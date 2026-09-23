Lannert Judit: év végére elkészül az új magyar oktatási stratégia, külön mesterséges intelligencia fókusszal

A miniszter szerint az új, gyermekközpontú oktatási rendszer kiépítése nem megy egyik napról a másikra. Az újjáépítésbe be kell vonni a diákokat, az oktatásban dolgozókat, a szakmai és érdekképviseleteket és a szülői szervezeteket, és a többség egyetértése kell ahhoz, hogy az oktatási rendszer kormányzati ciklusokon átívelően működjön.

Egy olyan nagy rendszert, mint az oktatás, nem lehet rángatni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a tárca az elmúlt négy hónapban több száz egyeztetést szervezett, és ezt egyre szélesebb körben folytatja.

A miniszter szerint a központosítás lebontása és a gyorsabban orvosolható problémák kezelése már megkezdődött.

Az eddigi lépések között sorolta fel:

az iskolaigazgatók jogköreinek bővítését

a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogainak bővítését

az önkormányzatok nagyobb jövőbeli szerepét

a pedagógusok sztrájkjogának visszaadását

nyílt pályázatot a tankerületek és a szakképzési centrumok új vezetőire

a tanárok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztését

a tanárok és a diákok felesleges terhelésének fokozatos csökkentését

a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak

a NOKS- és technikai dolgozók bérrendezésének kétlépcsős elindítását

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A teljesítményértékelési rendszerről a miniszter úgy fogalmazott, hogy azt „rendészeti területről importálták". A tankerületi és szakképzési centrumvezetői pályázatokkal kapcsolatban pedig azt írta: minden ellenkező híreszteléssel szemben nem váltottak le mindenkit, mert „annak a világnak vége, amikor ez politikai alapon dől el".

Hasonló, nyílt pályázatos eljárással alakították át korábban az egyetemeket működtető közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait és felügyelőbizottságait is. A háttérintézményeknél a miniszter szerint zajlik az átvilágítás és az átalakítás.

Az év végére elkészülő oktatási stratégia egyik hangsúlyos eleme a digitális környezet lesz. Lannert Judit szerint a közösségi média használata kiszoríthatja az elmélyült olvasást, a személyes beszélgetéseket és a pihenést, a mesterséges intelligencia átgondolatlan alkalmazása pedig csökkentheti az önálló gondolkodás és gyakorlás lehetőségét, ha a tanuló rendszeresen a gépre bízza a feladat megoldását.

Ezért a stratégia része lesz Magyarország oktatási és képzési mesterségesintelligencia-stratégiája is, amelynek társadalmasítása hamarosan megkezdődik.

Új Nemzeti alaptanterv is készül, amelyet a miniszter szerint alapos előkészítés és kipróbálás után élesítenek – és amely „nem attól nemzeti, hogy ráírjuk".

Emellett átfogó szövegértés-fejlesztési program indul, kiemelt figyelemmel a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az iskolák olyan módszertani támogatást és szakmai mozgásteret kapnak, amellyel a fejlesztést a saját tanulóik szükségleteihez igazíthatják.

Az oktatási stratégiáról, az új alaptantervről és az iskolaszerkezetről a miniszter szerint nem egyedül fog dönteni a minisztérium.

Vége az elmúlt 16 évre jellemző diktátumoknak. Többségi konszenzusra kell építeni az új oktatási rendszert

– írta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka