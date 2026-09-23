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Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét, már a parlament előtt a javaslat
Gazdaság

Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét, már a parlament előtt a javaslat

Portfolio
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A Tisza Párt országgyűlési képviselői törvényjavaslatot nyújtottak be, amely hivatalosan is munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét. A tervezet célja, hogy a munkavállalók nyugalomban, a családjukkal tölthessék az ünnepet, emellett a boltok többsége számára egész napos kötelező zárvatartást írna elő.

A javaslat indoklása szerint szenteste a magyar társadalomban a karácsonyi ünnepkör szerves része, így függetlenül attól, hogy valaki vallási vagy közösségi okokból ünnepel, ez a nap a béke és a családi együttlét ideje. A képviselők hangsúlyozzák, hogy a módosítás a munka és a magánélet egyensúlyát erősítené, és végre kiszámítható, évről évre állandó jogi helyzetet teremtene. Ezzel elkerülhetővé válna, hogy december 24-e pihenőnapként történő kiadása minden évben a munkanap-áthelyezésektől és a munkarend átrendezésétől függjön.

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A javaslat egyik legfontosabb eleme a kereskedelmi szektort érinti.

Az eddigi gyakorlattal ellentétben – amikor december 24-én 14 óráig még nyitva tarthattak a boltok – a tervezet főszabály szerint egész napos zárvatartást írna elő. Ez garantálná, hogy a kereskedelemben dolgozók minél szélesebb köre otthon tölthesse a napot. A már megszokott kivételek ugyanakkor megmaradnának, így a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, a virág- és édességboltok, a benzinkutak, valamint a repülőtereken és pályaudvarokon működő üzletek ezen a napon is nyitva tarthatnának.

A jogszabálytervezet a Munka Törvénykönyve mellett a többi foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó törvényt – többek között a köztisztviselőkre, a pedagógusokra, a fegyveres szervekre és a NAV állományára vonatkozó szabályozást – is egységesen módosítaná. Az ország működéséhez nélkülözhetetlen közszolgáltatások, mint az egészségügy, a közművek, a tömegközlekedés vagy a rendvédelem esetében a feladatellátás folyamatossága továbbra is biztosított marad, ezekben a szektorokban a munkaszüneti napokra vonatkozó különleges szabályok és bérpótlékok maradnak érvényben.

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Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a javaslatot, az a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez azt jelenti, hogy az új szabályozás már a 2026-os karácsonyi időszakban érvényes lenne,

így a munkáltatók és a kereskedelmi egységek kellő időben felkészülhetnének a december 24-i munkarend és nyitvatartás megszervezésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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