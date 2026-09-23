Megszólaltak a nagy láncok a lehetséges Kaufland-Tesco felvásárlással kapcsolatban

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Az elmúlt hónapokban ismét felerősödtek a találgatások a magyar kiskereskedelmi piac átrendeződéséről. A Portfolio piaci információi szerint felmerült egy esetleges Tesco–Kaufland tranzakció lehetősége. Ennek súlyát ugyan jelentősen csökkenti, hogy a Tesco magyarországi kivonulásáról az elmúlt nagyjából tíz évben rendszeresen jelentek meg hasonló értesülések, amelyek végül nem vezettek a lánc távozásához, most ugyanakkor több olyan körülmény is egyszerre állt elő, amely miatt a korábbiaknál érdemesebb figyelni a történetre.

A Financial Times még júliusban írt arról, hogy a brit Tesco a magyar, cseh és szlovák üzletágának értékesítését mérlegeli, és az ügyhöz közel álló források szerint befektetési bankárokkal vizsgálja a lehetőségeket.

A három országot lefedő hálózat több mint 22 ezer embert foglalkoztat és 561 üzletet működtet, éves árbevétele mintegy 4,5 milliárd font (mintegy 1899 milliárd forint), miközben a Tesco 3,2 milliárd fontos (mintegy 1350 milliárd forintos) korrigált üzemi eredményéhez 115 millió fonttal (mintegy 48,5 milliárd forinttal) járult hozzá. A brit társaság az elmúlt évtizedben több nemzetközi érdekeltségét is értékesítette, így a közép-európai üzletág mára az egyik utolsó jelentős jelenléte az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.

A magyar Tesco teljesítménye közben javult: azonos, IFRS-alapú összevetésben a bevétel 6,3 százalékkal, 697,2 milliárd forintról 741,4 milliárd forintra nőtt a 2025/26-os üzleti évben. (A korábban közölt 750,1 milliárd forintos előző évi adat a számviteli átállás miatt nem vethető közvetlenül össze a mostanival) Az adózott veszteség 30,4 milliárd forintról 10,3 milliárd forintra csökkent.

A Financial Times hírének megjelenésekor megkerestük a Tesco anyavállalatát is, amely akkor azt közölte, hogy

nem kommentál piaci pletykákat vagy spekulációkat.

Újabb hír érkezett

Most újabb hír röppent fel méghozzá az, hogy a Tesco a Goldman Sachs és a Citi pénzügyi tanácsadók közreműködésével

a cseh és a szlovák üzletágat a magyarországi tevékenységétől elkülönítve kívánja értékesíteni.

A lap szerint Orbán-kormány által bevezetett hatósági árszabályozás és a külföldi tulajdonú kiskereskedőket sújtó különadók jelentősen megnehezítik az eladást.

Magyarországon – ahol a Tesco 1995-ben nyitotta meg első európai üzletét – a hatósági árszabályozás Magyar Péter miniszterelnöksége alatt is érvényben maradt, bár a kormányfő ebben a hónapban bejelentette, hogy a rendszert felülvizsgálják a magyar gazdáknak okozott károk miatt.

Jöhet a Kaufland?

A Portfolio piaci információi szerint is felmerült a Kaufland neve az esetleges Tesco-tranzakció kapcsán

A német lánc a Schwarz-csoporthoz tartozik, vagyis ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz, mint a Magyarországon piacvezető diszkontlánc, a Lidl.

A Portfolio ezért közvetlenül a Kauflandot és a Tescót is megkérdezte az értesülésről. A Kaufland közölte, hogy Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban és Moldovában van jelen, és rendszeresen elemzi a nemzetközi piacokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a potenciális üzlethelyszínekkel szemben támasztott követelményeinek.

Jelenleg azonban nem tervezzük a belépést a magyar kiskereskedelmi piacra

– közölte lapunkkal a cég.

Lapunk ismét megkereste a brit Tesco sajtóosztályát is, ahol a szóvivő ugyanazt írta, mint korábban, vagyis hogy

nem kommentál piaci pletykákat vagy spekulációkat.

A Kaufland magyarországi megjelenésének lehetősége ugyanakkor korábban is szóba került. Júliusban Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, hogy lenne helye a Kauflandnak a magyar piacon, a jelenlegi plázastop mellett azonban egy ilyen piacra lépés rendkívül nehéz lenne. Azt is hangsúlyozta, hogy a Kaufland magyarországi indulása kizárólag a Schwarz-csoport központjának döntése.

A Schwarz-csoport a Lidlt és a Kauflandot működteti két nagy kiskereskedelmi üzletágaként. A két lánc ugyanakkor eltérő modellre épít: míg a Lidl diszkontformátumban, jellemzően szűkebb választékkal működik, a Kaufland inkább hipermarket- vagy nagy szupermarket-jellegű lánc, szélesebb termékkínálattal és nagyobb alapterületű boltokkal. Emiatt egy Tesco-méretű hálózat elméletileg sokkal inkább illeszkedne a Kaufland formátumához, mint a Lidléhez.

Jött a kormányváltás

A történetet a magyarországi szabályozási környezet változása is árnyalja. A nagy kiskereskedelmi láncokat az elmúlt években egyszerre érintette a kiskereskedelmi különadó, a plázastop, a kötelező akciózás, majd az árrésstop; az ágazati szereplők többször jelezték, hogy ezek az intézkedések rontják a jövedelmezőséget és visszafogják a beruházásokat. Ez azért lehet fontos egy esetleges tranzakció szempontjából, mert

a Tesco egy olyan időszak után mérlegelheti régiós jelenlétének jövőjét, amikor a magyar piacon jelentős szabályozási terhek nehezedtek a nagy láncokra.

Az új kormány és a kereskedelmi szektor közötti viszony ezért a következő időszak egyik kulcskérdése lehet.

Jelenleg még korai lenne ebből alapvető fordulatra következtetni, ugyanakkor vannak jelek arra, hogy a kormány bizonyos pontokon más megközelítést alkalmazhat a szektorral szemben. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter közben egyeztetéseket kezdett a szektor szereplőivel. A Lidl vezetésével folytatott szeptemberi tárgyalás után arról beszélt, hogy új alapokra helyeznék a kormány és a kiskereskedelmi vállalatok együttműködését, és felülvizsgálhatják azokat a szabályokat, amelyek nem érik el a céljukat vagy indokolatlan terhet jelentenek a vállalkozásoknak.

Mindez azonban egyelőre nem jelenti a korábbi kiskereskedelmi politika teljes feladását. A szektor működését alapvetően befolyásoló szabályozások közül több továbbra is fennmaradt: a plázastop rendszerében nem történt alapvető fordulat, miközben az árrésstop is a piaci szereplők egyik meghatározó szabályozási terhe maradt.