18°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Lannert Judit: év végére elkészül az új magyar oktatási stratégia, külön mesterséges intelligencia fókusszal
Gazdaság

Lannert Judit: év végére elkészül az új magyar oktatási stratégia, külön mesterséges intelligencia fókusszal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Két lépcsőben elindul a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak, valamint a technikai dolgozók bérrendezése, év végére pedig elkészül a magyar oktatás stratégiája – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.

A miniszter szerint az új, gyermekközpontú oktatási rendszer kiépítése nem megy egyik napról a másikra. Az újjáépítésbe be kell vonni a diákokat, az oktatásban dolgozókat, a szakmai és érdekképviseleteket és a szülői szervezeteket, és a többség egyetértése kell ahhoz, hogy az oktatási rendszer kormányzati ciklusokon átívelően működjön.

Egy olyan nagy rendszert, mint az oktatás, nem lehet rángatni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a tárca az elmúlt négy hónapban több száz egyeztetést szervezett, és ezt egyre szélesebb körben folytatja.

A miniszter szerint a központosítás lebontása és a gyorsabban orvosolható problémák kezelése már megkezdődött.

Még több Gazdaság

Kitart döntése mellett Baka András: izzik az internet az új legfőbb ügyész jelölése körül

Csípős reggelekkel büntet az ősz: az ország legfagyosabb településén már nulla fok alá csökkent a hőmérséklet

Újabb fűtési szezon, újabb gázválság? Meglepő képet mutat a magyar helyzet

Az eddigi lépések között sorolta fel:

  • az iskolaigazgatók jogköreinek bővítését
  • a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogainak bővítését
  • az önkormányzatok nagyobb jövőbeli szerepét
  • a pedagógusok sztrájkjogának visszaadását
  • nyílt pályázatot a tankerületek és a szakképzési centrumok új vezetőire
  • a tanárok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztését
  • a tanárok és a diákok felesleges terhelésének fokozatos csökkentését
  • a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak
  • a NOKS- és technikai dolgozók bérrendezésének kétlépcsős elindítását
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A teljesítményértékelési rendszerről a miniszter úgy fogalmazott, hogy azt „rendészeti területről importálták". A tankerületi és szakképzési centrumvezetői pályázatokkal kapcsolatban pedig azt írta: minden ellenkező híreszteléssel szemben nem váltottak le mindenkit, mert „annak a világnak vége, amikor ez politikai alapon dől el".

Hasonló, nyílt pályázatos eljárással alakították át korábban az egyetemeket működtető közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait és felügyelőbizottságait is. A háttérintézményeknél a miniszter szerint zajlik az átvilágítás és az átalakítás.

Az év végére elkészülő oktatási stratégia egyik hangsúlyos eleme a digitális környezet lesz. Lannert Judit szerint a közösségi média használata kiszoríthatja az elmélyült olvasást, a személyes beszélgetéseket és a pihenést, a mesterséges intelligencia átgondolatlan alkalmazása pedig csökkentheti az önálló gondolkodás és gyakorlás lehetőségét, ha a tanuló rendszeresen a gépre bízza a feladat megoldását.

Ezért a stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterségesintelligencia-stratégiája is, amelynek társadalmasítása hamarosan megkezdődik.

Új Nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a miniszter szerint alapos előkészítés és kipróbálás után élesítenek – és amely „nem attól nemzeti, hogy ráírjuk".

Emellett átfogó szövegértés-fejlesztési program indul, kiemelt figyelemmel a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az iskolák olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret kapnak, amellyel a fejlesztést a saját tanulóik szükségleteihez igazíthatják.

Az oktatási stratégiáról, az új alaptantervről és az iskolaszerkezetről a miniszter szerint nem egyedül fog dönteni a minisztérium.

Vége az elmúlt 16 évre jellemző diktátumoknak. Többségi konszenzusra kell építeni az új oktatási rendszert

– írta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Konferencia ajánló

Future of Finance 2026

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Kiakadt Ukrajna az EU váratlan lépésén: „Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart”
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést tett a miniszterelnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility