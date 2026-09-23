Radikális átalakulás: teljesen megváltozhat az éghajlat miatt a világ egyik legegészségesebb élelmiszere

Egyre több tanulmány foglalkozik azzal, hogy a milyen hatást gyakorolhat az éghajlat változása az olívaolaj-termelésre, illetve annak minőségére. Általánosságban megállapítható, hogy a termés fenoltartalmában ki lehet mutatni egyértelmű összefüggéseket, az szorosan kapcsolható az éghajlati viszonyokhoz. Azt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy nagy, általános trendeket nem lehet meghatározni, mivel számos körülmény befolyásolhatja – így a talajminőség, a fajta, a kor, a víz elérhetősége, és még lehetne sorolni.

Azt látjuk, hogy a magasabb hőmérséklet megváltoztathatja az olívaolaj fenolprofilját. Bizonyos esetekben csökkenthetik a fenoltartalmat; más esetekben, a körülményektől függően, a hatás akár az olívaolaj minőségére is kedvező lehet

– emelte ki Ítala Marx, a spanyolországi Córdobai Egyetem élelmiszerkémiai és táplálkozástudományi kutatója.

A hatást ugyanakkor nehéz megjósolni, mivel a termés fiziológiailag változik a különböző vegetációs időszakban. A fenolos vegyületek is megváltoznak a folyamat során. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a növényt melyik állapotában érik az egyes stresszhelyzetek. Egy 2025-ös tanulmány különböző fajtákat vizsgált, eltérő hőmérsékleti viszonyok között. A megfigyelés alapján a típusok másként reagálnak a melegedésre, egyeseket jobban, másokat kevésbé érnek el a hatások. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy más kutatásokban a víz elérhetőségével kapcsolatos eredményeket figyelték, és arra jutottak, hogy szintén jelentős hatást gyakorolhat. Egy Horvátországban végzett tanulmány szerint a Coratina olajfákon az öntözés 58-74 százalékkal növelte az olívaolaj-hozamot. Megállapították ugyanakkor, hogy a szabályozás a lényeg, kevesebb vízzel is elérhető a magasabb hozam, miközben a fenoltartalomban nem történik lényeges változás.

A túl sok víz problémát jelenthet, de a túl kevés is. A hőmérsékletet és a vízhiányt a gyümölcs fejlődési szakaszának megfelelően kell egyensúlyba hoznunk

– folytatta Marx.

A kutató a spanyol termésre vonatkozóan azt állapította meg, hogy az éghajlat változása befolyásolhatja a betakarítás időszakait, miközben a fajták megfelelő kiválasztása egyre nagyobb figyelmet kap.

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