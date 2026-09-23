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Megszólaltak a nagy láncok a lehetséges Kaufland-Tesco felvásárlással kapcsolatban
Gazdaság

Megszólaltak a nagy láncok a lehetséges Kaufland-Tesco felvásárlással kapcsolatban

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Ismét felerősödtek a találgatások a Tesco esetleges magyarországi kivonulásáról: a Portfolio információi szerint felmerült egy Tesco–Kaufland tranzakció lehetősége, és bár hasonló hírek az elmúlt tíz évben is többször felröppentek, most több piaci és politikai körülmény is egyszerre változott. Ugyanerről írt ma Financial Times is, amely szerint a Schwarz Group – amely a Lidl és a Kaufland üzletláncokat működteti – várhatóan ajánlatot tesz a Tesco csehországi és szlovákiai érdekeltségeire. A holland Ahold Delhaize és a lengyel Biedronka diszkontlánc szintén a várható ajánlattevők között szerepel.

Az elmúlt hónapokban ismét felerősödtek a találgatások a magyar kiskereskedelmi piac átrendeződéséről. A Portfolio piaci információi szerint felmerült egy esetleges Tesco–Kaufland tranzakció lehetősége. Ennek súlyát ugyan jelentősen csökkenti, hogy a Tesco magyarországi kivonulásáról az elmúlt nagyjából tíz évben rendszeresen jelentek meg hasonló értesülések, amelyek végül nem vezettek a lánc távozásához, most ugyanakkor több olyan körülmény is egyszerre állt elő, amely miatt a korábbiaknál érdemesebb figyelni a történetre.

A Financial Times még júliusban írt arról, hogy a brit Tesco a magyar, cseh és szlovák üzletágának értékesítését mérlegeli, és az ügyhöz közel álló források szerint befektetési bankárokkal vizsgálja a lehetőségeket.

A három országot lefedő hálózat több mint 22 ezer embert foglalkoztat és 561 üzletet működtet, éves árbevétele mintegy 4,5 milliárd font (mintegy 1899 milliárd forint), miközben a Tesco 3,2 milliárd fontos (mintegy 1350 milliárd forintos) korrigált üzemi eredményéhez 115 millió fonttal (mintegy 48,5 milliárd forinttal) járult hozzá. A brit társaság az elmúlt évtizedben több nemzetközi érdekeltségét is értékesítette, így a közép-európai üzletág mára az egyik utolsó jelentős jelenléte az Egyesült Királyságon és Írországon kívül.

A magyar Tesco teljesítménye közben javult: azonos, IFRS-alapú összevetésben a bevétel 6,3 százalékkal, 697,2 milliárd forintról 741,4 milliárd forintra nőtt a 2025/26-os üzleti évben. (A korábban közölt 750,1 milliárd forintos előző évi adat a számviteli átállás miatt nem vethető közvetlenül össze a mostanival) Az adózott veszteség 30,4 milliárd forintról 10,3 milliárd forintra csökkent.

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A Financial Times hírének megjelenésekor megkerestük a Tesco anyavállalatát is, amely akkor azt közölte, hogy

nem kommentál piaci pletykákat vagy spekulációkat.

Újabb hír érkezett

Most újabb hír röppent fel méghozzá az, hogy a Tesco a Goldman Sachs és a Citi pénzügyi tanácsadók közreműködésével

a cseh és a szlovák üzletágat a magyarországi tevékenységétől elkülönítve kívánja értékesíteni.

A lap szerint Orbán-kormány által bevezetett hatósági árszabályozás és a külföldi tulajdonú kiskereskedőket sújtó különadók jelentősen megnehezítik az eladást.

Magyarországon – ahol a Tesco 1995-ben nyitotta meg első európai üzletét – a hatósági árszabályozás Magyar Péter miniszterelnöksége alatt is érvényben maradt, bár a kormányfő ebben a hónapban bejelentette, hogy a rendszert felülvizsgálják a magyar gazdáknak okozott károk miatt.

Jöhet a Kaufland?

A Portfolio piaci információi szerint is felmerült a Kaufland neve az esetleges Tesco-tranzakció kapcsán

A német lánc a Schwarz-csoporthoz tartozik, vagyis ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz, mint a Magyarországon piacvezető diszkontlánc, a Lidl.

A Portfolio ezért közvetlenül a Kauflandot és a Tescót is megkérdezte az értesülésről. A Kaufland közölte, hogy Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban és Moldovában van jelen, és rendszeresen elemzi a nemzetközi piacokat abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a potenciális üzlethelyszínekkel szemben támasztott követelményeinek.

Jelenleg azonban nem tervezzük a belépést a magyar kiskereskedelmi piacra

– közölte lapunkkal a cég.

Lapunk ismét megkereste a brit Tesco sajtóosztályát is, ahol a szóvivő ugyanazt írta, mint korábban, vagyis hogy

nem kommentál piaci pletykákat vagy spekulációkat.

A Kaufland magyarországi megjelenésének lehetősége ugyanakkor korábban is szóba került. Júliusban Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke úgy fogalmazott, hogy lenne helye a Kauflandnak a magyar piacon, a jelenlegi plázastop mellett azonban egy ilyen piacra lépés rendkívül nehéz lenne. Azt is hangsúlyozta, hogy a Kaufland magyarországi indulása kizárólag a Schwarz-csoport központjának döntése.

A Schwarz-csoport a Lidlt és a Kauflandot működteti két nagy kiskereskedelmi üzletágaként. A két lánc ugyanakkor eltérő modellre épít: míg a Lidl diszkontformátumban, jellemzően szűkebb választékkal működik, a Kaufland inkább hipermarket- vagy nagy szupermarket-jellegű lánc, szélesebb termékkínálattal és nagyobb alapterületű boltokkal. Emiatt egy Tesco-méretű hálózat elméletileg sokkal inkább illeszkedne a Kaufland formátumához, mint a Lidléhez.

Jött a kormányváltás

A történetet a magyarországi szabályozási környezet változása is árnyalja. A nagy kiskereskedelmi láncokat az elmúlt években egyszerre érintette a kiskereskedelmi különadó, a plázastop, a kötelező akciózás, majd az árrésstop; az ágazati szereplők többször jelezték, hogy ezek az intézkedések rontják a jövedelmezőséget és visszafogják a beruházásokat. Ez azért lehet fontos egy esetleges tranzakció szempontjából, mert

a Tesco egy olyan időszak után mérlegelheti régiós jelenlétének jövőjét, amikor a magyar piacon jelentős szabályozási terhek nehezedtek a nagy láncokra.

Az új kormány és a kereskedelmi szektor közötti viszony ezért a következő időszak egyik kulcskérdése lehet.

Jelenleg még korai lenne ebből alapvető fordulatra következtetni, ugyanakkor vannak jelek arra, hogy a kormány bizonyos pontokon más megközelítést alkalmazhat a szektorral szemben. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter közben egyeztetéseket kezdett a szektor szereplőivel. A Lidl vezetésével folytatott szeptemberi tárgyalás után arról beszélt, hogy új alapokra helyeznék a kormány és a kiskereskedelmi vállalatok együttműködését, és felülvizsgálhatják azokat a szabályokat, amelyek nem érik el a céljukat vagy indokolatlan terhet jelentenek a vállalkozásoknak.

Mindez azonban egyelőre nem jelenti a korábbi kiskereskedelmi politika teljes feladását. A szektor működését alapvetően befolyásoló szabályozások közül több továbbra is fennmaradt: a plázastop rendszerében nem történt alapvető fordulat, miközben az árrésstop is a piaci szereplők egyik meghatározó szabályozási terhe maradt.

Címlapkép: Getty Images

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