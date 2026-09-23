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Megszületett a döntés az otthoni akkuprogramról: 15 ezerrel több pályázó kap támogatást, új program is jön
Gazdaság

Megszületett a döntés az otthoni akkuprogramról: 15 ezerrel több pályázó kap támogatást, új program is jön

Portfolio
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Mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 ezer mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP), és a kormány újabb pályázatot is kiír a jövőben – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy Facebook videóban.

Mintegy 15 ezer pályázó kap támogatást a korábban nyertes 42 200 mellett az Otthoni Energiatároló Programban (OETP)

– jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a parlamentben.

A mostani bejelentéssel a támogatott háztartások száma mintegy 57 ezerre nő. Működő programot akarunk – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy a cél az volt, hogy minél többen jussanak hozzá a támogatáshoz. Jelezte azt is, hogy mivel 132 ezren jelentkeztek, vagyis nagy volt az igény a pályázatra,

a kormány újabb programot is ki fog írni.

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Fél éve állt a program. Az OETP február 2-án indult, háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást kínálva legalább 10 kilowattórás akkumulátor telepítésére, napelemes rendszer mellé. Az első pályázati ütem március 15-én zárult, 132 ezer támogatási igénnyel – a 100 milliárd forintos keret viszont csak mintegy 42 ezer háztartás támogatását tette volna lehetővé. A második ütemet még aznap, március 16-án, a megnyitása előtt felfüggesztették, és azóta sem lehetett új pályázatot benyújtani.

A programot még az előző kormány indította, a folytatásról pedig az áprilisi választás után felálló Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak kellett döntenie.

A témával a Portfolio nemrég egy hosszú anyagban is foglalkozott.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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