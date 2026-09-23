Olyan európai adatok érkeztek, amire három éve nem volt példa

A friss adat mindenekelőtt a szolgáltatási szektor teljesítményének köszönhető, ahol az alindex 51,6 pontról 53,0 pontra ugrott. Különösen a német szolgáltatási PMI okozott meglepetést, amely 49,7-ről 52,9 pontra szökött fel.

Ez az elemzők szerint

szinte túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ráadásul nem teljesen világos, mi hajtja ezt a dinamikát egy ismét fokozódó inflációs környezetben.

A feldolgozóipar európai szinten jól tartja magát, Franciaországban viszont a szektor PMI-je veszélyesen megközelítette az 50 pontos küszöbértéket, amely a növekedést a visszaeséstől elválasztja. A beszerzések bővülése segített a vállalatoknak a készletszintek stabilitásának megőrzésében, ez azonban önmagában még nem garantál magasabb jövőbeli növekedést.

Az adatok arra utalnak, hogy a harmadik negyedév összességében még szolid gazdasági növekedést hozhatott az eurózónában,

mivel a mutató a negyedév mindhárom hónapjában érezhetően 50 pont felett maradt. Ezzel párhuzamosan viszont az inflációs nyomás is újra felerősödött, hiszen mind a termelési költségek, mind a kibocsátási árak négy hónapja nem látott ütemben emelkedtek.

Az eurózóna látszólagos ellenálló képessége az energiaársokkal és az ellátási zavarokkal szemben kellemes meglepetés. Ugyanakkor a friss PMI-adatok megnehezítik az EKB lazításpárti beállítottságú döntéshozóinak a helyzetét, hiszen a kedvező mutatók fényében nehezebb kizárni egy újabb kamatemelés lehetőségét.

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