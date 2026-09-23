Nem kíméli a lakosságot a Fed: újabb kamatemelések jöhetnek

Barr szerint az amerikai gazdaság teljesítménye erős, a munkaerőpiac stabil, az infláció azonban továbbra is a Fed 2 százalékos célja felett tartózkodik, és nem mutat egyértelmű csökkenő tendenciát.
Az inflációs cél elérését fenyegető kockázatok nőttek, miközben a munkaerőpiaci kockázatok mérséklődtek
– fogalmazott. Az alapforgatókönyv szerint további kamatkorrekciókra lesz szükség ahhoz, hogy az infláció időben visszatérjen a célértékre.
A Fed döntéshozói a múlt héten egyhangúlag emelték az irányadó kamatot a 3,75–4,00 százalékos sávba, és 18-ból 16 tisztségviselő jelezte, hogy az év végéig legalább még egy emelésre szükség lehet. Barr megjegyzései arra utalnak, hogy ő legalább két további emelést tart indokoltnak, bár ezek ütemezéséről nem nyilatkozott.
Barr határozott előremutató iránymutatása éles ellentétben áll Kevin Warsh Fed-elnök álláspontjával, aki következetesen elzárkózik attól, hogy bármilyen iránymutatást adjon a kamatok várható pályájáról.
A kormányzó beszédének nagyobb részét a lakhatás megfizethetősége kérdésének szentelte, amelyet a kínálathiány és a magas jelzálogkamatok egyaránt súlyosbítanak. A Jelzálogbankárok Szövetsége (MBA) adatai szerint a 30 éves fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata a múlt héten 7,12 százalékra emelkedett, ami több mint kétéves csúcsnak számít.
Forrás: Reuters
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