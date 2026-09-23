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Medián: apad a Tisza, de van honnan
Gazdaság

Medián: apad a Tisza, de van honnan

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A Medián legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza Párt támogatottsága 4 százalékponttal csökkent, a Fideszé ugyanennyivel nőtt az intézet nyár közepi kutatása óta. Az elmozdulás most már karakteres, de továbbra is óriási a különség a két párt között.

A HVG-n közölt felmérést szerint a szavazáson részvételüket biztosra mondók még mindig közel kétharmada, 64%-a szavazna a Tisza Pártra. A Fideszt ennek a körnek valamivel több mint negyede, 27% választaná. A két párt közötti különbség nyár elején ért a csúcsára, amikor előbbi a történelmi csúcsára, utóbbi pedig több évtizedes mélypontjára süllyedt. Azóta az új kormánypárt népszerűsége kissé apadt, a Fideszé most először mutat érdemi növekedést.

Ugyanakkor a választási eredményhez képest a Tisza még mindig sokkal népszerűbb, a Fidesz pedig sokkal népszerűtlenebb.

A harmadik parlamenti párt, a Mi Hazánk 8 százalékon áll, a felmérések enyhe népszerűségjavulást mutatnak.

A teljes népesség körében a Tisza 54, a Fidesz 22, Mi Hazánk 7 százalékon áll. Török Gábor politológus ezt egy olyan ábrán is megmutatta, ahol a 2010-es, a Fidesz első kétharmados győzelmét hozó választás óta mutatja a volt kormánypárt támogatottságának alakulását. Ez alapján a Tisza "időarányosan" még mindig népszerűbb.

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