a behozatal, az éves kumulatív elmaradás elérheti az egymilliárd hordót.

Ami valóban változik, az a beszerzések földrajzi megoszlása. Az amerikai haditengerészeti blokád hatására Kína iráni olajimportja a háború előtti napi 1-1,5 millió hordóról szeptemberre napi 80 ezer hordó körüli szintre zuhant. A kiesést Peking iraki, egyesült arab emírségekbeli, brazil és kanadai nyersolajjal pótolja. Mivel ezeket a mennyiségeket a nyílt piacon, többek között az északi-tengeri Brent referenciaárat meghatározó kereskedési csomópontokon szerzik be,

az árakra gyakorolt hatásuk jóval nagyobb, mintha ugyanezt az árnyékpiacon tennék. Ez az igazi forrása a felvásárlási pánikról szóló híreszteléseknek,

írja a Bloomberg.

Kína az elmúlt évtizedben hatalmas stratégiai kőolajtartalékot épített ki, amely meghaladja az 1,2 milliárd hordót, ez pedig nagyjából négyszerese az Egyesült Államok jelenlegi tartalékának. Peking eddig ennek csak töredékét használta fel a Hormuzi-szoros körüli fennakadások enyhítésére, így képes lenne még hosszú ideig alacsonyan tartani az importját. Ez stratégiai előnyt jelent Donald Trump számára az Irán elleni fellépésben, különösen a héten esedékes washingtoni Trump-Hszi-csúcstalálkozó előtt.

Amíg ugyanis Kína visszafogottan vásárol, az olajárak kezelhetők maradnak, és nem kényszerítik lépésre sem a Fehér Házat, sem a Federal Reserve-t.

Peking számára a mérsékelt olajárak fenntartása elsősorban saját gazdasági érdek, nem pedig a Washington felé tett gesztus, Teherán pedig ebben a kalkulációban csupán mellékszereplő.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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