Megszólaltak a nagy láncok a lehetséges Kaufland-Tesco felvásárlással kapcsolatban

Az elmúlt hónapokban ismét felerősödtek a találgatások a magyar kiskereskedelmi piac átrendeződéséről. A Portfolio piaci információi szerint felmerült egy esetleges Tesco–Kaufland tranzakció lehetősége. Ennek súlyát ugyan jelentősen csökkenti, hogy a Tesco magyarországi kivonulásáról az elmúlt nagyjából tíz évben rendszeresen jelentek meg hasonló értesülések, amelyek végül nem vezettek a lánc távozásához, most ugyanakkor több olyan körülmény is egyszerre állt elő, amely miatt a korábbiaknál érdemesebb figyelni a történetre.
A Financial Times még júliusban írt arról, hogy a brit Tesco a magyar, cseh és szlovák üzletágának értékesítését mérlegeli, és az ügyhöz közel álló források szerint befektetési bankárokkal vizsgálja a lehetőségeket.
A három országot lefedő hálózat több mint 22 ezer embert foglalkoztat és 561 üzletet működtet, éves árbevétele mintegy 4,5 milliárd font (mintegy 1899 milliárd forint), miközben a Tesco 3,2 milliárd fontos (mintegy 1350 milliárd forintos) korrigált üzemi eredményéhez 115 millió fonttal (mintegy 48,5 milliárd forinttal) járult hozzá. A brit társaság az elmúlt évtizedben több nemzetközi érdekeltségét is értékesítette, így a közép-európai üzletág mára az egyik utolsó jelentős jelenléte az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.
A magyar Tesco teljesítménye közben javult: azonos, IFRS-alapú összevetésben a bevétel 6,3 százalékkal, 697,2 milliárd forintról 741,4 milliárd forintra nőtt a 2025/26-os üzleti évben. (A korábban közölt 750,1 milliárd forintos előző évi adat a számviteli átállás miatt nem vethető közvetlenül össze a mostanival) Az adózott veszteség 30,4 milliárd forintról 10,3 milliárd forintra csökkent.
A Financial Times hírének megjelenésekor megkerestük a Tesco anyavállalatát is, amely akkor azt közölte, hogy
nem kommentál piaci pletykákat vagy spekulációkat.
Újabb hír érkezett
Most újabb hír röppent fel méghozzá az, hogy a Tesco a Goldman Sachs és a Citi pénzügyi tanácsadók közreműködésével
a cseh és a szlovák üzletágat a magyarországi tevékenységétől elkülönítve kívánja értékesíteni.
A lap szerint Orbán-kormány által bevezetett hatósági árszabályozás és a külföldi tulajdonú kiskereskedőket sújtó különadók jelentősen megnehezítik az eladást.
Magyarországon – ahol a Tesco 1995-ben nyitotta meg első európai üzletét – a hatósági árszabályozás Magyar Péter miniszterelnöksége alatt is érvényben maradt, bár a kormányfő ebben a hónapban bejelentette, hogy a rendszert felülvizsgálják a magyar gazdáknak okozott károk miatt.
Jöhet a Kaufland?
A Portfolio piaci információi szerint is felmerült a Kaufland neve az esetleges Tesco-tranzakció kapcsán
A német lánc a Schwarz-csoporthoz tartozik, vagyis ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz, mint a Magyarországon piacvezető diszkontlánc, a Lidl.
A Portfolio ezért közvetlenül a Kauflandot és a Tescót is megkérdezte az értesülésről. A Kaufland közölte, hogy Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban és Moldovában van jelen, és rendszeresen elemzi a nemzetközi piacokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a potenciális üzlethelyszínekkel szemben támasztott követelményeinek.
Jelenleg azonban nem tervezzük a belépést a magyar kiskereskedelmi piacra
– közölte lapunkkal a cég.
Lapunk ismét megkereste a brit Tesco sajtóosztályát is, ahol a szóvivő ugyanazt írta, mint korábban, vagyis hogy
nem kommentál piaci pletykákat vagy spekulációkat.
A Kaufland magyarországi megjelenésének lehetősége ugyanakkor korábban is szóba került. Júliusban Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, hogy lenne helye a Kauflandnak a magyar piacon, a jelenlegi plázastop mellett azonban egy ilyen piacra lépés rendkívül nehéz lenne. Azt is hangsúlyozta, hogy a Kaufland magyarországi indulása kizárólag a Schwarz-csoport központjának döntése.
A Schwarz-csoport a Lidlt és a Kauflandot működteti két nagy kiskereskedelmi üzletágaként. A két lánc ugyanakkor eltérő modellre épít: míg a Lidl diszkontformátumban, jellemzően szűkebb választékkal működik, a Kaufland inkább hipermarket- vagy nagy szupermarket-jellegű lánc, szélesebb termékkínálattal és nagyobb alapterületű boltokkal. Emiatt egy Tesco-méretű hálózat elméletileg sokkal inkább illeszkedne a Kaufland formátumához, mint a Lidléhez.
Jött a kormányváltás
A történetet a magyarországi szabályozási környezet változása is árnyalja. A nagy kiskereskedelmi láncokat az elmúlt években egyszerre érintette a kiskereskedelmi különadó, a plázastop, a kötelező akciózás, majd az árrésstop; az ágazati szereplők többször jelezték, hogy ezek az intézkedések rontják a jövedelmezőséget és visszafogják a beruházásokat. Ez azért lehet fontos egy esetleges tranzakció szempontjából, mert
a Tesco egy olyan időszak után mérlegelheti régiós jelenlétének jövőjét, amikor a magyar piacon jelentős szabályozási terhek nehezedtek a nagy láncokra.
Az új kormány és a kereskedelmi szektor közötti viszony ezért a következő időszak egyik kulcskérdése lehet.
Jelenleg még korai lenne ebből alapvető fordulatra következtetni, ugyanakkor vannak jelek arra, hogy a kormány bizonyos pontokon más megközelítést alkalmazhat a szektorral szemben. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter közben egyeztetéseket kezdett a szektor szereplőivel. A Lidl vezetésével folytatott szeptemberi tárgyalás után arról beszélt, hogy új alapokra helyeznék a kormány és a kiskereskedelmi vállalatok együttműködését, és felülvizsgálhatják azokat a szabályokat, amelyek nem érik el a céljukat vagy indokolatlan terhet jelentenek a vállalkozásoknak.
Mindez azonban egyelőre nem jelenti a korábbi kiskereskedelmi politika teljes feladását. A szektor működését alapvetően befolyásoló szabályozások közül több továbbra is fennmaradt: a plázastop rendszerében nem történt alapvető fordulat, miközben az árrésstop is a piaci szereplők egyik meghatározó szabályozási terhe maradt.
Címlapkép: Getty Images
Ukrajna teljesen kiakadt az EU döntésén: egyszerűen érthetetlen, amit Brüsszel tett
Szerintük semmi nem indokolja ezt a lépést.
Bejelentették: hosszú időre lezárnak egy Duna-hidat Budapesten
Ráfért már a felújítás.
Brutális költségcsökkentést és hatalmas átalakulást okoz a AI a hazai pénzintézeteknél
"Lehetünk optimisták, hogy nem tűnik el a profit, de el fog tűnni."
Új célszámok láttak napvilágot: még ambiciózusabbak a magyar szélenergia-tervek, mint eddig hittük
Tótth András felvázolta a jövőt.
Sok rossz van benne, kevés jó: nekiestek a vagyonadónak a vagyonkezelés nagyágyúi
Az alapkezelői piac trendjeit is átbeszélték a szakértők a Future of Finance 2026 konferencián.
Megszólaltak a nagy láncok a lehetséges Kaufland-Tesco felvásárlással kapcsolatban
Mindennél erősebbek most a pletykák.
Trump egyetlen pillanat alatt felrúgott mindent: a világ egyik legfontosabb katonai bázisának sorsa a tét
London mindent újratervezhet.
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
A gyermekeim már egyedül buszoznak. De vajon fizethetnek egyedül a büfében?
Az önállóságot nem egyszerre adjuk oda a gyerekeinknek. Először csak egyedül mennek le a boltba. Aztán kapnak lakáskulcsot. Megtanulnak busszal hazajönni az iskolából. Megkapják az első telef
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Rekord a rekord után, hitelből fizetve
Az Nvidia rekordbevételt termel, miközben legnagyobb vevői egyre több tőkét költenek AI-infrastruktúrára. A kereslet továbbra is erős, de a következő évek kulcskérdése az lehet, hogy a bev
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
A családi pénzügyi szabályok jóval túlélik a gazdasági rendszereket is.