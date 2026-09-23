Nem tetszik a vagyonadó a magyar agrárelitnek: inkább így fizetnének

Az egymilliárd forint feletti nettó vagyonokra tervezett adó a cégértéket, az ingatlanokat és a pénzügyi befektetéseket is figyelembe venné. Az érintett, név nélkül nyilatkozó agrárszereplők szerint azonban a vagyontárgyak, különösen a vállalatok és a kiterjedt mezőgazdasági területek értékének pontos meghatározása hatalmas adminisztrációs terhet ró a gazdaságra. Többen kiemelték, hogy az európai uniós példák sora bizonyítja, miszerint az ilyen típusú adók beszedési költségei gyakran nincsenek arányban a bevételekkel, ezért sok országban hamar kivezették azokat.
A név nélkül nyilatkozó hazai cégvezetők hangsúlyozták, hogy alapvetően nem a fizetés tényével van problémájuk, hiszen elfogadják, hogy a magyar gazdasági elit nincs túladóztatva.
Egy új, kipróbálatlan és bürokratikus rendszer felépítése helyett azonban a meglévő adórendszer finomhangolását javasolják. Kézenfekvőbb és hatékonyabb megoldás lenne az osztalékadó progresszívvé tétele, ahol magasabb – például 18 vagy 20 százalékos – kulcsot alkalmaznának 20 vagy 200 millió forint felett. Hasonlóan racionális lépés lenne egy felső adósáv bevezetése a kiemelkedő, havi 2,5 millió forint feletti fizetéseknél. Egy másik felvetés szerint, ha a politika mindenképpen ragaszkodik a vagyonadóhoz, egy jóval alacsonyabb, 0,1–0,2 százalékos kulcs lenne a célravezető.
Ezt az érintettek többsége ellenállás nélkül befizetné, míg a jelenlegi 1 százalékos terv borítékolhatóan tőkekimenekítéshez és jogi kiskapuk kereséséhez vezet.
A nyilatkozók arra is figyelmeztettek, hogy a drasztikusnak tartott elvonás komoly visszalépést hozhat a vállalatok társadalmi felelősségvállalásában. Több cégvezető jelezte, hogy kénytelen lesz felülvizsgálni a sport, a kultúra és a rászorulók eddigi, akár több százmillió forintos önkéntes támogatását, mondván, ha az állam beszedi ezt a pénzt, vegye át a szociális feladatok finanszírozását is. Emellett nehezményezik a társadalmi megbélyegzést, hiszen a több évtizedes, tisztességes munkával felépített vagyon nem adhat okot arra, hogy a sikeres vállalkozókat egy kalap alá vegyék a kétes módon meggazdagodott szereplőkkel. A mindenkori elittel való politikai harc helyett a két szféra együttműködése sokkal komolyabb gazdasági eredményeket hozhatna.
A legfontosabb kérdés azonban az adó elköltésének módja és átláthatósága. A gazdasági elit képviselői egyöntetűen elutasítják, hogy az újonnan beszedett milliárdok a központi költségvetés nagy, közös kalapjába kerüljenek. Az adófizetési hajlandóságot és a teher elfogadását jelentősen növelné, ha az állam racionális, pazarlásmentes gazdálkodást folytatna, az extra bevételt pedig dedikáltan a legkiszolgáltatottabbakra fordítaná. A megkérdezett vállalkozók az egészségügyi alap- és kórházi ellátás rendbetételét, a romák célzott és számonkérhető felzárkóztatását, a gyermekvédelmet, valamint az alacsony jövedelmű idősek támogatását jelölték meg olyan egyértelmű célokként, amelyek valódi értelmet és társadalmi hasznosságot adnának a befizetett milliárdoknak.
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